Елена Панина: Россия не останется один на один с Европой, если та развяжет против нее большую войну
США ситуацию с Украиной, которая им нужна как ресурсная территория для решения экономических вопросов, будут доводить до конца. Трамп также понимает, что в Европе сконцентрировались сейчас его противники, включая демократическую партию, связь которой с брюссельской бюрократией очевидна.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
У жителей Одессы нет ничего общего с действующей украинской властью, жители причерноморских регионов сами должны определять свое будущее, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
- Елена Владимировна, приоткрыл ли Николай Патрушев завесу над планами военно-политического руководства России по включению причерноморского региона в свой состав?
- Одесса никогда не была украинским городом. Освоение юга России, Новороссии, это заслуга князя Потемкина. А современная Украина пропитана бандеровской идеологией, близкой к фашизму. В годы войны бандеровцы выполняли всю грязную работу, которую не брали на себя немцы. Все это никак не связывается с тем, что из себя всегда представляла Одесса это светлый, открытый, веселый город.
Поэтому Николай Платонович правильно сказал, что Одесса никакого отношения к Украине никогда не имела. А что касается планов России включить ее в свой состав, то если одесситы захотят войти в состав России, или быть свободным городом, близким к России, или войти в состав будущего союзного государства, куда попросятся многие, то добро пожаловать.
Но для этого необходимо волеизъявление Одессы, и мы можем его обеспечить, чтобы оно не проходило под давлением нацистских преступников, которые у власти в Киеве.
- Тем временем американская сторона грозится выйти из мирного процесса вокруг Украины. Недавно об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Это пустые угрозы или Трамп действительно распишется в своей неспособности уговорить киевский режим начать переговоры?
- Перед США действительно стоят очень серьезные задачи, связанные с их экономическим, а следовательно, и политическим мировым лидерством. Америка на грани банкротства, как государство. Китай уже серьезно претендует на первое место в мире. В том числе Китай продемонстрировал, насколько обогнал США по развитию искусственного интеллекта.
И время сейчас работает против Трампа, который не может добиться хотя бы устойчивого перемирия. Если он действительно полностью остановит военную поддержку Европы вкупе с Украиной, то вопрос военного противостояния очень быстро завершится нашей победой. Но пока администрация США будет давить на Россию, чтобы она приняла часть требований Зеленского, что для нас абсолютно неприемлемо, в рамках условного плана Трампа. Почему условного, потому что он нигде не опубликован. Рубио и некоторые СМИ озвучивали лишь некоторые положения.
США ситуацию с Украиной, которая им нужна как ресурсная территория для решения экономических вопросов, будут доводить до конца. Трамп понимает, что в Европе сконцентрировались сейчас его противники, включая демократическую партию, связь которой с брюссельской бюрократией очевидна. Поэтому для него важно не просто отбыть второй президентский срок, а передать своему преемнику, возможно, это будет Джей Ди Вэнс, продолжение своего курса.
Но он не может не понимать, что если сохранить поставки вооружений Европе, то она очень быстро превратится в мощнейший центр противостояния ему с опорой на Демократическую партию внутри США. Первые результаты этого противостояния мы увидим уже в 2026 году на промежуточных выборах в США.
Поэтому Трамп будет добиваться решения вопросов по мирному урегулированию хотя бы в промежуточной фазе. Но не исключен вариант и полного выхода США из переговорного процесса, хотя, на мой взгляд, он маловероятен.
10:00Константин Затулин: В Казахстане и Киргизии идет борьба за то, как относиться к РоссииМы, конечно, не ждём и не требуем, чтобы население бывших союзных республик, по примеру Северной Кореи, воевало на нашей стороне. Отмечаем и то, что некоторые граждане Казахстана или Грузии воюют на Украине против нас — есть даже созданные по национальному признаку воинские подразделения.
- Какой сигнал получил Запад, когда Россия официально обнародовала информацию об участии северокорейских военных в освобождении Курской области? Ведь российская сторона теперь продемонстрировала, что у нее есть надежный военный союзник.
- То, что северокорейский спецназ принимает участие в боях в Курской области, на Западе знали. Корейцы, конечно, были не совсем готовы к новой войне с дронами, с современными средствами космической разведки, связи, но они прошли очень хорошую закалку и сейчас перестроят свою армию под новые условия войны.
И мы показали, что у нас есть союзник. И если против России будет развязан глобальный конфликт, о чем открыто заявляют Мерц и Макрон, у нас найдутся союзники в Азии, обладающие ядерным оружием. Мы показали европейским политикам, которые забыли, что такое ядерное оружие, на какой грани они балансируют. Этот отрезвляющий душ должен подействовать.
Время сейчас работает против неадекватных европейских лидеров. В Европе слышны голоса людей, которые не принимают антироссийскую политику. Я недавно была в Ялте, где мы проводили вместе с правительством Крыма научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской конференции. Было очень много подключений в режиме ВКС политиков, известных людей Запада, которые не приемлют курс, проводимый брюссельской верхушкой и руководителями Франции и Германии. Так что Россия твердо себя ощущает в нынешнем геополитическом пространстве и будет защищать свои интересы.
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