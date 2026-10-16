Путин подписал Указ, дополнительно оберегающий стратегические компании от иностранных законов - 16.10.2026 Украина.ру
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Путин подписал Указ, дополнительно оберегающий стратегические компании от иностранных законов
Путин подписал Указ, дополнительно оберегающий стратегические компании от иностранных законов - 16.10.2026 Украина.ру
Путин подписал Указ, дополнительно оберегающий стратегические компании от иностранных законов
Президент России Владимир Путин 15 октября подписал Указ, обязывающий стратегические предприятия согласовывать с российскими властями исполнение требований иностранного законодательства к акционерным обществам.
2026-10-16T02:02
2026-10-16T02:02
украина.ру
россия
владимир путин
новости
указ
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законодательство
стратегия национальной безопасности
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защита
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Документ вносит изменения в Указ президента от 11 сентября 2012 года № 1285 "О мерах по защите интересов Российской Федерации при осуществлении российскими юридическими лицами внешнеэкономической деятельности"."Установить, что акционерные общества, включённые в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ... и их дочерние хозяйственные общества в случае, если... законодательством иностранных государств предусмотрена обязанность акционерных обществ и их дочерних хозяйственных обществ осуществлять определенные действия, вправе [осуществлять ряд действий] только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством РФ", — говорится в документе.Стратегическим предприятиям без согласования с российскими властями нельзя предоставлять информацию, касающуюся своей деятельности. Также запрещено вносить изменения в договоры, заключённые с иностранными контрагентами, и в другие документы, касающиеся их коммерческой политики в иностранных государствах.Кроме того, без согласования невозможно отчуждать принадлежащие акционерным обществам и их дочерним хозяйственным обществам доли участия в иностранных организациях, права на осуществление предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств и недвижимое имущество, находящееся за рубежом.До этого соответствующие ограничения действовали только на требования со стороны органов иностранных государств, международных организаций, союзных объединений иностранных государств, органов этих организаций и объединений, включая органы регулирования и контроля.Без предварительного согласия компании вправе предоставлять информацию, подлежащую раскрытию в соответствии только с российским законодательством, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми в связи с выпуском, обращением и приобретением ценных бумаг.Указ вступает в силу со дня его подписания, 15 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261014/kak-nato-teoreticheski-khochet-pobedit-rossiyu-no-pri-etom-zabyvaet-pro-ovragi-1083811489.html
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украина.ру, россия, владимир путин, новости, указ, предприятие, законодательство, стратегия национальной безопасности, недружественные страны, защита, экономика, российская экономика
Украина.ру, Россия, Владимир Путин, Новости, указ, предприятие, законодательство, Стратегия национальной безопасности, недружественные страны, защита, экономика, российская экономика

Путин подписал Указ, дополнительно оберегающий стратегические компании от иностранных законов

02:02 16.10.2026
 
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин 15 октября подписал Указ, обязывающий стратегические предприятия согласовывать с российскими властями исполнение требований иностранного законодательства к акционерным обществам.
Документ вносит изменения в Указ президента от 11 сентября 2012 года № 1285 "О мерах по защите интересов Российской Федерации при осуществлении российскими юридическими лицами внешнеэкономической деятельности".
"Установить, что акционерные общества, включённые в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ... и их дочерние хозяйственные общества в случае, если... законодательством иностранных государств предусмотрена обязанность акционерных обществ и их дочерних хозяйственных обществ осуществлять определенные действия, вправе [осуществлять ряд действий] только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством РФ", — говорится в документе.
Стратегическим предприятиям без согласования с российскими властями нельзя предоставлять информацию, касающуюся своей деятельности. Также запрещено вносить изменения в договоры, заключённые с иностранными контрагентами, и в другие документы, касающиеся их коммерческой политики в иностранных государствах.
Кроме того, без согласования невозможно отчуждать принадлежащие акционерным обществам и их дочерним хозяйственным обществам доли участия в иностранных организациях, права на осуществление предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств и недвижимое имущество, находящееся за рубежом.
До этого соответствующие ограничения действовали только на требования со стороны органов иностранных государств, международных организаций, союзных объединений иностранных государств, органов этих организаций и объединений, включая органы регулирования и контроля.
Без предварительного согласия компании вправе предоставлять информацию, подлежащую раскрытию в соответствии только с российским законодательством, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми в связи с выпуском, обращением и приобретением ценных бумаг.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 15 октября.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
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