https://ukraina.ru/20250424/likvidirovany-urozhentsy-sredney-azii-gotovivshie-terakt-na-neftekhimicheskom-predpriyatii-1062724284.html
Ликвидированы уроженцы Средней Азии, готовившие теракт на нефтехимическом предприятии
Ликвидированы уроженцы Средней Азии, готовившие теракт на нефтехимическом предприятии - 24.04.2025 Украина.ру
Ликвидированы уроженцы Средней Азии, готовившие теракт на нефтехимическом предприятии
Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в Нижегородской области, который по заданию украинского куратора на местном нефтехимическом предприятии планировали двое выходцев из Средней Азии. Об этом в ведомстве сообщили 24 апреля
2025-04-24T09:57
2025-04-24T09:57
2025-04-24T09:57
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В ФСБ уточнили, что при задержании злоумышленники, планировавшие теракт, оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.В марте прошлого года теракт в концертном зале Крокус Сити Холл не был предотвращен. В итоге несколько уроженцев Таджикистана , совершившие его, лишили жизни 145 человек.В декабре 2024-го уроженцы Ингушетии убили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова и его помощника прямо на улице Москвы, подорвав самодельное СВУ, прикрепленное к уличному самокату.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв отметил, что уже не первый раз мигрантов из Средней Азии и Закавказья ловят на связях с СБУ и ГУР, а, следовательно, с ЦРУ и MI-6. Подробности здесь: "Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл": Трухачёв о "смычке" главных проблем России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, средняя азия, россия, нижегородская область, фсб, украина.ру, сбу, теракт
Новости, Средняя Азия, Россия, Нижегородская область, ФСБ, Украина.ру, СБУ, теракт
Ликвидированы уроженцы Средней Азии, готовившие теракт на нефтехимическом предприятии
Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в Нижегородской области, который по заданию украинского куратора на местном нефтехимическом предприятии планировали двое выходцев из Средней Азии. Об этом в ведомстве сообщили 24 апреля