https://ukraina.ru/20250424/ukraine-nuzhno-vremennoe-pravitelstvo---sheremet-1062725608.html
Украине нужно временное правительство - Шеремет
Украине нужно временное правительство - Шеремет - 24.04.2025 Украина.ру
Украине нужно временное правительство - Шеремет
Украине нужно новое временное правительство для ведения переговоров. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости
2025-04-24T10:45
2025-04-24T10:45
2025-04-24T10:45
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владимир зеленский
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"Зеленский - маленький заурядный человек, ставший большим незаурядным предателем, который за считанные годы угробил прекрасную страну и большую часть ее дееспособного населения. Зеленский показал свою неспособность принести мир Украине. Стране нужно новое временное правительство, которое будет уполномочено вести переговоры и подписывать соглашения", - сказал Шеремет.По мнению депутата, США приведут на смену Зеленскому нового, более адекватного и договороспособного человека, с которым им будет гораздо проще реализовать быстро меняющуюся геополитическую повестку.Накануне официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отметила, что Зеленский движется "не в том направлении" в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, президент США Дональд Трамп разочарован, его терпение иссякает.А газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что США находятся в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное.Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, шеремет, дональд трамп, киев, сша, госдума
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Шеремет, Дональд Трамп, Киев, США, Госдума
Украине нужно временное правительство - Шеремет
Украине нужно новое временное правительство для ведения переговоров. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости
"Зеленский - маленький заурядный человек, ставший большим незаурядным предателем, который за считанные годы угробил прекрасную страну и большую часть ее дееспособного населения. Зеленский показал свою неспособность принести мир Украине. Стране нужно новое временное правительство, которое будет уполномочено вести переговоры и подписывать соглашения", - сказал Шеремет.
По мнению депутата, США
приведут на смену Зеленскому
нового, более адекватного и договороспособного человека, с которым им будет гораздо проще реализовать быстро меняющуюся геополитическую повестку.
Накануне официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отметила, что Зеленский движется "не в том направлении" в вопросе урегулирования конфликта на Украине
. По ее словам, президент США Дональд Трамп
разочарован, его терпение иссякает.
А газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что США находятся в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное.