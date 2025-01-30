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"RТ.Док: Время наших героев": в Москве покажут пронзительные фильмы о защитниках России

"RТ.Док: Время наших героев": в Москве покажут пронзительные фильмы о защитниках России - 30.01.2025 Украина.ру

"RТ.Док: Время наших героев": в Москве покажут пронзительные фильмы о защитниках России

С 21 по 23 февраля в Национальном центре "Россия" состоится III Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев", посвященный защитникам России. Мероприятие организовано совместно с Национальным центром "Россия"

2025-01-30T11:09

2025-01-30T11:09

2025-01-30T11:52

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Церемония открытия состоится 21 февраля в 18:00, перед гостями выступят фронтовые поэты и музыканты, а первой премьерой фестиваля в этот вечер станет лента военных документалистов RT Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров веры".Также в списке премьер мероприятия:Всего в программе фестиваля более 20 документальных работ. Среди них есть и картины известных авторов и режиссеров, например, Сергея Дебижева и Максима Фадеева. С полной афишей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.Также в рамках мероприятия запланированы открытые встречи с военкорами - Александром Сладковым, Ольгой Кирий, Русланом Гусаровым и Артемом Сомовым. Аккредитацию на мероприятие уже получили документалисты из разных стран, в том числе из Болгарии, Италии, Камеруна, Словакии, Сербии и других государств.Нынешний фестиваль "Время наших героев" - третий. Всего же за время своей работы было выпущено более 70-ти фильмов. Их авторами стали военкоры RT, Первого канала, ВГТРК, телеканалов "Звезда" и СПАС, а также независимые авторы, в том числе из Италии, Франции и США.Показы фестиваля уже прошли в 23 странах: Абхазии, Азербайджане, Аргентине, Бангладеш, Беларуси, Вьетнаме, Египте, Замбии, Индии, Италии, Камбодже, Кипре, Китае, Ливане, Монголии, Никарагуа, Пакистане, Перу, Сербии, Таджикистане, Турции, Шри-Ланке и Южной Осетии.Порой помешать работе фестиваля пытались националисты. Например, в Риме группа украинцев выкрикивала фашистские лозунги и пыталась сорвать показ, однако они не не добились своей цели, и мероприятие прошло с аншлагом.А в Сербии режиссер Эмир Кустурица, отметив успех мероприятия, предложил сделать это мероприятие ежегодным."Это время героев. Это наше время" - гласит лозунг фестиваля, перекликаясь с президентской программой "Время героев", в рамках которой участники СВО, герои нашей страны будут строить наше общее будущее, где не будет места нацизму: Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев".* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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новости, россия, италия, сербия, максим фадеев, эмир кустурица, владимир путин, rt