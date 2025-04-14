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Каллас отчиталась об отправке миллионов боеприпасов Киеву

Каллас отчиталась об отправке миллионов боеприпасов Киеву - 14.04.2025 Украина.ру

Каллас отчиталась об отправке миллионов боеприпасов Киеву

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны союза уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине двух миллионов боеприпасов

2025-04-14T09:57

2025-04-14T09:57

2025-04-14T09:57

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"Совершенно ясно, что мы должны поддерживать Украину, и я рада, что у нас уже есть две трети в рамках моей инициативы по боеприпасам. Но нам необходимо делать больше", - призвала она перед началом заседания глав МИД стран ЕС в ЛюксембургеПо ее мнению, для успеха мирного урегулирования страны сообщества также якобы должны "оказывать максимальное давление на Россию".В Кремле не раз предупреждали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. О затягивании конфликта - в материале "Нет ни эмпатии, ни мозгов": Маск раскритиковал сторонников затягивания украинского конфликта на сайте Украина.ру.

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новости, украина, илон маск, ес, мид, киев, люксембург