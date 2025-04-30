https://ukraina.ru/20250430/est-sereznye-raskhozhdeniya-ischenko-obyasnil-vozmozhno-li-poetapnoe-snyatie-antirossiyskikh-sanktsiy-1062873473.html

"Есть серьезные расхождения": Ищенко объяснил, возможно ли поэтапное снятие антироссийских санкций

"Есть серьезные расхождения": Ищенко объяснил, возможно ли поэтапное снятие антироссийских санкций - 30.04.2025 Украина.ру

"Есть серьезные расхождения": Ищенко объяснил, возможно ли поэтапное снятие антироссийских санкций

Американские санкции против РФ сразу снимать никто не будет. Хотя бы потому, что большая часть из них вводилась решением Конгресса, и не всегда Белый дом может их отменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-30T19:30

2025-04-30T19:30

2025-04-30T19:30

новости

сша

россия

китай

ростислав ищенко

дональд трамп

украина.ру

отмена

санкции

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058742187_0:68:1082:677_1920x0_80_0_0_f607740b5a4207e5acf54763afac21be.jpg

Если какие-то санкции против РФ можно будет отменить и выгодно продать американскому избирателю, президент США Дональд Трамп это сделает. Если выгодную отмену санкций продать будет нельзя, он будет продавать сохранение санкций, отметил эксперт.По словам политолога, в настоящее время даже о поэтапной отмене санкций речи не идет. Пока Россия ведет переговоры с США только по отдельным пунктам урегулирования, указал он."У нас по большому кругу вопросов есть серьезные расхождения. Поэтому и Кремль, и Белый дом говорят примерно следующее: "Мы, конечно, переговоры будем вести, но расхождений у нас очень много. Поэтому даже о среднесрочной перспективе договорится мы пока заявлять не можем", — подчеркнул Ищенко.Все понимают, что у США будет нарастать конфликт с Китаем, при этом Москва от союза с Пекином отказаться не может, потому что тогда США съедят Китай и придут за Россией, отметил эксперт.И поэтому, указал Ищенко, Вашингтон будет проявлять недовольство позицией Москвы по китайскому вопросу. И таких сложностей, которые предстоит утрясать, очень много. Но есть проблемы, которые можно решить, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.Об отношении президента США Дональда Трампа к украинскому вопросу – в интервью Павла Святенкова: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма.

https://ukraina.ru/20250430/o-tayne-boytsov-iz-kndr-v-rossii-ugrozakh-dlya-kryma-i-provokatsiyakh-v-dagestane--eranosyan-1062871268.html

сша

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, китай, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, отмена, санкции, экономика, избиратели