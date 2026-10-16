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Путин подписал Указ, дополнительно оберегающий стратегические компании от иностранных законов

Путин подписал Указ, дополнительно оберегающий стратегические компании от иностранных законов - 16.10.2026 Украина.ру

Путин подписал Указ, дополнительно оберегающий стратегические компании от иностранных законов

Президент России Владимир Путин 15 октября подписал Указ, обязывающий стратегические предприятия согласовывать с российскими властями исполнение требований иностранного законодательства к акционерным обществам.

2026-10-16T02:02

2026-10-16T02:02

2026-10-16T02:02

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Документ вносит изменения в Указ президента от 11 сентября 2012 года № 1285 "О мерах по защите интересов Российской Федерации при осуществлении российскими юридическими лицами внешнеэкономической деятельности"."Установить, что акционерные общества, включённые в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ... и их дочерние хозяйственные общества в случае, если... законодательством иностранных государств предусмотрена обязанность акционерных обществ и их дочерних хозяйственных обществ осуществлять определенные действия, вправе [осуществлять ряд действий] только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством РФ", — говорится в документе.Стратегическим предприятиям без согласования с российскими властями нельзя предоставлять информацию, касающуюся своей деятельности. Также запрещено вносить изменения в договоры, заключённые с иностранными контрагентами, и в другие документы, касающиеся их коммерческой политики в иностранных государствах.Кроме того, без согласования невозможно отчуждать принадлежащие акционерным обществам и их дочерним хозяйственным обществам доли участия в иностранных организациях, права на осуществление предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств и недвижимое имущество, находящееся за рубежом.До этого соответствующие ограничения действовали только на требования со стороны органов иностранных государств, международных организаций, союзных объединений иностранных государств, органов этих организаций и объединений, включая органы регулирования и контроля.Без предварительного согласия компании вправе предоставлять информацию, подлежащую раскрытию в соответствии только с российским законодательством, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми в связи с выпуском, обращением и приобретением ценных бумаг.Указ вступает в силу со дня его подписания, 15 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261014/kak-nato-teoreticheski-khochet-pobedit-rossiyu-no-pri-etom-zabyvaet-pro-ovragi-1083811489.html

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украина.ру, россия, владимир путин, новости, указ, предприятие, законодательство, стратегия национальной безопасности, недружественные страны, защита, экономика, российская экономика