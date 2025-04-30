"Уловка и лицемерие": Рогов о предложении Зеленского по перемирию - 30.04.2025 Украина.ру
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"Уловка и лицемерие": Рогов о предложении Зеленского по перемирию
"Уловка и лицемерие": Рогов о предложении Зеленского по перемирию - 30.04.2025 Украина.ру
"Уловка и лицемерие": Рогов о предложении Зеленского по перемирию
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал уловкой предложение Владимира Зеленского установить перемирие как минимум на 30 дней, передает РИА Новости
2025-04-30T09:25
2025-04-30T09:25
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владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
общественная палата
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"Предложение Зеленского – очередная уловка и лицемерие. Для него 30 дней - это оптимальное время, чтобы как раз перераспределить силы на фронте, окопаться и подготовиться к отражению нашего наступления", - объяснил Рогов.По его словам, режиму Зеленского перемирие на месяц без каких-либо гарантий его соблюдения нужно для того, чтобы передохнуть, перегруппировать подразделения ВСУ, насильно "наловить на улицах людей" и загнать их на фронт, а также получить новые партии оружия и боеприпасов, прежде всего, от западноевропейских стран.А депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал предложение Зеленского блефом."Зеленский – это человек с двойным дном, которому нужно продолжение войны, чтобы тешить свое больное самолюбие", - сказал Шеремет.По его словам, Зеленский игнорирует реальные предложения о мире, продолжает вести свою подковерную политическую игру, и плюет на мирные инициативы президента США Дональда Трампа.Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.Подробнее о реакции на предложение Путина - в материале Отчаяние Зеленского, провалы ВСУ, реакция на предложенное перемирие. Главное на Украине на утро 29 апреля на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, москва, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, общественная палата
Новости, Россия, США, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, общественная палата

"Уловка и лицемерие": Рогов о предложении Зеленского по перемирию

09:25 30.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал уловкой предложение Владимира Зеленского установить перемирие как минимум на 30 дней, передает РИА Новости
"Предложение Зеленского – очередная уловка и лицемерие. Для него 30 дней - это оптимальное время, чтобы как раз перераспределить силы на фронте, окопаться и подготовиться к отражению нашего наступления", - объяснил Рогов.
По его словам, режиму Зеленского перемирие на месяц без каких-либо гарантий его соблюдения нужно для того, чтобы передохнуть, перегруппировать подразделения ВСУ, насильно "наловить на улицах людей" и загнать их на фронт, а также получить новые партии оружия и боеприпасов, прежде всего, от западноевропейских стран.
А депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал предложение Зеленского блефом.
"Зеленский – это человек с двойным дном, которому нужно продолжение войны, чтобы тешить свое больное самолюбие", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский игнорирует реальные предложения о мире, продолжает вести свою подковерную политическую игру, и плюет на мирные инициативы президента США Дональда Трампа.
Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
Подробнее о реакции на предложение Путина - в материале Отчаяние Зеленского, провалы ВСУ, реакция на предложенное перемирие. Главное на Украине на утро 29 апреля на сайте Украина.ру.
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