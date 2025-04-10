https://ukraina.ru/20250410/zelenskiy-nastaivaet-na-uchastii-kitayskikh-grazhdan-v-konflikte-nesmotrya-na-oproverzhenie-pekina-1062423972.html
Зеленский настаивает на участии китайских граждан в конфликте, несмотря на опровержение Пекина
Зеленский настаивает на участии китайских граждан в конфликте, несмотря на опровержение Пекина - 10.04.2025 Украина.ру
Зеленский настаивает на участии китайских граждан в конфликте, несмотря на опровержение Пекина
Владимир Зеленский в ходе выступления перед украинской прессой продолжил выпады в адрес Китая с заявлениями об участии китайских граждан в конфликте на Украине, несмотря на опровержения Пекина, передает украинский телеканал "Общественное"
2025-04-10T07:33
2025-04-10T07:33
2025-04-10T07:52
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"Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного… Воюют они на территории Украины", - заверил он.Ранее Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине.Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными эти сообщения. Он отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества".При этом Линь Цзянь сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме".Подробнее о позиции Китая по Украине - в материале Азата Рахманова Прагматизм без союзничества. Кого поддерживает Китай в российско-украинском конфликте на сайте Украина.ру.
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новости, китай, украина, пекин, владимир зеленский, мид, вооруженные силы украины
Новости, Китай, Украина, Пекин, Владимир Зеленский, МИД, Вооруженные силы Украины
Зеленский настаивает на участии китайских граждан в конфликте, несмотря на опровержение Пекина
07:33 10.04.2025 (обновлено: 07:52 10.04.2025)
Владимир Зеленский в ходе выступления перед украинской прессой продолжил выпады в адрес Китая с заявлениями об участии китайских граждан в конфликте на Украине, несмотря на опровержения Пекина, передает украинский телеканал "Общественное"
"Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного… Воюют они на территории Украины", - заверил он.
Ранее Зеленский
заявил, что ВСУ
якобы взяли в плен двух граждан Китая
. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД
вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине
.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными эти сообщения. Он отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества".
При этом Линь Цзянь сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме".
Подробнее о позиции Китая по Украине - в материале Азата Рахманова Прагматизм без союзничества. Кого поддерживает Китай в российско-украинском конфликте на сайте Украина.ру.