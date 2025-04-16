https://ukraina.ru/20250416/opravdyvayut-geroizatsiyu-posobnikov-natsistov-rossiyskiy-senator-raskritikoval-glavu-diplomatii-es-1062547291.html

"Оправдывают героизацию пособников нацистов": российский сенатор раскритиковал главу дипломатии ЕС

"Оправдывают героизацию пособников нацистов": российский сенатор раскритиковал главу дипломатии ЕС - 16.04.2025 Украина.ру

"Оправдывают героизацию пособников нацистов": российский сенатор раскритиковал главу дипломатии ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас оправдывает героизацию пособников нацистов на Украине и угрожает лидерам суверенных государств. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

2025-04-16T11:24

2025-04-16T11:24

2025-04-16T11:24

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Российский сенатор отреагировал на заявление Каллас по итогам переговоров глав МИД ЕС в Люксембурге. Она заявила журналистам о неприемлемости празднования главами государств 80-го Дня Победы в Москве. Каллас заявила о "последствиях" для тех, кто осмелится нарушить этот запрет."Представитель ЕС угрожает "последствиями" европейским политикам и руководителям, которые решатся принять участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом в Москве. При этом те же представители по сути оправдывают героизацию пособников нацистов на Украине и активно поддерживают киевский режим, который этим занимается. Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа", - отметил на это Пушков.В своём телеграм-канале он также обратил внимание на негативные процессы в европейской политике, начинавшиеся и развивавшиеся при нынешних руководителях Евросоюза и Украины."Украина становится гигантской аферой Запада. Начиналась она как афера геополитическая. Тогда на ней строились карьеры - в политике, военной сфере, разведке. Потом стала также аферой финансовой: в США до сих пор не могут найти часть денег, выделенных Киеву, а в Европе предусмотрительно и не ищут. На этом делались огромные "откаты". Это также и афера оружейная: всем серьезным разведкам мира известно, что немалая часть оружия "для Украины" обнаружилась на Ближнем Востоке и в Мексике - у наркокартелей. На этом делались и делаются состояния - и на Украине, и на Западе", - констатировал Пушков.Он не сомневается, что будет и афера экономическая. Деньги из бюджета и фондов ЕС, а также из накоплений европейцев будут изыматься и направляться на дальнейшее вооружение и пресловутое "экономическое восстановление" Украины."Польша вон уже намерена на этом зарабатывать, - заметил Пушков. - Но, когда кто-то зарабатывает, кто-то и тратит. Это не будут Туск или фон дер Ляйен. Тратить будут накопления европейских налогоплательщиков. На "восстановление" и сопутствующие расходы, а их будет очень много - неучтенных, но аппетитных, и они потекут в нужные карманы. К тому же, зная Украину, можно быть уверенным: восстановят (если вообще восстановят) там на миллионы - украдут на миллиарды".Ранее на эту тему: Польша желает заработать на восстановлении Украины – Туск

https://ukraina.ru/20250415/fitso-edet-na-parad-pobedy-v-moskvu-ignoriruya-glavu-diplomatii-es-1062539069.html

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