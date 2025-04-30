Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях - 30.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250430/bloomberg-putin-otkazal-uitkoffu-v-prekraschenii-ognya-na-tekuschikh-pozitsiyakh-1062857436.html
Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях
Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях - 30.04.2025 Украина.ру
Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях
Американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники 30 апреля написало, что во время пятничных переговоров в Кремле президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта
2025-04-30T09:41
2025-04-30T09:41
новости
россия
сша
украина
владимир путин
стив уиткофф
дональд трамп
bloomberg
reuters
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061807428_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_98d225f32b237ac501880ff99dc1917a.png
Журналисты Bloomberg добавили, что по словам их источника, переговоры на данный момент "зашли в тупик, и для достижения дальнейшего прогресса необходим прямой контакт между Путиным и Трампом".Накануне в интервью телеканалу ABC Трамп заявил, что у главы РФ очевидно есть желание решить украинский вопрос, "Путин хотел бы остановить войну", и не будет "захватывать всю Украину"."Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину", - сказал Трамп, оговорившись, что в вопросе заключения мира на Украине Путин якобы может "немного морочить ему голову".В то же время Трамп отметил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Владимиром Зеленским, который попросту "начал кричать" в Белом доме во время своего визита, требуя от американских властей больше поддержки.Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в минувшую пятницу, 25 апреля. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Разговор длился примерно три часа, его итоги российская сторона оценила как конструктивные и полезные. Известно, что обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.Сам Уиткофф после визита в Москву назвал Кремль "впечатляющим местом" и заявил, что его охватило благоговение перед встречей с Владимиром Путиным."Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку. Я был поражен значимостью (происходящего. - Ред.)", - заявил Уиткофф в эфире радиостанции WABC, отметив, что российский лидер видит первую за десятилетия возможность для РФ переосмыслить отношения с США.Ранее, после визита в Москву 11 апреля, Уиткофф заявлял, что обсуждал с Путиным "вопрос территорий" в контексте урегулирования на Украине, а также утверждал, что Москва сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все". При этом он оговорился, что Киеву не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.В конце прошлой недели британское издание Reuters отметило, что спецпосланник президента США Уиткофф еще 17 апреля в Париже представил Европе и Киеву список американских предложений по украинскому урегулированию. Однако Европа и Украина не приняли предложения США и выдвинули встречные предложения, которые касаются территориальной темы, гарантий безопасности и численности ВСУ, а также вопроса снятия санкций с РФ. Отдельно было озвучено требование не мешать размещению союзниками Киева своих военных на украинской территории: Уиткофф им всё сказал: Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят нос.Между тем, Путин уже дважды предлагал Киеву мораторий. В марте на 30 дней и пасхальное перемирие в апреле. Оба раза украинская сторона их не выполняла.На днях лидер РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Также в заявлении президента было сказано, что украинская сторона должна последовать этому примеру.
https://ukraina.ru/20250428/chitaetsya-kak-otkaz-bankovaya-otvetila-na-predlozhenie-o-peremirii-na-9-maya-1062811188.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061807428_177:0:1244:800_1920x0_80_0_0_cf72c62e7163243c8af24b633164d2c7.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, bloomberg, reuters, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, bloomberg, Reuters, Вооруженные силы Украины

Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях

09:41 30.04.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники 30 апреля написало, что во время пятничных переговоров в Кремле президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта

"Уиткофф во время длительных переговоров в Кремле в пятницу пытался убедить Путина, что Россия должна согласиться на прекращение огня, остановив боевые действия вдоль нынешних линий фронта", - говорится в материале издания, где также утверждается, что лидер РФ "сохранил свою позицию по вопросу территорий", согласно которой новые регионы должны перейти под контроль России полностью.

Журналисты Bloomberg добавили, что по словам их источника, переговоры на данный момент "зашли в тупик, и для достижения дальнейшего прогресса необходим прямой контакт между Путиным и Трампом".
Накануне в интервью телеканалу ABC Трамп заявил, что у главы РФ очевидно есть желание решить украинский вопрос, "Путин хотел бы остановить войну", и не будет "захватывать всю Украину".
"Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину", - сказал Трамп, оговорившись, что в вопросе заключения мира на Украине Путин якобы может "немного морочить ему голову".
В то же время Трамп отметил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Владимиром Зеленским, который попросту "начал кричать" в Белом доме во время своего визита, требуя от американских властей больше поддержки.
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в минувшую пятницу, 25 апреля. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Разговор длился примерно три часа, его итоги российская сторона оценила как конструктивные и полезные. Известно, что обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.
Сам Уиткофф после визита в Москву назвал Кремль "впечатляющим местом" и заявил, что его охватило благоговение перед встречей с Владимиром Путиным.
"Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку. Я был поражен значимостью (происходящего. - Ред.)", - заявил Уиткофф в эфире радиостанции WABC, отметив, что российский лидер видит первую за десятилетия возможность для РФ переосмыслить отношения с США.
Ранее, после визита в Москву 11 апреля, Уиткофф заявлял, что обсуждал с Путиным "вопрос территорий" в контексте урегулирования на Украине, а также утверждал, что Москва сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все". При этом он оговорился, что Киеву не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.

Статус Крыма, Севастополя, Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) как российских территорий закреплен в Конституции РФ.

В конце прошлой недели британское издание Reuters отметило, что спецпосланник президента США Уиткофф еще 17 апреля в Париже представил Европе и Киеву список американских предложений по украинскому урегулированию.
Однако Европа и Украина не приняли предложения США и выдвинули встречные предложения, которые касаются территориальной темы, гарантий безопасности и численности ВСУ, а также вопроса снятия санкций с РФ. Отдельно было озвучено требование не мешать размещению союзниками Киева своих военных на украинской территории: Уиткофф им всё сказал: Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят нос.
Между тем, Путин уже дважды предлагал Киеву мораторий. В марте на 30 дней и пасхальное перемирие в апреле. Оба раза украинская сторона их не выполняла.
На днях лидер РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Также в заявлении президента было сказано, что украинская сторона должна последовать этому примеру.
Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Украине - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
28 апреля, 17:05
"Читается как отказ": Банковая ответила на предложение о перемирии на 9 маяБанковая фактически напрямую отказалась от перемирия, приуроченного к 9 мая. Так слова советника главы Офиса президента (ОП)Дарьи Заривной оценили журналисты украинского издания "Страна.ua"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинСтив УиткоффДональд ТрампbloombergReutersВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Судьба Гитлера: ФСБ рассекретила документы о его смерти и последних днях Третьего рейха
10:49При подготовке к теракту: в Ханты-Мансийске украинские агенты подорвали сами себя
10:47Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР - Мишустин
10:36Продвижение ВС РФ в Сумской области, ВСУ собирают катера на правом берегу Днепра: фронтовая сводка
10:30Стало известно, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане
10:15ВС РФ закрепились в селе к югу от Константиновки — Deep State
10:00Захарова обвинила Запад в отсутствии реакции на угрозы русскоязычным детям на Украине
10:00Константин Затулин: В Казахстане и Киргизии идет борьба за то, как относиться к России
09:59Трамп станцевал в честь 100 дней на посту президента. Какими получились первые итоги?
09:53США больше не готовы субсидировать безопасность Европы — Уолтц
09:41Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях
09:25"Уловка и лицемерие": Рогов о предложении Зеленского по перемирию
09:00Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля
08:32"В бой идут одни "старики" – воплощённая мечта Леонида Быкова
08:06Главное за ночь 30 апреля
08:00Украинская республиканская партия: (воз)рождение украинской многопартийности
07:28Фотоальбом Победы: последний штурм Севастополя советскими бойцами
07:27Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев
07:21Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин
07:00Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово
Лента новостейМолния