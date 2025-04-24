https://ukraina.ru/20250424/kiev-zadumal-krovavuyu-provokatsiyu-dlya-sryva-peregovorov---rogov-1062723720.html

Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров - Рогов

Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров - Рогов - 24.04.2025 Украина.ру

Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров - Рогов

Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом предупредил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2025-04-24T09:24

2025-04-24T09:24

2025-04-24T09:24

новости

сша

россия

киев

владимир рогов

дональд трамп

общественная палата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_0:102:2903:1735_1920x0_80_0_0_8ed7c21f0c51e4d8ae1a78f53eff8c08.jpg

"Согласно информации, полученной по нескольким каналам, в окружении (Владимира) Зеленского обсуждают возможность кровавой провокации, чтобы окончательно сорвать переговоры по урегулированию конфликта и свернуть все мирные инициативы (президента США Дональда) Трампа", - сказал Рогов.По его мнению, провокация может быть предпринята как в отношении российских регионов, так и на постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Зеленского, чтобы затем попытаться во всем обвинить Россию и возложить на нее ответственность.Рогов подчеркнул, что за Зеленским стоят британские спецслужбы, которые по указке глобалистов стремятся торпедировать мирные инициативы США и выставить президента Трампа в невыгодном свете.Накануне газета Washington Post сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.

сша

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, киев, владимир рогов, дональд трамп, общественная палата