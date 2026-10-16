Под Москвой за полтора часа сбили 59 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты - 16.10.2026 Украина.ру
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Под Москвой за полтора часа сбили 59 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты
Под Москвой за полтора часа сбили 59 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты - 16.10.2026 Украина.ру
Под Москвой за полтора часа сбили 59 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты
Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве уже 59 украинских беспилотника. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 16 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-16T01:20
2026-10-16T01:20
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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога по БПЛА к этому часу также объявлена во всех областях, окружающих столицу — Калужской, Тульской, Смоленской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской."Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в сообщении Собянина от 23:11 мск.В 0:45 мск мэр уточнил, что число уничтоженных под Москвой вражеских дронов достигло 59.По информации из Тульской области, подразделения ПВО Минобороны РФ к этому часу уничтожили над регионом 17 украинских беспилотников."Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены ещё 10 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. ️В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА", — сообщил в 0:20 мск в канале на платформе "Макс" губернатор Дмитрий Миляев.В настоящее время в Московской области продолжает действовать режим тревоги по БПЛА. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский закрыты для полётов.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 80 украинских беспилотников, за сутки — 246.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, московская область, сергей собянин, калужская область, смоленск, тверь, рязанская область, ивановская область, ярославль, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Москва, Московская область, Сергей Собянин, Калужская область, Смоленск, Тверь, Рязанская область, Ивановская область, Ярославль, Минобороны РФ, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Под Москвой за полтора часа сбили 59 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты

01:20 16.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей БобылевПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве уже 59 украинских беспилотника. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 16 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога по БПЛА к этому часу также объявлена во всех областях, окружающих столицу — Калужской, Тульской, Смоленской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской.
"Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в сообщении Собянина от 23:11 мск.
В 0:45 мск мэр уточнил, что число уничтоженных под Москвой вражеских дронов достигло 59.
По информации из Тульской области, подразделения ПВО Минобороны РФ к этому часу уничтожили над регионом 17 украинских беспилотников.
"Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены ещё 10 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. ️В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА", — сообщил в 0:20 мск в канале на платформе "Макс" губернатор Дмитрий Миляев.
В настоящее время в Московской области продолжает действовать режим тревоги по БПЛА. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский закрыты для полётов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 80 украинских беспилотников, за сутки — 246.
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