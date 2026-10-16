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Швеция выдала в США гражданина России, обвинённого в закупках электроники для ВПК РФ
Швеция выдала в США гражданина России, обвинённого в закупках электроники для ВПК РФ - 16.10.2026 Украина.ру
Швеция выдала в США гражданина России, обвинённого в закупках электроники для ВПК РФ
Власти Швеции экстрадировали в США 52-летнего гражданина России Александра Суворова, обвиняемого американскими властями в нарушении антироссийских санкций — закупках микроэлектроники двойного назначения. Об этом в ночь на 16 октября сообщило министерство юстиции США
2026-10-16T03:03
2026-10-16T03:03
2026-10-16T03:19
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По версии американских властей, Суворов через подставные компании в Гонконге осуществлял незаконные поставки американской микроэлектроники двойного назначения в интересах российской оборонной промышленности."Пятидесятидвухлетнему гражданину России Александру Суворову в рамках уголовного иска предъявлены обвинения по трём пунктам, связанным с незаконным экспортом микроэлектронных компонентов из Соединенных Штатов в Россию через подставную компанию, базирующуюся в Гонконге. Пятнадцатого октября Суворов был экстрадирован из Швеции в Северный округ штата Нью-Йорк; ожидается", — говорится в пресс-релизе ведомства.Следствие утверждает, что Суворов с марта 2022 по апрель 2023 года в обход санкций закупал у американских компаний микроэлектронику двойного назначения для заказчиков из России. Для сокрытия конечных получателей им якобы использовалась гонконгская подставная фирму GS Group Limited.Первое судебное заседание с участием Суворова назначено на 16 октября в Олбани, штат Нью-Йорк. Ему грозит до 45 лет тюремного заключения и штраф до $1,75 млн.Суворова задержали в декабре 2025 года в аэропорту Стокгольма по запросу американских властей. Российское посольство неоднократно пыталось установить его местонахождение, единственная встреча с ним состоялась в марте 2026 года в стокгольмском изоляторе "Крунуберг".Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия намерена всеми доступными средствами защищать права своего гражданина. Она подчеркнула, что Москва не признаёт односторонние санкции, а связанные с ними правовые действия считает неправомерными.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, швеция, сша, россия, александр суворов, впк, антироссийские санкции, русофобия, электроника, недружественные страны, международная политика, мир без границ
Украина.ру, Новости, Швеция, США, Россия, Александр Суворов, ВПК, антироссийские санкции, Русофобия, электроника, недружественные страны, Международная политика, Мир без границ
Швеция выдала в США гражданина России, обвинённого в закупках электроники для ВПК РФ
03:03 16.10.2026 (обновлено: 03:19 16.10.2026)
Власти Швеции экстрадировали в США 52-летнего гражданина России Александра Суворова, обвиняемого американскими властями в нарушении антироссийских санкций — закупках микроэлектроники двойного назначения. Об этом в ночь на 16 октября сообщило министерство юстиции США
По версии американских властей, Суворов через подставные компании в Гонконге осуществлял незаконные поставки американской микроэлектроники двойного назначения в интересах российской оборонной промышленности.
"Пятидесятидвухлетнему гражданину России Александру Суворову в рамках уголовного иска предъявлены обвинения по трём пунктам, связанным с незаконным экспортом микроэлектронных компонентов из Соединенных Штатов в Россию через подставную компанию, базирующуюся в Гонконге. Пятнадцатого октября Суворов был экстрадирован из Швеции в Северный округ штата Нью-Йорк; ожидается", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Следствие утверждает, что Суворов с марта 2022 по апрель 2023 года в обход санкций закупал у американских компаний микроэлектронику двойного назначения для заказчиков из России. Для сокрытия конечных получателей им якобы использовалась гонконгская подставная фирму GS Group Limited.
Первое судебное заседание с участием Суворова назначено на 16 октября в Олбани, штат Нью-Йорк. Ему грозит до 45 лет тюремного заключения и штраф до $1,75 млн.
Суворова задержали в декабре 2025 года в аэропорту Стокгольма по запросу американских властей. Российское посольство неоднократно пыталось установить его местонахождение, единственная встреча с ним состоялась в марте 2026 года в стокгольмском изоляторе "Крунуберг".
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия намерена всеми доступными средствами защищать права своего гражданина. Она подчеркнула, что Москва не признаёт односторонние санкции, а связанные с ними правовые действия считает неправомерными.
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