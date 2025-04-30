https://ukraina.ru/20250430/ekonomika-ukrainy-i-voyna-dobivanie-poroshenko-krazhi-u-russkikh-i-sdacha-porta-ilichevsk-polyakam-1062854725.html

Экономика Украины и война: добивание Порошенко, кражи у русских и сдача порта Ильичевск полякам

Экономика Украины и война: добивание Порошенко, кражи у русских и сдача порта Ильичевск полякам - 30.04.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: добивание Порошенко, кражи у русских и сдача порта Ильичевск полякам

Конец апреля не радовал нас громкими экономическими новостями. Киев продолжает водить за нос Вашингтон, затягивая подписание "минеральной сделки", а параллельно пытается выжать из мирной жизни как можно больше солдат, отчисляя студентов и аспирантов.

2025-04-30T06:15

2025-04-30T06:15

2025-04-30T06:15

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Заодно украинские чиновники и силовики совмещают "приятное" с "полезным": воруют российские корабли, чтобы продать их, немного заработав на борьбе с "рашистами". А параллельно Украина готовится сдать полякам кусок черноморского побережья.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Подпишем на "этой неделе"25 апреля Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Владимира Зеленского за затягивание сроков подписания "минеральной сделки" и спустя два дня премьер-министр Шмыгаль заявил, что сделку подпишут на этой неделе. Какой смысл украинские чиновники вкладывают в термин "на этой неделе" не ясно, так как "эта неделя" может растянуться в очередной раз на неопределённый срок. К слову, на "на этой неделе" уже точно не подпишут — во вторник стороны обсуждали сделку на уровне правительств и технических команд", а у людей с таким статусом нет мандата на подписание международных соглашений.Куда интереснее заявление Дениса Шмыгаля о том, что США и Украина договорились не засчитывать в сделку о недрах ранее предоставленную США помощь. Проще говоря, если верить Шмыгалю, Украина не будет должна США ни 500, ни 300, ни даже 100 млрд долларов, которые Вашингтон навешивал на Киев. Из США никто подобный пассаж не комментировал, но выглядит такая уступка максимально странно и нелогично.Во-первых, Трамп изначально позиционировал сделку как возможность вернуть впустую потраченные на Украину его предшественником деньги. Без навешивания на Украину долга ничего вернуть не получится.Во-вторых, сделка Трампу выгодна вне зависимости от того, будет она подписана или нет. Не подпишет Киев — его руководство выставят в качестве неблагодарных нахлебников, что позволит красиво уйти с Украины и, выведя её за скобки в переговорах с Москвой, заключить сепаратный мир для дальнейшего заработка денег с Россией. Подпишут сделку — руководство Украины похвалят, из неё выкачают деньги и, опять же, уйдут.В чём логика просто списывать вменённый Украине долг не ясно. Кроме того, подобные изменения потребуют внесения серьёзных правок в договор, где американская помощь Украине прописана в качестве взноса в украино-американский фонд восстановления.В общем, в ближайшее время ситуация как-то прояснится, а пока украинская сторона продолжает затягивать переговоры и забивать информационное пространство своими интерпретациями. Впрочем, с последним прекрасно справляется и официальный Вашингтон.К слову, о масштабах планирования сделки хорошо говорит продолжающееся настойчивое пропихивание в ход мирных переговоров передачи Украине Запорожской АЭС, на что Москва ни разу не согласилась. Мало того, на днях и МИД России в лице Сергея Лаврова заявил, что никакой речи о передаче Украине контроля над ЗАЭС быть не может. А вопрос с электроснабжением является ключевым для добычи чего-либо: ГОКи потребляют большие объёмы электроэнергии.Всё ради войныВ прошлом году, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, Украина потратила на военные цели все налоговые поступления. Впрочем, это не новость: в 2022–2024 годах на войну Украина тратила от 80% до 100% собираемых в стране налогов и сборов. Как видно, сколько на войну с Россией не выделяй, всё равно окажется мало. Тем временем Кабмин, отвечая на петицию, набравшую 25 тыс. голосов, сообщил, что не может повысить зарплаты украинским учителям так как всё финансирование уходит на войну с Россией.К слову, о приоритетах киевской власти хорошо свидетельствует её отношение к внутренне перемещённым лицам.Украинский нардеп Ростислав Павленко сообщил со ссылкой на свой запрос в Министерство социальной политики, что к 16 апреля из 4,6 млн внутреннее перемещённых лиц заявки на получение субсидии на аренду жилья (её ввели лишь 29 января текущего года — спустя почти три года с начала СВО) подали 85 человек, а одобрили выделение субсидии лишь 28 семьям. Стоит ли удивляться тому, что жители возвращаются в прифронтовые населённые пункты?Меньше студентов, больше солдатГосударственная служба качества образования отчиталась о том, что сочла нецелесообразным предоставление образования студентам 100 учебных заведений, которые помогали великовозрастным мужчинам уклоняться от гибели на фронте.В 2022–2023 годах граждане Украины массово поступали в ВУЗы и техникумы, чтобы получить отсрочку от мобилизации, "решая" вопросы с помощью денег. Ещё тогда было очевидно, что власти о схеме уклонения знают и рано или поздно до таких студентов доберутся, благо все они раскрыли свои личные данные при поступлении. Заодно проверяют аспирантов, выясняя кто из них выполняет учебные планы, а кто забросил учёбу. Последних уже наскребли 3 тысячи — именно столько отчислили за неуспеваемость.Теперь киевская власть сочла, что такие студенты являются хорошим мобилизационным резервом, пустив его в дело.Долг есть, воды нетС 1 мая Полтававодоканал перейдёт на почасовую подачу воды горожанам. Проблема та же, что и в Ровно: накоплена задолженность перед энергетиками, которую нечем гасить из-за введённого вскоре после начала СВО моратория на повышение коммунальных тарифов. Областные и республиканские власти об этой типовой проблеме, похоже, либо забыли, либо сочли её не столь значимой, чтобы вовремя обратить на неё внимание. Пока же городские и областные власти занимаются перекидыванием друг на друга задолженности, объясняя почему они не должны её оплачивать.Беды "сывочолого"В связи с включением Зеленским бывшего президента Украины Петра Порошенко в санкционный список, НБУ признал его деловую репутацию "небезупречной". А это означает, что Пётр Порошенко стал ближе к потере контроля над своим "Международным инвестиционным банком", в котором он контролирует 65% акционерного капитала.Заодно НБУ намерен обратиться в правоохранительные органы для принятия мер против депутатов "Европейской солидарности", с помощью которых Порошенко хотел повлиять на принимаемые НБУ решения — депутаты пытались пробиться на заседание комитета НБУ, но его провели онлайн.А 25 апреля супруга Порошенко подала иск в суд о разделе имущества, чтобы вывести из-под действия санкций хотя бы часть бизнес-империи его супруга. Поможет ли это — не ясно, но проблемы у "сывочолого гетмана", как называют фанаты Петра Алексеевича, только начинаются.Украсть у русских, продать полякам25 апреля пресс-служба СБУ сообщила об аресте сухогруза, перевозившего в 2024 году выращенные в освобождённой части Херсонской области зерновые. Судно задержали в украинских морских водах — за их пределы пограничники не рискнули бы выйти. Очевидно, что судно следовало в один из украинских портов для погрузки/разгрузки. Теперь его продадут, а экипаж осудят так как на судне найдены доказательства "фактов разграбления рашистами украинской агропродукции".К слову, реализовывать сухогруз будет агентство АРМА, которое уже продало нефтяной танкер Nika Spirit и готовится продать танкер "Волгонефть-268".А пока Украина захватывает связанные с Россией танкеры и сухогрузы (они необязательно шли под российским флагом) Министерство развития общин и территорий представило в Варшаве концессионный проект порта "Черноморск" (он же Ильичёвск). Предполагается сдать в 40-летнюю аренду два терминала: контейнерный на 760 TEU и универсальный мощностью до 5 млн тонн грузов.Так что недавняя мечта польского главы Минсельхоза, желавшего купить порт на Украине, всё же может стать реальностью. Вот так и получается: у русских воровать по мелочи, чтобы потом сдать полякам кусок морского порта.Прочие новостиВсемирный банк одобрил выделении "Укргидроэнерго" 70 млн долларов для установки на четырёх объектах гибридных систем производства и накопления энергии. Предполагается установить солнечную электростанцию мощностью 35,9 МВт и аккумуляторные батареи мощностью 197 МВт. При этом "Укрэнерго" является банкротом: 29 апреля компания договорилась о реструктуризации задолженности по "зелёным" облигациям на 825 млн долларов."Укржелдорога" (УЗ) перешла на European Rail Traffic Management System (ERTMS) — европейскую систему управления железнодорожным транспортом. Чиновники рассказывают, как это благотворно скажется на УЗ и увеличит пропускную способность железных дорог на западном направлении, но нам это не особо интересно. Для России эта новость означает, что интегрировать сегменты украинских железных дорог в состав ФГУП "Железные дороги Новороссии" будет сложнее из-за несовместимости систем управления.Минфин Украины не смог договориться с держателями ВВП-варрантов (облигации, чья доходность привязана к темпам экономического роста) на сумму 2,6 млрд долларов о выплате им 600 млн долларов задолженности. Из-за этого СМИ стали вновь рассуждать о грозящем Украине дефолте. Подробнее об этом можно прочитать в отдельном тексте.Кабмин одобрил законопроект о налогообложении товаров с OLX, Prom, Rozetka и других маркетплейсов. Теперь они будут взымать с продавцов 5% налога и 5% военного сбора за каждый товар. Естественно, в том случае, если законопроект примут депутаты.Издание "Украинские новости" изучило 23 налоговых декларации сотрудников НАБУ с зарплатой от 100 тыс. гривен и обнаружило в 15 из них недостоверные данные. У двух старших детективов обнаружилось криптовалюты на суммы свыше 1 млн гривен, которые ими были явно получены незаконно. Впрочем, никто кроме уверовавших в Запад и не ожидал от детективов НАБУ честности — не для того создаются структуры внешнего управления.Более пяти тысяч украинских моделей OnlyFans за 2020–2022 годы заработали 111 млн долларов на контенте для взрослых. По данным налоговой, плательщики оспаривают в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 миллиона гривен. Сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 миллионов гривен. Общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам — 111 миллионов долларов. По сути, порно на Украине легализовали явочным порядком через налогообложение, но легче от этого контентмейкерам не стало: статьи из УК никто не убрал.Сбой в электроснабжении дата-центра De Novo уложил на лопатки сервис украинских госуслуг — Дiю — и банковские платёжные системы. Масштаб бедствия, безусловно, не идёт ни в какое сравнение с Португалией и Испанией, но обошлось без русских хакеров, на которых крайне удобно валить все проблемы.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

эксклюзив, украина, россия, сша, петр порошенко, дональд трамп, денис шмыгаль, нбу, набу, запорожская аэс