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НКЦ по компьютерным инцидентам рассказал о деятельности проукраинских группировок
НКЦ по компьютерным инцидентам рассказал о деятельности проукраинских группировок - 05.02.2025 Украина.ру
НКЦ по компьютерным инцидентам рассказал о деятельности проукраинских группировок
Подавляющее большинство компьютерных атак и компьютерных инцидентов связанно с деятельностью проукраинских группировок. Об этом на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025" заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Алексей Иванов.
2025-02-05T11:29
2025-02-05T11:29
2025-02-05T11:29
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"По-прежнему в нашей практике количество компьютерных атак и компьютерных инцидентов, связанных с деятельностью проукраинских группировок, составляет львиную долю от общего их числа", - заявил Иванов.По его словам, за 2024 год "революционных" изменений в этой деятельности центр не зафиксировал, сообщает РИА Новости.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам в свое время был создан ФСБ РФ, отметило издание."Инфофорум-2025" – профессиональный форум, постоянно действующий с 2001 года при поддержке аппарата Совета Безопасности РФ, Государственной Думы, ФСБ России, ФСТЭК России, Минцифры России, Минобороны России, Банка России и других федеральных органов власти.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мошенники с Украины поджигают Россию
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новости, россия, украина, фсб, it-специалисты, it-сектор, it-компания, компьютерные технологии, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность, информационная война, информационная безопасность
Новости, Россия, Украина, ФСБ, IT-специалисты, IT-сектор, IT-компания, компьютерные технологии, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность, информационная война, информационная безопасность
НКЦ по компьютерным инцидентам рассказал о деятельности проукраинских группировок
Подавляющее большинство компьютерных атак и компьютерных инцидентов связанно с деятельностью проукраинских группировок. Об этом на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025" заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Алексей Иванов.
"По-прежнему в нашей практике количество компьютерных атак и компьютерных инцидентов, связанных с деятельностью проукраинских группировок, составляет львиную долю от общего их числа", - заявил Иванов.
По его словам, за 2024 год "революционных" изменений в этой деятельности центр не зафиксировал, сообщает РИА Новости.
"Противник ведёт очень активную деятельность, к числу наиболее атакуемых сфер следует отнести госсектор, энергетику, транспорт, связь, науку и образование", - сказал Иванов.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам в свое время был создан ФСБ РФ
, отметило издание.
"Инфофорум-2025" – профессиональный форум, постоянно действующий с 2001 года при поддержке аппарата Совета Безопасности РФ, Государственной Думы, ФСБ России, ФСТЭК России, Минцифры России, Минобороны России, Банка России и других федеральных органов власти.