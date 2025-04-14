https://ukraina.ru/20250414/pora-druzhit-s-nami-simonyan-vyskazalas-o-zavershenii-ukrainskogo-konflikta-1062501506.html

"Пора дружить с нами": Симоньян высказалась о завершении украинского конфликта

"Пора дружить с нами": Симоньян высказалась о завершении украинского конфликта - 14.04.2025 Украина.ру

"Пора дружить с нами": Симоньян высказалась о завершении украинского конфликта

Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году. Таким мнением поделилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"

2025-04-14T08:33

2025-04-14T08:33

2025-04-14T08:33

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"Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит...", - сказала Симоньян.По ее мнению, очевидно, Запад "дает заднюю" в конфликте и Киеву больше не на кого рассчитывать. Симоньян привела в пример недавнюю статью в Times где указывается, что Британия была "спасителем Украины". Она назвала общий тон статьи "извиняющимся, оправдывающимся".По ее словам, статья заканчивается выводом, что украинцы "сами виноваты и надо ли нам (Западу - ред.) продолжать?". Таким образом, публикация готовит "публику к обратному" - к завершению конфликта на Украине.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.

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новости, украина, маргарита симоньян, запад, киев, владимир путин, владимир соловьев