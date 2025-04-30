Елена Панина: Россия не останется один на один с Европой, если та развяжет против нее большую войну - 30.04.2025 Украина.ру
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Елена Панина: Россия не останется один на один с Европой, если та развяжет против нее большую войну
Елена Панина: Россия не останется один на один с Европой, если та развяжет против нее большую войну - 30.04.2025 Украина.ру
Елена Панина: Россия не останется один на один с Европой, если та развяжет против нее большую войну
США ситуацию с Украиной, которая им нужна как ресурсная территория для решения экономических вопросов, будут доводить до конца. Трамп также понимает, что в Европе сконцентрировались сейчас его противники, включая демократическую партию, связь которой с брюссельской бюрократией очевидна.
2025-04-30T19:40
2025-04-30T19:40
интервью
россия
сша
украина
дональд трамп
елена панина
николай патрушев
украина.ру
вкс
одесса
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.У жителей Одессы нет ничего общего с действующей украинской властью, жители причерноморских регионов сами должны определять свое будущее, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.- Елена Владимировна, приоткрыл ли Николай Патрушев завесу над планами военно-политического руководства России по включению причерноморского региона в свой состав?- Одесса никогда не была украинским городом. Освоение юга России, Новороссии, это заслуга князя Потемкина. А современная Украина пропитана бандеровской идеологией, близкой к фашизму. В годы войны бандеровцы выполняли всю грязную работу, которую не брали на себя немцы. Все это никак не связывается с тем, что из себя всегда представляла Одесса это светлый, открытый, веселый город.Поэтому Николай Платонович правильно сказал, что Одесса никакого отношения к Украине никогда не имела. А что касается планов России включить ее в свой состав, то если одесситы захотят войти в состав России, или быть свободным городом, близким к России, или войти в состав будущего союзного государства, куда попросятся многие, то добро пожаловать.Но для этого необходимо волеизъявление Одессы, и мы можем его обеспечить, чтобы оно не проходило под давлением нацистских преступников, которые у власти в Киеве.- Тем временем американская сторона грозится выйти из мирного процесса вокруг Украины. Недавно об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Это пустые угрозы или Трамп действительно распишется в своей неспособности уговорить киевский режим начать переговоры?- Перед США действительно стоят очень серьезные задачи, связанные с их экономическим, а следовательно, и политическим мировым лидерством. Америка на грани банкротства, как государство. Китай уже серьезно претендует на первое место в мире. В том числе Китай продемонстрировал, насколько обогнал США по развитию искусственного интеллекта.И время сейчас работает против Трампа, который не может добиться хотя бы устойчивого перемирия. Если он действительно полностью остановит военную поддержку Европы вкупе с Украиной, то вопрос военного противостояния очень быстро завершится нашей победой. Но пока администрация США будет давить на Россию, чтобы она приняла часть требований Зеленского, что для нас абсолютно неприемлемо, в рамках условного плана Трампа. Почему условного, потому что он нигде не опубликован. Рубио и некоторые СМИ озвучивали лишь некоторые положения.США ситуацию с Украиной, которая им нужна как ресурсная территория для решения экономических вопросов, будут доводить до конца. Трамп понимает, что в Европе сконцентрировались сейчас его противники, включая демократическую партию, связь которой с брюссельской бюрократией очевидна. Поэтому для него важно не просто отбыть второй президентский срок, а передать своему преемнику, возможно, это будет Джей Ди Вэнс, продолжение своего курса.Но он не может не понимать, что если сохранить поставки вооружений Европе, то она очень быстро превратится в мощнейший центр противостояния ему с опорой на Демократическую партию внутри США. Первые результаты этого противостояния мы увидим уже в 2026 году на промежуточных выборах в США.Поэтому Трамп будет добиваться решения вопросов по мирному урегулированию хотя бы в промежуточной фазе. Но не исключен вариант и полного выхода США из переговорного процесса, хотя, на мой взгляд, он маловероятен.- Какой сигнал получил Запад, когда Россия официально обнародовала информацию об участии северокорейских военных в освобождении Курской области? Ведь российская сторона теперь продемонстрировала, что у нее есть надежный военный союзник.- То, что северокорейский спецназ принимает участие в боях в Курской области, на Западе знали. Корейцы, конечно, были не совсем готовы к новой войне с дронами, с современными средствами космической разведки, связи, но они прошли очень хорошую закалку и сейчас перестроят свою армию под новые условия войны.И мы показали, что у нас есть союзник. И если против России будет развязан глобальный конфликт, о чем открыто заявляют Мерц и Макрон, у нас найдутся союзники в Азии, обладающие ядерным оружием. Мы показали европейским политикам, которые забыли, что такое ядерное оружие, на какой грани они балансируют. Этот отрезвляющий душ должен подействовать.Время сейчас работает против неадекватных европейских лидеров. В Европе слышны голоса людей, которые не принимают антироссийскую политику. Я недавно была в Ялте, где мы проводили вместе с правительством Крыма научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской конференции. Было очень много подключений в режиме ВКС политиков, известных людей Запада, которые не приемлют курс, проводимый брюссельской верхушкой и руководителями Франции и Германии. Так что Россия твердо себя ощущает в нынешнем геополитическом пространстве и будет защищать свои интересы.О том, как Украина сдает полякам порт на побережье Черного моря Экономика Украины и война: добивание Порошенко, кражи у русских и сдача порта Ильичевск полякам
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https://ukraina.ru/20250430/konstantin-zatulin-v-kazakhstane-i-kirgizii-idet-borba-za-to-kak-otnositsya-k-rossii-1062856784.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, елена панина, николай патрушев, украина.ру, вкс, одесса
Интервью, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Елена Панина, Николай Патрушев, Украина.ру, ВКС, Одесса

Елена Панина: Россия не останется один на один с Европой, если та развяжет против нее большую войну

19:40 30.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловЕлена Панина интервью
Елена Панина интервью - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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США ситуацию с Украиной, которая им нужна как ресурсная территория для решения экономических вопросов, будут доводить до конца. Трамп также понимает, что в Европе сконцентрировались сейчас его противники, включая демократическую партию, связь которой с брюссельской бюрократией очевидна.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
У жителей Одессы нет ничего общего с действующей украинской властью, жители причерноморских регионов сами должны определять свое будущее, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
- Елена Владимировна, приоткрыл ли Николай Патрушев завесу над планами военно-политического руководства России по включению причерноморского региона в свой состав?
- Одесса никогда не была украинским городом. Освоение юга России, Новороссии, это заслуга князя Потемкина. А современная Украина пропитана бандеровской идеологией, близкой к фашизму. В годы войны бандеровцы выполняли всю грязную работу, которую не брали на себя немцы. Все это никак не связывается с тем, что из себя всегда представляла Одесса это светлый, открытый, веселый город.
Поэтому Николай Платонович правильно сказал, что Одесса никакого отношения к Украине никогда не имела. А что касается планов России включить ее в свой состав, то если одесситы захотят войти в состав России, или быть свободным городом, близким к России, или войти в состав будущего союзного государства, куда попросятся многие, то добро пожаловать.
Но для этого необходимо волеизъявление Одессы, и мы можем его обеспечить, чтобы оно не проходило под давлением нацистских преступников, которые у власти в Киеве.
17:38
Зона беспокойства: Ищенко о сделке США и Украины и консультациях с Россией
- Тем временем американская сторона грозится выйти из мирного процесса вокруг Украины. Недавно об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Это пустые угрозы или Трамп действительно распишется в своей неспособности уговорить киевский режим начать переговоры?
- Перед США действительно стоят очень серьезные задачи, связанные с их экономическим, а следовательно, и политическим мировым лидерством. Америка на грани банкротства, как государство. Китай уже серьезно претендует на первое место в мире. В том числе Китай продемонстрировал, насколько обогнал США по развитию искусственного интеллекта.
И время сейчас работает против Трампа, который не может добиться хотя бы устойчивого перемирия. Если он действительно полностью остановит военную поддержку Европы вкупе с Украиной, то вопрос военного противостояния очень быстро завершится нашей победой. Но пока администрация США будет давить на Россию, чтобы она приняла часть требований Зеленского, что для нас абсолютно неприемлемо, в рамках условного плана Трампа. Почему условного, потому что он нигде не опубликован. Рубио и некоторые СМИ озвучивали лишь некоторые положения.
США ситуацию с Украиной, которая им нужна как ресурсная территория для решения экономических вопросов, будут доводить до конца. Трамп понимает, что в Европе сконцентрировались сейчас его противники, включая демократическую партию, связь которой с брюссельской бюрократией очевидна. Поэтому для него важно не просто отбыть второй президентский срок, а передать своему преемнику, возможно, это будет Джей Ди Вэнс, продолжение своего курса.
Но он не может не понимать, что если сохранить поставки вооружений Европе, то она очень быстро превратится в мощнейший центр противостояния ему с опорой на Демократическую партию внутри США. Первые результаты этого противостояния мы увидим уже в 2026 году на промежуточных выборах в США.
Поэтому Трамп будет добиваться решения вопросов по мирному урегулированию хотя бы в промежуточной фазе. Но не исключен вариант и полного выхода США из переговорного процесса, хотя, на мой взгляд, он маловероятен.
Коллаж: Константин Затулин интервью
10:00
Константин Затулин: В Казахстане и Киргизии идет борьба за то, как относиться к РоссииМы, конечно, не ждём и не требуем, чтобы население бывших союзных республик, по примеру Северной Кореи, воевало на нашей стороне. Отмечаем и то, что некоторые граждане Казахстана или Грузии воюют на Украине против нас — есть даже созданные по национальному признаку воинские подразделения.
- Какой сигнал получил Запад, когда Россия официально обнародовала информацию об участии северокорейских военных в освобождении Курской области? Ведь российская сторона теперь продемонстрировала, что у нее есть надежный военный союзник.
- То, что северокорейский спецназ принимает участие в боях в Курской области, на Западе знали. Корейцы, конечно, были не совсем готовы к новой войне с дронами, с современными средствами космической разведки, связи, но они прошли очень хорошую закалку и сейчас перестроят свою армию под новые условия войны.
И мы показали, что у нас есть союзник. И если против России будет развязан глобальный конфликт, о чем открыто заявляют Мерц и Макрон, у нас найдутся союзники в Азии, обладающие ядерным оружием. Мы показали европейским политикам, которые забыли, что такое ядерное оружие, на какой грани они балансируют. Этот отрезвляющий душ должен подействовать.
Время сейчас работает против неадекватных европейских лидеров. В Европе слышны голоса людей, которые не принимают антироссийскую политику. Я недавно была в Ялте, где мы проводили вместе с правительством Крыма научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской конференции. Было очень много подключений в режиме ВКС политиков, известных людей Запада, которые не приемлют курс, проводимый брюссельской верхушкой и руководителями Франции и Германии. Так что Россия твердо себя ощущает в нынешнем геополитическом пространстве и будет защищать свои интересы.
О том, как Украина сдает полякам порт на побережье Черного моря Экономика Украины и война: добивание Порошенко, кражи у русских и сдача порта Ильичевск полякам
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