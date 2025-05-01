Держать Трампа подальше от Путина и придумать предлог уйти. Украина в международном контексте - 01.05.2025 Украина.ру
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Держать Трампа подальше от Путина и придумать предлог уйти. Украина в международном контексте
Держать Трампа подальше от Путина и придумать предлог уйти. Украина в международном контексте - 01.05.2025 Украина.ру
Держать Трампа подальше от Путина и придумать предлог уйти. Украина в международном контексте
Президент США Дональд Трамп будучи только одним из кандидатов на эту должность, обещал, что разрешит украинский кризис за считанные дни. У власти он находится сто дней, но украинский конфликт все еще не разрешен
2025-05-01T08:08
2025-05-01T08:08
эксклюзив
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
марко рубио
the economist
financial times
ес
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Тем временем американская дипломатия продолжает работать на высоких оборотах: госсекретарь Марко Рубио назвал следующую неделю решающей и в очередной раз пригрозил выйти из переговоров при отсутствии результатов, напоминает британский The Economist."Но пока что квадратура круга не находится, и примирить требования Киева получить гарантии безопасности со стремлением Москвы к публичной капитуляции противника не удается”, - пишут авторы издания.Все-таки британские журналисты со ссылкой на "осведомленные источники", отмечают "новый импульс в переговорах". По их словам, украинские переговорщики после недавней лондонской встречи впервые проявляют осторожный оптимизм.По мнению издания, это вызвано прежде всего совместной работой над встречным предложением об отсрочке территориальных переговоров до прекращения огня, а также достижением общего согласия насчет повторного введения санкций против России, если она нарушит условия договора.Однако неразумно списывать русских со счетов, предупреждает The Economist. Авторы издания отмечают, что Москва продемонстрировала изрядную ловкость, предлагая американцам выгодные, пусть и не вполне чистые деловые сделки далеко за пределами Украины."Путин явно отдает себе отчет в том, что должен заручиться дальнейшим участием Трампа в переговорах — хотя бы потому, что это сулит дальнейшую нормализацию отношений — и наверняка постарается пойти ему на уступки", - полагает газета.При этом авторы издания ставят под сомнение готовность Трампа выполнить свои угрозы и действительно надавить на русских. В прошлом подобные угрозы нередко оставались лишь на словах, напоминают они. Опасность, что так повторится и в этот раз увеличится в случае личной встречи двух лидеров, пишет The Economist, ссылаясь на заявление одного республиканского источника."Половина нашей работы на первом сроке (Трампа, - Ред.) заключалась в том, чтобы не дать ему переговорить с Путиным. Мы понимали, что Россия разводит его как лоха", - рассказал источник журналистам издания.Британский Financial Times тем временем предупреждает, что американский лидер находится на грани отказа от мирных переговоров с Киевом и Москвой. Авторы газеты пишут, что как предлог Трамп может использовать медленный темп обсуждений мирных инициатив, исходящих с американской стороны.Источники издания отмечают, что Стремление Трампа к быстрому достижению мира наткнулось на нежелание Путина "снижать его максималистские требования, такие как, например, денацификация Украины"."Американские чиновники начали беспокоиться о том, что на переговорах с Россией они действительно возвращаются ни с чем, и предлагают заключить соглашение, которое могло бы вписаться в установленные Трампом сжатые сроки", - отмечает Financial Times.Такая ситуация пугает Европу, которая боится, что Трамп найдет для себя повод выйти из переговоров и переложить решение задачи на саму Украину и на Евросоюз, подчеркивает британское издание.Эстония записалась в "коалицию желающих", которой все еще нетЭту задачу Лондон и Париж все еще думают решить отправкой так называемого миротворческого контингента на Украину и собирают среди стран ЕС "коалицию желающих" поучаствовать в этой миссии. О своем намерении подключиться к коалиции только что объявила Эстония, сообщает немецкий Der Spiegel."Эстония согласна предоставить своих военных для возможной миротворческой миссии ЕС на Украине. По словам премьер-министра Кристена Михала, подготовка к формированию "коалиции желающих" идет полным ходом, и прибалтийская страна, входящая в состав ЕС и НАТО, готова предоставить подразделение сухопутных войск численностью до роты, а также инструкторов и штабных офицеров", - пишет немецкое издание.Однако развертывание сил невозможно без американских гарантий безопасности, которые Трамп пока не предоставил, подчеркивается в статье. Поэтому, сообщают западные СМИ, вместо миротворцев Великобритания и Франция могут ограничиться обучением украинских военных, поставками вооружений и контролем воздушного пространства.Извлечь "западную занозу" из УкраиныТем временем китайский блогер Tencent обсуждает что для Киева означает полное освобождение российской Курской области от присутствия ВСУ."Последняя серия событий ясно показала, что Курская битва закончилась, и Украина, потеряв последний козырь, должна сесть за стол переговоров без всяких условий. И на этот раз Путину больше не нужно идти на компромиссы. Теперь он запросит более высокую цену", - ожидает китайский блогер.Объявив о полном освобождении Курской области, Путин подчеркнул, что это приближает конец правления неонацистского режима на Украине, напоминает Tencent."Тяжесть этого приговора достаточно велика, чтобы разрушить последние надежды Киева. План Путина несложен: Зеленский должен уйти в отставку, киевский режим должен быть демонтирован, а Украина должна стать нейтральным государством и полностью отказаться от проамериканского и прозападного курсов. Новое правительство должно обеспечить, чтобы политика Украины в области безопасности не представляла никакой угрозы для России", - отмечается в публикации.По мнению китайского блогера, судьба Украины уже предопределена и главное в этом не только развеять прах, но и "вырвать "западную занозу" из Украины и заложить прочный фундамент безопасности России"."Как только киевский режим будет свергнут, Запад больше не сможет использовать Украину в качестве испытательного полигона для проведения цветных революций, и страной больше не будут манипулировать с целью подрыва порядка вблизи российских границ. Украина несется в пропасть и в будущем станет "задним двором" России, а не "игровым столом" для Запада", - констатирует Tencent.О ходе переговоров вокруг Украины в материале Алексея Туманова Вежливость не значит слабость. Не принимая сегодня условия Путина, Зеленский рискует остаться с дыркой
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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452
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эксклюзив, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, марко рубио, the economist, financial times, ес
Эксклюзив, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио, The Economist, Financial Times, ЕС

Держать Трампа подальше от Путина и придумать предлог уйти. Украина в международном контексте

08:08 01.05.2025
 
Украина в международном контексте
Украина в международном контексте
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп будучи только одним из кандидатов на эту должность, обещал, что разрешит украинский кризис за считанные дни. У власти он находится сто дней, но украинский конфликт все еще не разрешен
Тем временем американская дипломатия продолжает работать на высоких оборотах: госсекретарь Марко Рубио назвал следующую неделю решающей и в очередной раз пригрозил выйти из переговоров при отсутствии результатов, напоминает британский The Economist.
"Но пока что квадратура круга не находится, и примирить требования Киева получить гарантии безопасности со стремлением Москвы к публичной капитуляции противника не удается”, - пишут авторы издания.
Все-таки британские журналисты со ссылкой на "осведомленные источники", отмечают "новый импульс в переговорах". По их словам, украинские переговорщики после недавней лондонской встречи впервые проявляют осторожный оптимизм.
По мнению издания, это вызвано прежде всего совместной работой над встречным предложением об отсрочке территориальных переговоров до прекращения огня, а также достижением общего согласия насчет повторного введения санкций против России, если она нарушит условия договора.
Однако неразумно списывать русских со счетов, предупреждает The Economist. Авторы издания отмечают, что Москва продемонстрировала изрядную ловкость, предлагая американцам выгодные, пусть и не вполне чистые деловые сделки далеко за пределами Украины.
"Путин явно отдает себе отчет в том, что должен заручиться дальнейшим участием Трампа в переговорах — хотя бы потому, что это сулит дальнейшую нормализацию отношений — и наверняка постарается пойти ему на уступки", - полагает газета.
При этом авторы издания ставят под сомнение готовность Трампа выполнить свои угрозы и действительно надавить на русских. В прошлом подобные угрозы нередко оставались лишь на словах, напоминают они. Опасность, что так повторится и в этот раз увеличится в случае личной встречи двух лидеров, пишет The Economist, ссылаясь на заявление одного республиканского источника.
"Половина нашей работы на первом сроке (Трампа, - Ред.) заключалась в том, чтобы не дать ему переговорить с Путиным. Мы понимали, что Россия разводит его как лоха", - рассказал источник журналистам издания.
Британский Financial Times тем временем предупреждает, что американский лидер находится на грани отказа от мирных переговоров с Киевом и Москвой. Авторы газеты пишут, что как предлог Трамп может использовать медленный темп обсуждений мирных инициатив, исходящих с американской стороны.
Источники издания отмечают, что Стремление Трампа к быстрому достижению мира наткнулось на нежелание Путина "снижать его максималистские требования, такие как, например, денацификация Украины".
"Американские чиновники начали беспокоиться о том, что на переговорах с Россией они действительно возвращаются ни с чем, и предлагают заключить соглашение, которое могло бы вписаться в установленные Трампом сжатые сроки", - отмечает Financial Times.
Такая ситуация пугает Европу, которая боится, что Трамп найдет для себя повод выйти из переговоров и переложить решение задачи на саму Украину и на Евросоюз, подчеркивает британское издание.
Эстония записалась в "коалицию желающих", которой все еще нет
Эту задачу Лондон и Париж все еще думают решить отправкой так называемого миротворческого контингента на Украину и собирают среди стран ЕС "коалицию желающих" поучаствовать в этой миссии. О своем намерении подключиться к коалиции только что объявила Эстония, сообщает немецкий Der Spiegel.
"Эстония согласна предоставить своих военных для возможной миротворческой миссии ЕС на Украине. По словам премьер-министра Кристена Михала, подготовка к формированию "коалиции желающих" идет полным ходом, и прибалтийская страна, входящая в состав ЕС и НАТО, готова предоставить подразделение сухопутных войск численностью до роты, а также инструкторов и штабных офицеров", - пишет немецкое издание.
Однако развертывание сил невозможно без американских гарантий безопасности, которые Трамп пока не предоставил, подчеркивается в статье. Поэтому, сообщают западные СМИ, вместо миротворцев Великобритания и Франция могут ограничиться обучением украинских военных, поставками вооружений и контролем воздушного пространства.
Извлечь "западную занозу" из Украины
Тем временем китайский блогер Tencent обсуждает что для Киева означает полное освобождение российской Курской области от присутствия ВСУ.
"Последняя серия событий ясно показала, что Курская битва закончилась, и Украина, потеряв последний козырь, должна сесть за стол переговоров без всяких условий. И на этот раз Путину больше не нужно идти на компромиссы. Теперь он запросит более высокую цену", - ожидает китайский блогер.
Объявив о полном освобождении Курской области, Путин подчеркнул, что это приближает конец правления неонацистского режима на Украине, напоминает Tencent.
"Тяжесть этого приговора достаточно велика, чтобы разрушить последние надежды Киева. План Путина несложен: Зеленский должен уйти в отставку, киевский режим должен быть демонтирован, а Украина должна стать нейтральным государством и полностью отказаться от проамериканского и прозападного курсов. Новое правительство должно обеспечить, чтобы политика Украины в области безопасности не представляла никакой угрозы для России", - отмечается в публикации.
По мнению китайского блогера, судьба Украины уже предопределена и главное в этом не только развеять прах, но и "вырвать "западную занозу" из Украины и заложить прочный фундамент безопасности России".
"Как только киевский режим будет свергнут, Запад больше не сможет использовать Украину в качестве испытательного полигона для проведения цветных революций, и страной больше не будут манипулировать с целью подрыва порядка вблизи российских границ. Украина несется в пропасть и в будущем станет "задним двором" России, а не "игровым столом" для Запада", - констатирует Tencent.
О ходе переговоров вокруг Украины в материале Алексея Туманова Вежливость не значит слабость. Не принимая сегодня условия Путина, Зеленский рискует остаться с дыркой
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