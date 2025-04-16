"Оправдывают героизацию пособников нацистов": российский сенатор раскритиковал главу дипломатии ЕС - 16.04.2025 Украина.ру
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"Оправдывают героизацию пособников нацистов": российский сенатор раскритиковал главу дипломатии ЕС
"Оправдывают героизацию пособников нацистов": российский сенатор раскритиковал главу дипломатии ЕС - 16.04.2025 Украина.ру
"Оправдывают героизацию пособников нацистов": российский сенатор раскритиковал главу дипломатии ЕС
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас оправдывает героизацию пособников нацистов на Украине и угрожает лидерам суверенных государств. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
2025-04-16T11:24
2025-04-16T11:24
новости
украина
москва
алексей пушков
ес
совет федерации
международные отношения
международная политика
дипломатия
каллас кая
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Российский сенатор отреагировал на заявление Каллас по итогам переговоров глав МИД ЕС в Люксембурге. Она заявила журналистам о неприемлемости празднования главами государств 80-го Дня Победы в Москве. Каллас заявила о "последствиях" для тех, кто осмелится нарушить этот запрет."Представитель ЕС угрожает "последствиями" европейским политикам и руководителям, которые решатся принять участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом в Москве. При этом те же представители по сути оправдывают героизацию пособников нацистов на Украине и активно поддерживают киевский режим, который этим занимается. Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа", - отметил на это Пушков.В своём телеграм-канале он также обратил внимание на негативные процессы в европейской политике, начинавшиеся и развивавшиеся при нынешних руководителях Евросоюза и Украины."Украина становится гигантской аферой Запада. Начиналась она как афера геополитическая. Тогда на ней строились карьеры - в политике, военной сфере, разведке. Потом стала также аферой финансовой: в США до сих пор не могут найти часть денег, выделенных Киеву, а в Европе предусмотрительно и не ищут. На этом делались огромные "откаты". Это также и афера оружейная: всем серьезным разведкам мира известно, что немалая часть оружия "для Украины" обнаружилась на Ближнем Востоке и в Мексике - у наркокартелей. На этом делались и делаются состояния - и на Украине, и на Западе", - констатировал Пушков.Он не сомневается, что будет и афера экономическая. Деньги из бюджета и фондов ЕС, а также из накоплений европейцев будут изыматься и направляться на дальнейшее вооружение и пресловутое "экономическое восстановление" Украины."Польша вон уже намерена на этом зарабатывать, - заметил Пушков. - Но, когда кто-то зарабатывает, кто-то и тратит. Это не будут Туск или фон дер Ляйен. Тратить будут накопления европейских налогоплательщиков. На "восстановление" и сопутствующие расходы, а их будет очень много - неучтенных, но аппетитных, и они потекут в нужные карманы. К тому же, зная Украину, можно быть уверенным: восстановят (если вообще восстановят) там на миллионы - украдут на миллиарды".Ранее на эту тему: Польша желает заработать на восстановлении Украины – Туск
https://ukraina.ru/20250415/fitso-edet-na-parad-pobedy-v-moskvu-ignoriruya-glavu-diplomatii-es-1062539069.html
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новости, украина, москва, алексей пушков, ес, совет федерации, международные отношения, международная политика, дипломатия, каллас кая, еврокомиссия, день победы, 80 лет победы, великая отечественная война, нацизм, польша, урсула фон дер ляйен
Новости, Украина, Москва, Алексей Пушков, ЕС, Совет Федерации, международные отношения, Международная политика, дипломатия, Каллас Кая, Еврокомиссия, День Победы, 80 лет Победы, Великая Отечественная война, нацизм, Польша, Урсула фон дер Ляйен

"Оправдывают героизацию пособников нацистов": российский сенатор раскритиковал главу дипломатии ЕС

11:24 16.04.2025
 
© пресс-служба СФСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© пресс-служба СФ
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас оправдывает героизацию пособников нацистов на Украине и угрожает лидерам суверенных государств. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Российский сенатор отреагировал на заявление Каллас по итогам переговоров глав МИД ЕС в Люксембурге. Она заявила журналистам о неприемлемости празднования главами государств 80-го Дня Победы в Москве. Каллас заявила о "последствиях" для тех, кто осмелится нарушить этот запрет.
"Представитель ЕС угрожает "последствиями" европейским политикам и руководителям, которые решатся принять участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом в Москве. При этом те же представители по сути оправдывают героизацию пособников нацистов на Украине и активно поддерживают киевский режим, который этим занимается. Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа", - отметил на это Пушков.
Робет Фицо
15 апреля, 20:20
Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕСПремьер-министр Словакии Роберт Фицо будет в День Победы 9 мая в Москве, несмотря на негативное отношение к этому главы дипломатии Евросоюза. Об этом глава словацкого правительства заявил 15 апреля.
В своём телеграм-канале он также обратил внимание на негативные процессы в европейской политике, начинавшиеся и развивавшиеся при нынешних руководителях Евросоюза и Украины.
"Украина становится гигантской аферой Запада. Начиналась она как афера геополитическая. Тогда на ней строились карьеры - в политике, военной сфере, разведке. Потом стала также аферой финансовой: в США до сих пор не могут найти часть денег, выделенных Киеву, а в Европе предусмотрительно и не ищут. На этом делались огромные "откаты". Это также и афера оружейная: всем серьезным разведкам мира известно, что немалая часть оружия "для Украины" обнаружилась на Ближнем Востоке и в Мексике - у наркокартелей. На этом делались и делаются состояния - и на Украине, и на Западе", - констатировал Пушков.
Он не сомневается, что будет и афера экономическая. Деньги из бюджета и фондов ЕС, а также из накоплений европейцев будут изыматься и направляться на дальнейшее вооружение и пресловутое "экономическое восстановление" Украины.
"Польша вон уже намерена на этом зарабатывать, - заметил Пушков. - Но, когда кто-то зарабатывает, кто-то и тратит. Это не будут Туск или фон дер Ляйен. Тратить будут накопления европейских налогоплательщиков. На "восстановление" и сопутствующие расходы, а их будет очень много - неучтенных, но аппетитных, и они потекут в нужные карманы. К тому же, зная Украину, можно быть уверенным: восстановят (если вообще восстановят) там на миллионы - украдут на миллиарды".
Ранее на эту тему: Польша желает заработать на восстановлении Украины – Туск
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