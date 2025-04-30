"Есть серьезные расхождения": Ищенко объяснил, возможно ли поэтапное снятие антироссийских санкций - 30.04.2025 Украина.ру
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"Есть серьезные расхождения": Ищенко объяснил, возможно ли поэтапное снятие антироссийских санкций
"Есть серьезные расхождения": Ищенко объяснил, возможно ли поэтапное снятие антироссийских санкций - 30.04.2025 Украина.ру
"Есть серьезные расхождения": Ищенко объяснил, возможно ли поэтапное снятие антироссийских санкций
Американские санкции против РФ сразу снимать никто не будет. Хотя бы потому, что большая часть из них вводилась решением Конгресса, и не всегда Белый дом может их отменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-30T19:30
2025-04-30T19:30
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ростислав ищенко
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украина.ру
отмена
санкции
экономика
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Если какие-то санкции против РФ можно будет отменить и выгодно продать американскому избирателю, президент США Дональд Трамп это сделает. Если выгодную отмену санкций продать будет нельзя, он будет продавать сохранение санкций, отметил эксперт.По словам политолога, в настоящее время даже о поэтапной отмене санкций речи не идет. Пока Россия ведет переговоры с США только по отдельным пунктам урегулирования, указал он."У нас по большому кругу вопросов есть серьезные расхождения. Поэтому и Кремль, и Белый дом говорят примерно следующее: "Мы, конечно, переговоры будем вести, но расхождений у нас очень много. Поэтому даже о среднесрочной перспективе договорится мы пока заявлять не можем", — подчеркнул Ищенко.Все понимают, что у США будет нарастать конфликт с Китаем, при этом Москва от союза с Пекином отказаться не может, потому что тогда США съедят Китай и придут за Россией, отметил эксперт.И поэтому, указал Ищенко, Вашингтон будет проявлять недовольство позицией Москвы по китайскому вопросу. И таких сложностей, которые предстоит утрясать, очень много. Но есть проблемы, которые можно решить, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.Об отношении президента США Дональда Трампа к украинскому вопросу – в интервью Павла Святенкова: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма.
https://ukraina.ru/20250430/o-tayne-boytsov-iz-kndr-v-rossii-ugrozakh-dlya-kryma-i-provokatsiyakh-v-dagestane--eranosyan-1062871268.html
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новости, сша, россия, китай, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, отмена, санкции, экономика, избиратели
Новости, США, Россия, Китай, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, отмена, санкции, экономика, Избиратели

"Есть серьезные расхождения": Ищенко объяснил, возможно ли поэтапное снятие антироссийских санкций

19:30 30.04.2025
 
Фото: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Фото: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
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Американские санкции против РФ сразу снимать никто не будет. Хотя бы потому, что большая часть из них вводилась решением Конгресса, и не всегда Белый дом может их отменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если какие-то санкции против РФ можно будет отменить и выгодно продать американскому избирателю, президент США Дональд Трамп это сделает. Если выгодную отмену санкций продать будет нельзя, он будет продавать сохранение санкций, отметил эксперт.
По словам политолога, в настоящее время даже о поэтапной отмене санкций речи не идет. Пока Россия ведет переговоры с США только по отдельным пунктам урегулирования, указал он.
"У нас по большому кругу вопросов есть серьезные расхождения. Поэтому и Кремль, и Белый дом говорят примерно следующее: "Мы, конечно, переговоры будем вести, но расхождений у нас очень много. Поэтому даже о среднесрочной перспективе договорится мы пока заявлять не можем", — подчеркнул Ищенко.
Все понимают, что у США будет нарастать конфликт с Китаем, при этом Москва от союза с Пекином отказаться не может, потому что тогда США съедят Китай и придут за Россией, отметил эксперт.
И поэтому, указал Ищенко, Вашингтон будет проявлять недовольство позицией Москвы по китайскому вопросу. И таких сложностей, которые предстоит утрясать, очень много. Но есть проблемы, которые можно решить, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.
Об отношении президента США Дональда Трампа к украинскому вопросу – в интервью Павла Святенкова: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма.
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