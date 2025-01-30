"RТ.Док: Время наших героев": в Москве покажут пронзительные фильмы о защитниках России - 30.01.2025 Украина.ру
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"RТ.Док: Время наших героев": в Москве покажут пронзительные фильмы о защитниках России
"RТ.Док: Время наших героев": в Москве покажут пронзительные фильмы о защитниках России - 30.01.2025 Украина.ру
"RТ.Док: Время наших героев": в Москве покажут пронзительные фильмы о защитниках России
С 21 по 23 февраля в Национальном центре "Россия" состоится III Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев", посвященный защитникам России. Мероприятие организовано совместно с Национальным центром "Россия"
2025-01-30T11:09
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Церемония открытия состоится 21 февраля в 18:00, перед гостями выступят фронтовые поэты и музыканты, а первой премьерой фестиваля в этот вечер станет лента военных документалистов RT Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров веры".Также в списке премьер мероприятия:Всего в программе фестиваля более 20 документальных работ. Среди них есть и картины известных авторов и режиссеров, например, Сергея Дебижева и Максима Фадеева. С полной афишей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.Также в рамках мероприятия запланированы открытые встречи с военкорами - Александром Сладковым, Ольгой Кирий, Русланом Гусаровым и Артемом Сомовым. Аккредитацию на мероприятие уже получили документалисты из разных стран, в том числе из Болгарии, Италии, Камеруна, Словакии, Сербии и других государств.Нынешний фестиваль "Время наших героев" - третий. Всего же за время своей работы было выпущено более 70-ти фильмов. Их авторами стали военкоры RT, Первого канала, ВГТРК, телеканалов "Звезда" и СПАС, а также независимые авторы, в том числе из Италии, Франции и США.Показы фестиваля уже прошли в 23 странах: Абхазии, Азербайджане, Аргентине, Бангладеш, Беларуси, Вьетнаме, Египте, Замбии, Индии, Италии, Камбодже, Кипре, Китае, Ливане, Монголии, Никарагуа, Пакистане, Перу, Сербии, Таджикистане, Турции, Шри-Ланке и Южной Осетии.Порой помешать работе фестиваля пытались националисты. Например, в Риме группа украинцев выкрикивала фашистские лозунги и пыталась сорвать показ, однако они не не добились своей цели, и мероприятие прошло с аншлагом.А в Сербии режиссер Эмир Кустурица, отметив успех мероприятия, предложил сделать это мероприятие ежегодным."Это время героев. Это наше время" - гласит лозунг фестиваля, перекликаясь с президентской программой "Время героев", в рамках которой участники СВО, герои нашей страны будут строить наше общее будущее, где не будет места нацизму: Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев".* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, россия, италия, сербия, максим фадеев, эмир кустурица, владимир путин, rt
Новости, Россия, Италия, Сербия, Максим Фадеев, Эмир Кустурица, Владимир Путин, RT

"RТ.Док: Время наших героев": в Москве покажут пронзительные фильмы о защитниках России

11:09 30.01.2025 (обновлено: 11:52 30.01.2025)
 
Коллаж: показ фильма "Время героев"
Коллаж: показ фильма Время героев
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С 21 по 23 февраля в Национальном центре "Россия" состоится III Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев", посвященный защитникам России. Мероприятие организовано совместно с Национальным центром "Россия"
Церемония открытия состоится 21 февраля в 18:00, перед гостями выступят фронтовые поэты и музыканты, а первой премьерой фестиваля в этот вечер станет лента военных документалистов RT Ольги Кирий и Артема Сомова "Остров веры".
"Фильм о людях, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром, основанная донецким старцем Зосимой, стала местом спасения на долгие три года", - рассказала Кирий.
Также в списке премьер мероприятия:
  • картина военных документалистов Руслана Гусарова и Михаила Бурова "На острие копья". Авторы отметили, что цель их работы - "в условиях войны поразмышлять вместе с героями картины о смыслах и символах происходящего, об ощущениях и переживаниях, добре и зле, жизни и смерти";
  • лента Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова "Селидово. Преступление без срока давности". Режиссеры рассказали, что речь в фильме пойдет о зверствах расположившегося в городе нацбата "Азов"*, боевики которой "автоматически причисляли к врагам и истребляли всех местных, которые отказались эвакуироваться в сторону Украины";
  • "Роскосмос Медиа" представит премьеру "С огнем в сердце", посвященную военнослужащим-добровольцам Госкорпорации "Роскосмос", которые отправились на фронт, несмотря на бронь и престижную работу;
  • Издание "Комсомольская правда" презентует зрителям ленту "Защита Курской области: истории героизма".
Всего в программе фестиваля более 20 документальных работ. Среди них есть и картины известных авторов и режиссеров, например, Сергея Дебижева и Максима Фадеева. С полной афишей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Также в рамках мероприятия запланированы открытые встречи с военкорами - Александром Сладковым, Ольгой Кирий, Русланом Гусаровым и Артемом Сомовым. Аккредитацию на мероприятие уже получили документалисты из разных стран, в том числе из Болгарии, Италии, Камеруна, Словакии, Сербии и других государств.
"Время наших героев - это не просто название фестиваля. Каждый документальный фильм, каждая история - это летопись мужества и героизма тех, кто приближает нашу Победу", - отметила генеральный продюсер фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева.
Нынешний фестиваль "Время наших героев" - третий. Всего же за время своей работы было выпущено более 70-ти фильмов. Их авторами стали военкоры RT, Первого канала, ВГТРК, телеканалов "Звезда" и СПАС, а также независимые авторы, в том числе из Италии, Франции и США.
Показы фестиваля уже прошли в 23 странах: Абхазии, Азербайджане, Аргентине, Бангладеш, Беларуси, Вьетнаме, Египте, Замбии, Индии, Италии, Камбодже, Кипре, Китае, Ливане, Монголии, Никарагуа, Пакистане, Перу, Сербии, Таджикистане, Турции, Шри-Ланке и Южной Осетии.
Порой помешать работе фестиваля пытались националисты. Например, в Риме группа украинцев выкрикивала фашистские лозунги и пыталась сорвать показ, однако они не не добились своей цели, и мероприятие прошло с аншлагом.
А в Сербии режиссер Эмир Кустурица, отметив успех мероприятия, предложил сделать это мероприятие ежегодным.
"Это время героев. Это наше время" - гласит лозунг фестиваля, перекликаясь с президентской программой "Время героев", в рамках которой участники СВО, герои нашей страны будут строить наше общее будущее, где не будет места нацизму: Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев".
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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