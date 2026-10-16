https://ukraina.ru/20261016/pod-moskvoy-za-poltora-chasa-sbili-59-bpla-trevoga-vo-vsm-regione-zakryty-aeroporty-1083845212.html

Под Москвой за полтора часа сбили 59 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты

Под Москвой за полтора часа сбили 59 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты - 16.10.2026 Украина.ру

Под Москвой за полтора часа сбили 59 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты

Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве уже 59 украинских беспилотника. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 16 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-16T01:20

2026-10-16T01:20

2026-10-16T01:20

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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога по БПЛА к этому часу также объявлена во всех областях, окружающих столицу — Калужской, Тульской, Смоленской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской."Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в сообщении Собянина от 23:11 мск.В 0:45 мск мэр уточнил, что число уничтоженных под Москвой вражеских дронов достигло 59.По информации из Тульской области, подразделения ПВО Минобороны РФ к этому часу уничтожили над регионом 17 украинских беспилотников."Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены ещё 10 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. ️В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА", — сообщил в 0:20 мск в канале на платформе "Макс" губернатор Дмитрий Миляев.В настоящее время в Московской области продолжает действовать режим тревоги по БПЛА. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский закрыты для полётов.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 80 украинских беспилотников, за сутки — 246.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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