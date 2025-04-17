Rheinmetall увеличивает строящийся на Украине завод по производству боеприпасов - 17.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250417/rheinmetall-uvelichivaet-stroyaschiysya-na-ukraine-zavod-po-proizvodstvu-boepripasov-1062568827.html
Rheinmetall увеличивает строящийся на Украине завод по производству боеприпасов
Rheinmetall увеличивает строящийся на Украине завод по производству боеприпасов - 17.04.2025 Украина.ру
Rheinmetall увеличивает строящийся на Украине завод по производству боеприпасов
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall расширит строящийся на Украине завод по производству снарядов. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил глава компании Армин Паппергер.
2025-04-17T11:58
2025-04-17T11:58
новости
украина
германия
испания
ес
нато
вооружения
всу
впк
боеприпасы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061869149_0:29:850:507_1920x0_80_0_0_43fc31eaf5b2d997ea59ea53402686a8.jpg
Завод по производству боеприпасов на Украине является одним из четырёх проектов по строительству заводов в этой постсоветской республике. Он дополняет пакет проектов, реализуемых концерном в Евросоюзе."Рейнметалл" увеличит мощности украинского завода по производству боеприпасов на стадии строительства, сообщил Паппергер. Предприятие планируется достроить в 2026 году.Концерн также нарастит производство боеприпасов стандартов НАТО на предприятиях в Германии и Испании, рассказал в интервью глава немецкого концерна. При этом он скептически отнёсся к идее поставить на Укарину немецкие крылатые ракеты Taurus."Это ничего не меняет на войне, Taurus не способен изменить ход игры", — сказал 62-летний глава концерна.По его мнению, ситуацию определяют классические артиллерийские боеприпасы.Ранее военно-политическое руководство Украины неоднократно жаловалось на дефицит боеприпасов – как советского образца, так и стандарта НАТО. Накануне СВО в Киеве признали, что на подконтрольных территориях нет предприятий, способных производить даже патроны. Ситуация усугубилась с поставками вооружений НАТО, несовместимых с калибрами и другими характеристиками боеприпасов советских стандартов.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел проблему в публикации Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине
украина
германия
испания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061869149_143:0:850:530_1920x0_80_0_0_d711f1d725178538d2c8880ef06b5c41.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, испания, ес, нато, вооружения, всу, впк, боеприпасы, "taurus", украина-нато, снаряды, rheinmetall ag
Новости, Украина, Германия, Испания, ЕС, НАТО, вооружения, ВСУ, ВПК, боеприпасы, "Taurus", Украина-НАТО, снаряды, Rheinmetall AG

Rheinmetall увеличивает строящийся на Украине завод по производству боеприпасов

11:58 17.04.2025
 
© aussiedlerbote.de
© aussiedlerbote.de
Читать в
ДзенTelegram
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall расширит строящийся на Украине завод по производству снарядов. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил глава компании Армин Паппергер.
Завод по производству боеприпасов на Украине является одним из четырёх проектов по строительству заводов в этой постсоветской республике. Он дополняет пакет проектов, реализуемых концерном в Евросоюзе.
"Рейнметалл" увеличит мощности украинского завода по производству боеприпасов на стадии строительства, сообщил Паппергер. Предприятие планируется достроить в 2026 году.
Концерн также нарастит производство боеприпасов стандартов НАТО на предприятиях в Германии и Испании, рассказал в интервью глава немецкого концерна. При этом он скептически отнёсся к идее поставить на Укарину немецкие крылатые ракеты Taurus.
"Это ничего не меняет на войне, Taurus не способен изменить ход игры", — сказал 62-летний глава концерна.
По его мнению, ситуацию определяют классические артиллерийские боеприпасы.
Ранее военно-политическое руководство Украины неоднократно жаловалось на дефицит боеприпасов – как советского образца, так и стандарта НАТО. Накануне СВО в Киеве признали, что на подконтрольных территориях нет предприятий, способных производить даже патроны. Ситуация усугубилась с поставками вооружений НАТО, несовместимых с калибрами и другими характеристиками боеприпасов советских стандартов.
Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел проблему в публикации Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаГерманияИспанияЕСНАТОвооруженияВСУВПКбоеприпасы"Taurus"Украина-НАТОснарядыRheinmetall AG
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов
20:00Трамп перегнул палку: политолог о том, почему призыв "Make America Great Again" похож на лозунг Хрущева
19:45Вашингтон "подобрел" по отношению к России, но конфликт США и Китая будет нарастать – Перенджиев
19:35Максим Бардин о встрече в Париже: Зеленский и Евросоюз мешают Трампу войти в историю, используя Украину
19:32Россия запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике
19:30Александр Казаков: Россию ждет мобилизация и война с Европой, если Трамп не добьет бывших союзников США
19:30Решения, которые принимает Трамп для многих неприятны, но они не обрушат мировую экономику – Перенджиев
19:01Разорвёт ли Украина дипломатические отношения с США и чего боятся в Киеве — Ищенко
18:52Сталинград и Ленинград: два города вернутся к историческим названиям 8-10 мая
18:44В поисках гаранта. Почему Болгария не продает Украине российские реакторы
18:30Зачем Зеленский поднял шум по поводу пленных китайцев?
18:20Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль украинском конфликте - Ушаков
18:08Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на Украине
18:00Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями
17:50СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"
17:30СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области
17:20Налеты "Гераней", истерики Филатова* и русский рэп для подростков. Что происходит в Днепропетровске
17:00Иных указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины не было – Песков
16:43Винниченко – на выход. Декоммунизация добралась до украинских националистов?
16:20Война или мир на троих. США и Европа в Париже решают, как угробить Украину
Лента новостейМолния