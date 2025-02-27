https://ukraina.ru/20250227/1061395887.html

Прагматизм без союзничества. Кого поддерживает Китай в российско-украинском конфликте

Прагматизм без союзничества. Кого поддерживает Китай в российско-украинском конфликте - 27.02.2025 Украина.ру

Прагматизм без союзничества. Кого поддерживает Китай в российско-украинском конфликте

Когда речь заходит о международной дипломатии, особенно в условиях масштабного конфликта, каждое заявление крупных игроков приобретает особую значимость. На фоне предстоящих переговоров между США и Россией по украинскому вопросу Китай вновь обозначил свою позицию, которая является отражением его многолетнего внешнеполитического курса.

2025-02-27T12:58

2025-02-27T12:58

2025-02-27T12:58

эксклюзив

китай

россия

сша

мао цзэдун

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дмитрий кулеба

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нато

украина

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Многие в России сегодня задаются одним и тем же вопросом: как относится Китай к началу российско-американского диалога по урегулированию ситуации вокруг бывшей Украины. Не будем выстраивать лишних измышлений, а обратимся к заявлениям официальных лиц и некоторым основополагающим документам китайской государственности.Недавнее заявление постпреда Китая при ООН Фу Цуна ясно показало, что Пекин выступает за всесторонний мирный процесс, участие в нём всех заинтересованных сторон и уважение территориальной целостности государств в соответствии с принципами ООН. Однако тонкости китайской дипломатии зачастую интерпретируются по-разному. Западные аналитики видят в позиции Пекина скрытую поддержку Москвы, в то время как российские обозреватели надеются на усиление стратегического партнёрства. Реальность же сложнее: Китай не подыгрывает ни одной из сторон, а выстраивает собственную линию, основанную на историческом опыте, марксистской теории, о чем у нас почему-то стараются не упоминать, и многовекторном прагматизме.Империализм, традиционная китайская осторожность и марксистский подходМарксистский анализ международных отношений остаётся ключевым элементом китайской внешней политики. "Империализм никогда не откажется от своей враждебности" — постоянно напоминают китайские политологи, обращаясь к теоретическому наследию Мао Цзэдуна , и этот тезис, если задуматься, актуален до сих пор. Формы проявления гегемона (на сегодня это, конечно же, США) могут меняться — от колониального господства до финансовой зависимости, но суть остаётся неизменной. В этом контексте Китай выступает против любого диктата, будь то американская военная экспансия или нарушение международного права ради чьих-либо интересов.В Китае хорошо понимают, что американская политика в отношении Украины демонстрирует традиционную для Вашингтона непоследовательность. Демократическая администрация Байдена продвигала идею "глобализации" под контролем транснациональных корпораций, в то время как республиканцы, представляющие индустриальный капитал, склонны к изоляционизму. Эта смена риторики каждые четыре года делает США непредсказуемым игроком, что особенно заметно в украинском конфликте: Вашингтон сначала поддерживал переговоры, затем отверг участие Европы в них, а теперь вновь рассматривает компромиссы. Американцы, как указывает политолог и профессор Фуданьского университета Чжан Вэйвэй, обещали о обещают Украине многое, но в итоге ничего (хорошего - прим. ред.) не дают и не дали.Россия, Украина и нейтралитет КНРРуководство РФ ясно дало понять, что в ходе мирных переговоров не намерено уступать освобожденные территории. Твердость российской позиции и метания Зеленского для Китая остаётся сложной дипломатической задачей: признание новых границ России означало бы отход от принципа территориальной целостности, а о поддержке киевского режима не может быть и речи: руководство КНР никогда даже не намекало на какое-либо одобрение действий киевских властей. Казус с приёмом в Гуанчжоу теперь уже бывшего министра Кулебы был, нам думается, последней попыткой китайского МИД понять, что же за братия сидит на Банковой. Но даже понимая, что у власти в Киеве находится группа неадекватных западных марионеток, в Пекине никого не осуждают и не обвиняют. Позиция КНР остаётся неизменной: все стороны должны участвовать в переговорах, а решения должны быть основаны на международном праве. Другими словами, Китай не поддерживает территориальный ревизионизм, но и не идёт на конфронтацию с Москвой, — разбирайтесь сами, мы же рады лишь содействовать. Именно поэтому, если покопаться в китайском сегменте интернета, не так-то просто, вернее, практически невозможно найти на новостных сайтах какие-либо другие высказывания.В данный момент, говоря с привязкой к украинским событиям, действия Китая в корне отличаются от заявлений американских политиков. Сегодня, впрочем, как и раньше, внешнеполитический курс Пекина не зависит от результатов недавних выборов в США. В КНР уверены, что в долгосрочной перспективе действия любой вашингтонской администрации направлены на уничтожение нынешней китайской государственности. Поэтому позиция КНР стабильна и предсказуема. В этом и заключается ключевое её отличие от заявлений не только Трампа, но и политических пустышек европейских стран. В этом, наверное, и наше благо: удара ножом в спину с Востока нам точно не будет.Китай и Россия: партнёрство без союзничестваВопреки и западным представлениям, и нашим желаниям, Китай не является "союзником" России в традиционном смысле. Пекин стремится не связывать себя обязательствами, а укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой на выгодных для себя условиях. Это выражается не только в дипломатической поддержке, но и в торговых связях, энергетических проектах и гуманитарной помощи. Об этом много пишут и говорят китайские СМИ и это знают граждане страны.При этом КНР не заинтересована в военном противостоянии с Западом. В отличие от НАТО и США, которые продвигают конфронтационную политику, Китай делает ставку на экономическое и дипломатическое влияние. История показывает, что такая стратегия более устойчива в долгосрочной перспективе. Как ситуация будет развиваться дальше — покажет время. Пока же китайское руководство обходится лишь беззубыми заявлениями пресс-секретарей МИД страны, что, впрочем, не всегда нравится и простым китайцам, желающим, как в эпоху Мао, сделать громкое заявление в стиле "Америка — это бумажный тигр", после чего ударить по Тайваню. Но, как правило, самым ретивым интернет-говорунам рано или поздно перекрывают возможность выступать на публике. Позиция не меняется: начиная с 1961 года, КНР так или иначе проводит политику неприсоединения к каким-либо союзам.Таким образом, Китай не просто наблюдает за ходом конфликта — он выстраивает фундамент для новой архитектуры международных отношений, в которой доминирует дипломатия, а не сила оружия.Ещё на эту тему: Алексей Зубец: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай

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эксклюзив, китай, россия, сша, мао цзэдун, владимир зеленский, дмитрий кулеба, оон, нато, украина, дипломатия