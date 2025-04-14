https://ukraina.ru/20250414/glavnoe-za-noch-14-aprelya--1062501365.html
Главное за ночь 14 апреля
Главное за ночь 14 апреля - 14.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 14 апреля
Российская ПВО уничтожила 52 украинских дрона за ночь, сообщили в Минобороны России. Над Брянской областью было сбито 33 беспилотника, 10 - над Орловской, по... Украина.ру, 14.04.2025
2025-04-14T08:11
2025-04-14T08:11
2025-04-14T08:12
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Российская ПВО уничтожила 52 украинских дрона за ночь, сообщили в Минобороны России. Над Брянской областью было сбито 33 беспилотника, 10 - над Орловской, по три - над Курской и Тульской, два - над Калужской, еще один - над Белгородской областью.ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который по заданию украинской военной разведки привез в Россию взрывчатку для совершения терактов.Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине - это "война Байдена".Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заверил, что Москва настроена на восстановление дипломатических отношений с Грузией.Китай приостановил в условиях торговой войны с США экспорт ряда редкоземельных металлов и магнитов, сообщает газета The New York Times.О других событиях - в материале Зеленский признал, что не знает, как вернуть освобожденные территории на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, брянская область, белгородская область, владимир зеленский, фсб
Новости, Россия, Брянская область, Белгородская область, Владимир Зеленский, ФСБ
Российская ПВО уничтожила 52 украинских дрона за ночь, сообщили в Минобороны России. Над Брянской областью было сбито 33 беспилотника, 10 - над Орловской, по три - над Курской и Тульской, два - над Калужской, еще один - над Белгородской областью.
ФСБ
сообщила о задержании гражданина Молдавии
Мариуса Пруняну, который по заданию украинской военной разведки привез в Россию
взрывчатку для совершения терактов.
Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине - это "война Байдена".
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заверил, что Москва настроена на восстановление дипломатических отношений с Грузией.
Китай приостановил в условиях торговой войны с США экспорт ряда редкоземельных металлов и магнитов, сообщает газета The New York Times.