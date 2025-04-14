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Главное за ночь 14 апреля

Главное за ночь 14 апреля - 14.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 14 апреля

Российская ПВО уничтожила 52 украинских дрона за ночь, сообщили в Минобороны России. Над Брянской областью было сбито 33 беспилотника, 10 - над Орловской, по... Украина.ру, 14.04.2025

2025-04-14T08:11

2025-04-14T08:11

2025-04-14T08:12

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Российская ПВО уничтожила 52 украинских дрона за ночь, сообщили в Минобороны России. Над Брянской областью было сбито 33 беспилотника, 10 - над Орловской, по три - над Курской и Тульской, два - над Калужской, еще один - над Белгородской областью.ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который по заданию украинской военной разведки привез в Россию взрывчатку для совершения терактов.Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине - это "война Байдена".Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заверил, что Москва настроена на восстановление дипломатических отношений с Грузией.Китай приостановил в условиях торговой войны с США экспорт ряда редкоземельных металлов и магнитов, сообщает газета The New York Times.О других событиях - в материале Зеленский признал, что не знает, как вернуть освобожденные территории на сайте Украина.ру.

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новости, россия, брянская область, белгородская область, владимир зеленский, фсб