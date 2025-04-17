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Rheinmetall увеличивает строящийся на Украине завод по производству боеприпасов
Rheinmetall увеличивает строящийся на Украине завод по производству боеприпасов - 17.04.2025 Украина.ру
Rheinmetall увеличивает строящийся на Украине завод по производству боеприпасов
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall расширит строящийся на Украине завод по производству снарядов. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил глава компании Армин Паппергер.
2025-04-17T11:58
2025-04-17T11:58
2025-04-17T11:58
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Завод по производству боеприпасов на Украине является одним из четырёх проектов по строительству заводов в этой постсоветской республике. Он дополняет пакет проектов, реализуемых концерном в Евросоюзе."Рейнметалл" увеличит мощности украинского завода по производству боеприпасов на стадии строительства, сообщил Паппергер. Предприятие планируется достроить в 2026 году.Концерн также нарастит производство боеприпасов стандартов НАТО на предприятиях в Германии и Испании, рассказал в интервью глава немецкого концерна. При этом он скептически отнёсся к идее поставить на Укарину немецкие крылатые ракеты Taurus."Это ничего не меняет на войне, Taurus не способен изменить ход игры", — сказал 62-летний глава концерна.По его мнению, ситуацию определяют классические артиллерийские боеприпасы.Ранее военно-политическое руководство Украины неоднократно жаловалось на дефицит боеприпасов – как советского образца, так и стандарта НАТО. Накануне СВО в Киеве признали, что на подконтрольных территориях нет предприятий, способных производить даже патроны. Ситуация усугубилась с поставками вооружений НАТО, несовместимых с калибрами и другими характеристиками боеприпасов советских стандартов.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел проблему в публикации Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине
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новости, украина, германия, испания, ес, нато, вооружения, всу, впк, боеприпасы, "taurus", украина-нато, снаряды, rheinmetall ag
Новости, Украина, Германия, Испания, ЕС, НАТО, вооружения, ВСУ, ВПК, боеприпасы, "Taurus", Украина-НАТО, снаряды, Rheinmetall AG
Rheinmetall увеличивает строящийся на Украине завод по производству боеприпасов
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall расширит строящийся на Украине завод по производству снарядов. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил глава компании Армин Паппергер.
Завод по производству боеприпасов на Украине является одним из четырёх проектов по строительству заводов в этой постсоветской республике. Он дополняет пакет проектов, реализуемых концерном в Евросоюзе.
"Рейнметалл" увеличит мощности украинского завода по производству боеприпасов на стадии строительства, сообщил Паппергер. Предприятие планируется достроить в 2026 году.
Концерн также нарастит производство боеприпасов стандартов НАТО
на предприятиях в Германии
и Испании
, рассказал в интервью
глава немецкого концерна. При этом он скептически отнёсся к идее поставить на Укарину немецкие крылатые ракеты Taurus.
"Это ничего не меняет на войне, Taurus не способен изменить ход игры", — сказал 62-летний глава концерна.
По его мнению, ситуацию определяют классические артиллерийские боеприпасы.
Ранее военно-политическое руководство Украины
неоднократно жаловалось на дефицит боеприпасов – как советского образца, так и стандарта НАТО. Накануне СВО в Киеве
признали, что на подконтрольных территориях нет предприятий, способных производить даже патроны. Ситуация усугубилась с поставками вооружений НАТО, несовместимых с калибрами и другими характеристиками боеприпасов советских стандартов.