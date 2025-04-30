https://ukraina.ru/20250430/bloomberg-putin-otkazal-uitkoffu-v-prekraschenii-ognya-na-tekuschikh-pozitsiyakh-1062857436.html

Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях

Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях - 30.04.2025 Украина.ру

Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники 30 апреля написало, что во время пятничных переговоров в Кремле президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта

2025-04-30T09:41

2025-04-30T09:41

2025-04-30T09:41

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Журналисты Bloomberg добавили, что по словам их источника, переговоры на данный момент "зашли в тупик, и для достижения дальнейшего прогресса необходим прямой контакт между Путиным и Трампом".Накануне в интервью телеканалу ABC Трамп заявил, что у главы РФ очевидно есть желание решить украинский вопрос, "Путин хотел бы остановить войну", и не будет "захватывать всю Украину"."Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину", - сказал Трамп, оговорившись, что в вопросе заключения мира на Украине Путин якобы может "немного морочить ему голову".В то же время Трамп отметил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Владимиром Зеленским, который попросту "начал кричать" в Белом доме во время своего визита, требуя от американских властей больше поддержки.Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в минувшую пятницу, 25 апреля. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Разговор длился примерно три часа, его итоги российская сторона оценила как конструктивные и полезные. Известно, что обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.Сам Уиткофф после визита в Москву назвал Кремль "впечатляющим местом" и заявил, что его охватило благоговение перед встречей с Владимиром Путиным."Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку. Я был поражен значимостью (происходящего. - Ред.)", - заявил Уиткофф в эфире радиостанции WABC, отметив, что российский лидер видит первую за десятилетия возможность для РФ переосмыслить отношения с США.Ранее, после визита в Москву 11 апреля, Уиткофф заявлял, что обсуждал с Путиным "вопрос территорий" в контексте урегулирования на Украине, а также утверждал, что Москва сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все". При этом он оговорился, что Киеву не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.В конце прошлой недели британское издание Reuters отметило, что спецпосланник президента США Уиткофф еще 17 апреля в Париже представил Европе и Киеву список американских предложений по украинскому урегулированию. Однако Европа и Украина не приняли предложения США и выдвинули встречные предложения, которые касаются территориальной темы, гарантий безопасности и численности ВСУ, а также вопроса снятия санкций с РФ. Отдельно было озвучено требование не мешать размещению союзниками Киева своих военных на украинской территории: Уиткофф им всё сказал: Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят нос.Между тем, Путин уже дважды предлагал Киеву мораторий. В марте на 30 дней и пасхальное перемирие в апреле. Оба раза украинская сторона их не выполняла.На днях лидер РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Также в заявлении президента было сказано, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

https://ukraina.ru/20250428/chitaetsya-kak-otkaz-bankovaya-otvetila-na-predlozhenie-o-peremirii-na-9-maya-1062811188.html

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новости, россия, сша, украина, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, bloomberg, reuters, вооруженные силы украины