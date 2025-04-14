https://ukraina.ru/20250414/zelenskiy-ne-stremitsya-k-uregulirovaniyu-miroshnik-sdelal-vyvod-posle-ataki-ukrainskikh-bespilotnikov--1062503688.html

"Зеленский не стремится к урегулированию": Мирошник сделал вывод после атаки украинских беспилотников

"Зеленский не стремится к урегулированию": Мирошник сделал вывод после атаки украинских беспилотников - 14.04.2025 Украина.ру

"Зеленский не стремится к урегулированию": Мирошник сделал вывод после атаки украинских беспилотников

Киевский режим Владимира Зеленского демонстрирует отсутствие намерений двигаться к урегулированию. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем телеграм-канале

2025-04-14T11:00

2025-04-14T11:00

2025-04-14T11:18

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россия

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владимир зеленский

мирошник

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"Враг ищет "коридоры" в нашей системе противовоздушной обороны для нанесения ударов по тылам в глубине страны. Как видно, без успеха... Режим Зеленского настойчиво демонстрирует отсутствие всяких намерений двигаться к урегулированию", - написал Мирошник.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, больше всего - над Брянской областью.Подробнее - в материале Главное за ночь 14 апреля на сайте Украина.ру.

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новости, россия, брянская область, владимир зеленский, мирошник