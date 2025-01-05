https://ukraina.ru/20250105/1059955143.html
"Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл": Трухачёв о "смычке" главных проблем России
"Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл": Трухачёв о "смычке" главных проблем России - 05.01.2025 Украина.ру
"Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл": Трухачёв о "смычке" главных проблем России
Не первый раз Россия наблюдает "смычку" своих двух главных проблем: Украина и неконтролируемая миграция. Уже не первый раз мигрантов из Средней Азии и Закавказья ловят на связях с СБУ и ГУР, а, следовательно, с ЦРУ и MI-6
2025-01-05T05:40
2025-01-05T05:40
2025-01-05T05:40
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терроризм
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв.Он также заметил, что среднеазиатские республики – это бедные страны. Местное население просто за деньги готово совершить тот или иной теракт."Визовый режим и закрытие границ воюющей стране просто необходим. Бойцы сами говорят: "Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл"", — резюмировал Трухачёв.Во вторник, 17 декабря в Москве в результате теракта около жилого дома были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.Вопрос ужесточения миграционной политики встал еще острее после теракта, совершенного 17 декабря в Москве, в результате которого были убиты начальник войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.Позже ФСБ опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта. На видео 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов признается, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Он также утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТОКроме того, в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что терроризм осуждают до тех пор, пока он не применяется против врага. А Запад не раз говорил о том, что Россия — враг, против которого надо воевать."Для Запада убийство нашего генерала — абсолютно нормальное явление, за которое надо давать ордена. Если бы англичане все время говорили: "Мы поддерживаем Россию и осуждаем Украину", а потом вдруг похвалили убийство Кириллова, это было бы удивительно. Но англичане постоянно говорили, что Украине надо дать ракеты не на 300 километров, а на 1000 километров, чтобы киевский режим мог доставать до Урала", — поделился своими рассуждениями Ищенко.Тем временем британское издание The Times опубликовало матеиал, в котором утверждается, что теракт, в результате которого погиб Кириллов — "законный акт обороны страны, находящейся под угрозой, поскольку Кириллов не смог бы предстать перед украинским судом за его преступления".О реакции Медведева: пособники террористов - законная цель, к ним может быть отнесено руководство The TimesПолный текст интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине
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новости, россия, украина, москва, игорь кириллов, сбу, фсб, теракт, терроризм, мигранты, миграция, детали
Новости, Россия, Украина, Москва, Игорь Кириллов, СБУ, ФСБ, теракт, терроризм, мигранты, миграция, детали
"Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл": Трухачёв о "смычке" главных проблем России
Не первый раз Россия наблюдает "смычку" своих двух главных проблем: Украина и неконтролируемая миграция. Уже не первый раз мигрантов из Средней Азии и Закавказья ловят на связях с СБУ и ГУР, а, следовательно, с ЦРУ и MI-6
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв.
"Тут речь идет не только о терактах. Мигранты уже много раз нападали на участников СВО, причем делали это целенаправленно. Почитайте, что они пишут в соцсетях. В лучшем случае они равнодушны, а очень часто поддерживают Украину. Вспомним ситуацию с учебниками истории в Узбекистане и Таджикистане, в которых Российская Империя и Советский Союз представлены как завоеватели", — высказался Трухачёв.
Он также заметил, что среднеазиатские республики – это бедные страны. Местное население просто за деньги готово совершить тот или иной теракт.
"Визовый режим и закрытие границ воюющей стране просто необходим. Бойцы сами говорят: "Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл"", — резюмировал Трухачёв.
Во вторник, 17 декабря в Москве
в результате теракта около жилого дома были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов
и его помощник Илья Поликарпов.
Вопрос ужесточения миграционной политики встал еще острее после теракта, совершенного 17
декабря в Москве
, в результате которого были убиты начальник войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
Позже ФСБ
опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в совершении теракта. На видео 29-летний гражданин Узбекистана
Ахмад Курбанов признается, что приехал в Москву
по заданию украинских спецслужб. Он также утверждает, что за совершение этого деяния в СБУ
ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
Кроме того, в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что терроризм осуждают до тех пор, пока он не применяется против врага. А Запад
не раз говорил о том, что Россия — враг, против которого надо воевать.
"Для Запада убийство нашего генерала — абсолютно нормальное явление, за которое надо давать ордена. Если бы англичане все время говорили: "Мы поддерживаем Россию и осуждаем Украину", а потом вдруг похвалили убийство Кириллова, это было бы удивительно. Но англичане постоянно говорили, что Украине надо дать ракеты не на 300 километров, а на 1000 километров, чтобы киевский режим мог доставать до Урала", — поделился своими рассуждениями Ищенко.
Тем временем британское издание The Times опубликовало матеиал, в котором утверждается, что теракт, в результате которого погиб Кириллов — "законный акт обороны страны, находящейся под угрозой, поскольку Кириллов не смог бы предстать перед украинским судом за его преступления".