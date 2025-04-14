"Зеленский не стремится к урегулированию": Мирошник сделал вывод после атаки украинских беспилотников
11:00 14.04.2025 (обновлено: 11:18 14.04.2025)
© из личного архиваРодион Мирошник
© из личного архива
Киевский режим Владимира Зеленского демонстрирует отсутствие намерений двигаться к урегулированию. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем телеграм-канале
"Враг ищет "коридоры" в нашей системе противовоздушной обороны для нанесения ударов по тылам в глубине страны. Как видно, без успеха... Режим Зеленского настойчиво демонстрирует отсутствие всяких намерений двигаться к урегулированию", - написал Мирошник.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, больше всего - над Брянской областью.
Подробнее - в материале Главное за ночь 14 апреля на сайте Украина.ру.
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