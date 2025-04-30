https://ukraina.ru/20250430/vezhlivost-ne-znachit-slabost-ne-prinimaya-segodnya-usloviya-putina-zelenskiy-riskuet-ostatsya-s-1062874149.html

Вежливость не значит слабость. Не принимая сегодня условия Путина, Зеленский рискует остаться с дыркой

Вежливость не значит слабость. Не принимая сегодня условия Путина, Зеленский рискует остаться с дыркой - 30.04.2025 Украина.ру

Вежливость не значит слабость. Не принимая сегодня условия Путина, Зеленский рискует остаться с дыркой

Ошибочно западный мир воспринимает вежливость российского президента слабостью. Отказ Москвы от территориальных уступок может означать дурные новости для Киева

2025-04-30T22:42

2025-04-30T22:42

2025-04-30T22:49

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Выражение "мягко стелет, да жестко спать" в России используют не менее двух сотен лет. Причем чаще подразумевают под этим некое лицемерие человека, к которому это обращено. Мол, говорит-то он одно, а за улыбкой скрывается, порой, безжалостность. Однако иначе эта поговорка звучит и так: "мягкое слово кости ломает". И тогда смысл полностью меняется, и перед нами уже предстает образ опытного дипломата, но никак не двуличника.Второй вариант поговорки мне все больше напоминает родную бабушку, участницу Великой Отечественной войны, военного переводчика Лидию Борисовну Скворцову (до замужества). Она закончила МГУ до войны, во время Великой Отечественной занималась допросами немецких офицеров, а после преподавала иностранные языки. Дома (а я уверен, что и на работе) бабушка была вежливым и милейшим человеком, и при спорах оставалась невозмутимой, чаще с улыбкой что-то мурлыкала себе под нос. Но это "тю-тю-тю" на самом деле было верным признаком: тучи сгущаются, и если палку перегнуть, то высокая и статная пожилая женщина уже до этого момента была готова перейти в атаку. Просто сдерживает себя. Вот и дедушка, серьезный и вспыльчивый майор - Берлин бомбил, но против "тю-тю-тю" от Лидии Борисовны ничего не мог сделать.Наверное, это была такая особенность характера, умноженная на жизненный опыт, знания и русский менталитет. Бабушка всегда добивалась своего. А с чего начинается Родина? Правильно, с языка, дома, семьи. И когда иностранные журналисты что-то рассказывают западным читателям про Россию, наших политиков и дипломатов, позицию нашей страны, понимаешь: во-первых, речь идет о наших соотечественниках - таких же, как и все мы людях, во-вторых - фактор Лидии Борисовны (а, пожалуй, в каждой семье есть своя такая) они ошибочно принимают за слабость.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф побывал в Москве, встретился с главой российского государства Владимиром Путиным, и вернулся в хорошем настроении. Хотя в Россию он прилетал не на экскурсию в Кремль, а убеждать Путина в том, что он, дескать, должен прекратить боевые действия по всей линии фронта в зоне СВО и уступить Украине территории. Переговоры зашли в тупик, президент РФ отклонил предложения, сообщили журналисты Bloomberg, и могут продолжиться только с Дональдом Трампом."Я был в какой-то степени восхищен моментом, в том смысле, что я от имени правительства США пытаюсь добиться заключения мирного договора", - сказал в интервью американскому радио Уиткофф.Видимо посланнику Трампа в Москве понравилось все - и сам Кремль, и вежливый, уважительный прием и его собственная роль в переговорах. Понравилось все, кроме результата. Вежливо, культурно ему объяснили, что Россия не собирается отступать с занимаемых позиций и что именно Киев должен уйти с территорий, которые уже закреплены в Конституции РФ как российские. Если точность - показатель вежливости королей, то твердость - показатель вежливости президентов. Во всяком случае президента Путина."Под контроль России должны перейти все территории новых регионов России", - обнародовали иностранцы позицию Москвы. Причем Москва готова к переговорам с Киевом, но без каких-либо предварительных условий. Что может означать только одно: обсуждать можно все, что угодно, развивать отношения с другими странами, дружить и сотрудничать в торговле, но суверенитет не подлежит обсуждению ни с кем. И те территории, которые УЖЕ признаны российскими - находятся вне рамок переговоров. Это не предварительные условия, это не подлежащая обсуждению тема.Чем не "тю-тю-тю" от Лидии Борисовны? Владимиру Зеленскому, который позволяет себе публичные оскорбления в адрес президента России, стоило бы это учесть. Палку перегнуть очень просто, но разве на это в ответ уже не подготовлен весомый контраргумент с позиции силы? Слишком самонадеянно ведет себя Зеленский, полдагаясь на поддержку Запада.Но здесь время точно не играет на руку Украине. Ведь сказано было российским президентом - кажое последующее предложение России будет хуже сегодняшнего. Не поняли? Проверяйте.В попытках сэкономить месяцы для своих новых натовских дружков в Киеве могут не заметить, как условия могут резко измениться, и вопросом для обсуждений может стать, например, Николаевская или Днепропетровская области.Так и Трамп не просто так говорит Зеленскому: подписывай сделку по полезным ископаемым сейчас. Потому что, наверное, понимает: потом будет поздно, потом будет никому не нужно, да и сам останется ни с чем.Но что же достанется тогда Зеленскому? Кому-то бублик, а кому-то дырка.Так что вот такое "тю-тю-тю", оказывается, может и города брать. У нас уже давно сформировалась другая поговорка: вежливость города берет. Ну, а СВО это только лишний раз доказывает.

https://ukraina.ru/20250428/obmanka-dlya-voyny-kak-tramp-i-zelenskiy-odinakovo-prosyat-prekratit-ogon-v-svo--1062808902.html

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