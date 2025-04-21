"Европеец - это скорее образ мышления": Politico выяснило, войдет ли Канада в ЕС - 21.04.2025 Украина.ру
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"Европеец - это скорее образ мышления": Politico выяснило, войдет ли Канада в ЕС
"Европеец - это скорее образ мышления": Politico выяснило, войдет ли Канада в ЕС - 21.04.2025 Украина.ру
"Европеец - это скорее образ мышления": Politico выяснило, войдет ли Канада в ЕС
Вхождение Канады в состав Евросоюза маловероятно, но возможно. К такому выводу пришло издание Politico со ссылкой на экспертов. Мнения разделились, однако однозначного "нет" пока не прозвучало
2025-04-21T12:42
2025-04-21T12:42
новости
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европа
тихий океан
александр дубинский
ес
politico
еврокомиссия
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В частности, издание привело слова пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, которая отметила, что членами ЕС могут стать только европейские страны. В то же время, Politico опубликовало и мнение профессора европейской политики Франка Шиммельфеннига, Канада могла бы иметь право вхождение в состав ЕС, поскольку она во многом ближе к европейским ценностям и политике, чем многие из нынешних стран-кандидатов.Она добавила, что канадцы - это "особые европейцы", так как большинство из них ведут свою родословную из Европы. Также Боссе подчеркнула, что понятие "европейское государство" официально не закреплено, к тому же у многих стран ЕС есть заморские территории. Например, в Карибском море, Тихом океане и даже Арктике.Согласно мартовскому опросу местной компании Abacus Data, 44% канадцев поддерживают вхождение страны в Евросоюз, 34% выступают против этого.В настоящее время в ЕС входит 28 стран. Болгария и Румыния присоединились к союзу в 2007 году, а Хорватия - в 2013-м, больше расширения организации не было. На сегодняшний день кандидатами на вступление в блок являются девять стран. В их числе - Босния и Герцеговина, Албания, Молдавия, Грузия, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория и Украина. ЕС также считает кандидатом непризнанное Косово.Другие новости дня: До 1 мая: Дубинский рассказал, какой ультиматум Киев получил от США.
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новости, канада, европа, тихий океан, александр дубинский, ес, politico, еврокомиссия
Новости, Канада, Европа, Тихий океан, Александр Дубинский, ЕС, Politico, Еврокомиссия

"Европеец - это скорее образ мышления": Politico выяснило, войдет ли Канада в ЕС

12:42 21.04.2025
 
© © shutterstock/fredex
© © shutterstock/fredex
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Вхождение Канады в состав Евросоюза маловероятно, но возможно. К такому выводу пришло издание Politico со ссылкой на экспертов. Мнения разделились, однако однозначного "нет" пока не прозвучало
В частности, издание привело слова пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, которая отметила, что членами ЕС могут стать только европейские страны. В то же время, Politico опубликовало и мнение профессора европейской политики Франка Шиммельфеннига, Канада могла бы иметь право вхождение в состав ЕС, поскольку она во многом ближе к европейским ценностям и политике, чем многие из нынешних стран-кандидатов.
"Европеец - это скорее образ мышления", - сказала в беседе с Politico и профессор внешней поддержки демократии ЕС Маастрихтского университета Жизель Боссе.
Она добавила, что канадцы - это "особые европейцы", так как большинство из них ведут свою родословную из Европы. Также Боссе подчеркнула, что понятие "европейское государство" официально не закреплено, к тому же у многих стран ЕС есть заморские территории. Например, в Карибском море, Тихом океане и даже Арктике.
Согласно мартовскому опросу местной компании Abacus Data, 44% канадцев поддерживают вхождение страны в Евросоюз, 34% выступают против этого.
В настоящее время в ЕС входит 28 стран. Болгария и Румыния присоединились к союзу в 2007 году, а Хорватия - в 2013-м, больше расширения организации не было. На сегодняшний день кандидатами на вступление в блок являются девять стран. В их числе - Босния и Герцеговина, Албания, Молдавия, Грузия, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория и Украина. ЕС также считает кандидатом непризнанное Косово.
Другие новости дня: До 1 мая: Дубинский рассказал, какой ультиматум Киев получил от США.
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