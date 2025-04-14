"Пора дружить с нами": Симоньян высказалась о завершении украинского конфликта - 14.04.2025 Украина.ру
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"Пора дружить с нами": Симоньян высказалась о завершении украинского конфликта
"Пора дружить с нами": Симоньян высказалась о завершении украинского конфликта - 14.04.2025 Украина.ру
"Пора дружить с нами": Симоньян высказалась о завершении украинского конфликта
Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году. Таким мнением поделилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"
2025-04-14T08:33
2025-04-14T08:33
новости
украина
маргарита симоньян
запад
киев
владимир путин
владимир соловьев
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"Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит...", - сказала Симоньян.По ее мнению, очевидно, Запад "дает заднюю" в конфликте и Киеву больше не на кого рассчитывать. Симоньян привела в пример недавнюю статью в Times где указывается, что Британия была "спасителем Украины". Она назвала общий тон статьи "извиняющимся, оправдывающимся".По ее словам, статья заканчивается выводом, что украинцы "сами виноваты и надо ли нам (Западу - ред.) продолжать?". Таким образом, публикация готовит "публику к обратному" - к завершению конфликта на Украине.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
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новости, украина, маргарита симоньян, запад, киев, владимир путин, владимир соловьев
Новости, Украина, Маргарита Симоньян, Запад, Киев, Владимир Путин, Владимир Соловьев

"Пора дружить с нами": Симоньян высказалась о завершении украинского конфликта

08:33 14.04.2025
 
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Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году. Таким мнением поделилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"
"Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит...", - сказала Симоньян.
По ее мнению, очевидно, Запад "дает заднюю" в конфликте и Киеву больше не на кого рассчитывать.
Симоньян привела в пример недавнюю статью в Times где указывается, что Британия была "спасителем Украины". Она назвала общий тон статьи "извиняющимся, оправдывающимся".

"Украина нас не послушала и поэтому так не очень получается... О чем говорит такая статья, написанная безусловно не просто с одобрения, а по распоряжению высших чиновников? Это очевидно абсолютно. Она говорит о том, что они дают заднюю", - объяснила она.

По ее словам, статья заканчивается выводом, что украинцы "сами виноваты и надо ли нам (Западу - ред.) продолжать?". Таким образом, публикация готовит "публику к обратному" - к завершению конфликта на Украине.
Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
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