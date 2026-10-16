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Швеция выдала в США гражданина России, обвинённого в закупках электроники для ВПК РФ

Швеция выдала в США гражданина России, обвинённого в закупках электроники для ВПК РФ - 16.10.2026 Украина.ру

Швеция выдала в США гражданина России, обвинённого в закупках электроники для ВПК РФ

Власти Швеции экстрадировали в США 52-летнего гражданина России Александра Суворова, обвиняемого американскими властями в нарушении антироссийских санкций — закупках микроэлектроники двойного назначения. Об этом в ночь на 16 октября сообщило министерство юстиции США

2026-10-16T03:03

2026-10-16T03:03

2026-10-16T03:19

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По версии американских властей, Суворов через подставные компании в Гонконге осуществлял незаконные поставки американской микроэлектроники двойного назначения в интересах российской оборонной промышленности."Пятидесятидвухлетнему гражданину России Александру Суворову в рамках уголовного иска предъявлены обвинения по трём пунктам, связанным с незаконным экспортом микроэлектронных компонентов из Соединенных Штатов в Россию через подставную компанию, базирующуюся в Гонконге. Пятнадцатого октября Суворов был экстрадирован из Швеции в Северный округ штата Нью-Йорк; ожидается", — говорится в пресс-релизе ведомства.Следствие утверждает, что Суворов с марта 2022 по апрель 2023 года в обход санкций закупал у американских компаний микроэлектронику двойного назначения для заказчиков из России. Для сокрытия конечных получателей им якобы использовалась гонконгская подставная фирму GS Group Limited.Первое судебное заседание с участием Суворова назначено на 16 октября в Олбани, штат Нью-Йорк. Ему грозит до 45 лет тюремного заключения и штраф до $1,75 млн.Суворова задержали в декабре 2025 года в аэропорту Стокгольма по запросу американских властей. Российское посольство неоднократно пыталось установить его местонахождение, единственная встреча с ним состоялась в марте 2026 года в стокгольмском изоляторе "Крунуберг".Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия намерена всеми доступными средствами защищать права своего гражданина. Она подчеркнула, что Москва не признаёт односторонние санкции, а связанные с ними правовые действия считает неправомерными.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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