Ликвидированы уроженцы Средней Азии, готовившие теракт на нефтехимическом предприятии - 24.04.2025 Украина.ру
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Ликвидированы уроженцы Средней Азии, готовившие теракт на нефтехимическом предприятии
Ликвидированы уроженцы Средней Азии, готовившие теракт на нефтехимическом предприятии - 24.04.2025 Украина.ру
Ликвидированы уроженцы Средней Азии, готовившие теракт на нефтехимическом предприятии
Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в Нижегородской области, который по заданию украинского куратора на местном нефтехимическом предприятии планировали двое выходцев из Средней Азии. Об этом в ведомстве сообщили 24 апреля
2025-04-24T09:57
2025-04-24T09:57
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теракт
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В ФСБ уточнили, что при задержании злоумышленники, планировавшие теракт, оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.В марте прошлого года теракт в концертном зале Крокус Сити Холл не был предотвращен. В итоге несколько уроженцев Таджикистана , совершившие его, лишили жизни 145 человек.В декабре 2024-го уроженцы Ингушетии убили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова и его помощника прямо на улице Москвы, подорвав самодельное СВУ, прикрепленное к уличному самокату.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв отметил, что уже не первый раз мигрантов из Средней Азии и Закавказья ловят на связях с СБУ и ГУР, а, следовательно, с ЦРУ и MI-6. Подробности здесь: "Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл": Трухачёв о "смычке" главных проблем России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, средняя азия, россия, нижегородская область, фсб, украина.ру, сбу, теракт
Новости, Средняя Азия, Россия, Нижегородская область, ФСБ, Украина.ру, СБУ, теракт

Ликвидированы уроженцы Средней Азии, готовившие теракт на нефтехимическом предприятии

09:57 24.04.2025
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в Нижегородской области, который по заданию украинского куратора на местном нефтехимическом предприятии планировали двое выходцев из Средней Азии. Об этом в ведомстве сообщили 24 апреля
В ФСБ уточнили, что при задержании злоумышленники, планировавшие теракт, оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.
В марте прошлого года теракт в концертном зале Крокус Сити Холл не был предотвращен. В итоге несколько уроженцев Таджикистана , совершившие его, лишили жизни 145 человек.
В декабре 2024-го уроженцы Ингушетии убили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова и его помощника прямо на улице Москвы, подорвав самодельное СВУ, прикрепленное к уличному самокату.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв отметил, что уже не первый раз мигрантов из Средней Азии и Закавказья ловят на связях с СБУ и ГУР, а, следовательно, с ЦРУ и MI-6. Подробности здесь: "Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл": Трухачёв о "смычке" главных проблем России.
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