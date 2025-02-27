Прагматизм без союзничества. Кого поддерживает Китай в российско-украинском конфликте - 27.02.2025 Украина.ру
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Прагматизм без союзничества. Кого поддерживает Китай в российско-украинском конфликте
Прагматизм без союзничества. Кого поддерживает Китай в российско-украинском конфликте - 27.02.2025 Украина.ру
Прагматизм без союзничества. Кого поддерживает Китай в российско-украинском конфликте
Когда речь заходит о международной дипломатии, особенно в условиях масштабного конфликта, каждое заявление крупных игроков приобретает особую значимость. На фоне предстоящих переговоров между США и Россией по украинскому вопросу Китай вновь обозначил свою позицию, которая является отражением его многолетнего внешнеполитического курса.
2025-02-27T12:58
2025-02-27T12:58
эксклюзив
китай
россия
сша
мао цзэдун
владимир зеленский
дмитрий кулеба
оон
нато
украина
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Многие в России сегодня задаются одним и тем же вопросом: как относится Китай к началу российско-американского диалога по урегулированию ситуации вокруг бывшей Украины. Не будем выстраивать лишних измышлений, а обратимся к заявлениям официальных лиц и некоторым основополагающим документам китайской государственности.Недавнее заявление постпреда Китая при ООН Фу Цуна ясно показало, что Пекин выступает за всесторонний мирный процесс, участие в нём всех заинтересованных сторон и уважение территориальной целостности государств в соответствии с принципами ООН. Однако тонкости китайской дипломатии зачастую интерпретируются по-разному. Западные аналитики видят в позиции Пекина скрытую поддержку Москвы, в то время как российские обозреватели надеются на усиление стратегического партнёрства. Реальность же сложнее: Китай не подыгрывает ни одной из сторон, а выстраивает собственную линию, основанную на историческом опыте, марксистской теории, о чем у нас почему-то стараются не упоминать, и многовекторном прагматизме.Империализм, традиционная китайская осторожность и марксистский подходМарксистский анализ международных отношений остаётся ключевым элементом китайской внешней политики. "Империализм никогда не откажется от своей враждебности" — постоянно напоминают китайские политологи, обращаясь к теоретическому наследию Мао Цзэдуна , и этот тезис, если задуматься, актуален до сих пор. Формы проявления гегемона (на сегодня это, конечно же, США) могут меняться — от колониального господства до финансовой зависимости, но суть остаётся неизменной. В этом контексте Китай выступает против любого диктата, будь то американская военная экспансия или нарушение международного права ради чьих-либо интересов.В Китае хорошо понимают, что американская политика в отношении Украины демонстрирует традиционную для Вашингтона непоследовательность. Демократическая администрация Байдена продвигала идею "глобализации" под контролем транснациональных корпораций, в то время как республиканцы, представляющие индустриальный капитал, склонны к изоляционизму. Эта смена риторики каждые четыре года делает США непредсказуемым игроком, что особенно заметно в украинском конфликте: Вашингтон сначала поддерживал переговоры, затем отверг участие Европы в них, а теперь вновь рассматривает компромиссы. Американцы, как указывает политолог и профессор Фуданьского университета Чжан Вэйвэй, обещали о обещают Украине многое, но в итоге ничего (хорошего - прим. ред.) не дают и не дали.Россия, Украина и нейтралитет КНРРуководство РФ ясно дало понять, что в ходе мирных переговоров не намерено уступать освобожденные территории. Твердость российской позиции и метания Зеленского для Китая остаётся сложной дипломатической задачей: признание новых границ России означало бы отход от принципа территориальной целостности, а о поддержке киевского режима не может быть и речи: руководство КНР никогда даже не намекало на какое-либо одобрение действий киевских властей. Казус с приёмом в Гуанчжоу теперь уже бывшего министра Кулебы был, нам думается, последней попыткой китайского МИД понять, что же за братия сидит на Банковой. Но даже понимая, что у власти в Киеве находится группа неадекватных западных марионеток, в Пекине никого не осуждают и не обвиняют. Позиция КНР остаётся неизменной: все стороны должны участвовать в переговорах, а решения должны быть основаны на международном праве. Другими словами, Китай не поддерживает территориальный ревизионизм, но и не идёт на конфронтацию с Москвой, — разбирайтесь сами, мы же рады лишь содействовать. Именно поэтому, если покопаться в китайском сегменте интернета, не так-то просто, вернее, практически невозможно найти на новостных сайтах какие-либо другие высказывания.В данный момент, говоря с привязкой к украинским событиям, действия Китая в корне отличаются от заявлений американских политиков. Сегодня, впрочем, как и раньше, внешнеполитический курс Пекина не зависит от результатов недавних выборов в США. В КНР уверены, что в долгосрочной перспективе действия любой вашингтонской администрации направлены на уничтожение нынешней китайской государственности. Поэтому позиция КНР стабильна и предсказуема. В этом и заключается ключевое её отличие от заявлений не только Трампа, но и политических пустышек европейских стран. В этом, наверное, и наше благо: удара ножом в спину с Востока нам точно не будет.Китай и Россия: партнёрство без союзничестваВопреки и западным представлениям, и нашим желаниям, Китай не является "союзником" России в традиционном смысле. Пекин стремится не связывать себя обязательствами, а укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой на выгодных для себя условиях. Это выражается не только в дипломатической поддержке, но и в торговых связях, энергетических проектах и гуманитарной помощи. Об этом много пишут и говорят китайские СМИ и это знают граждане страны.При этом КНР не заинтересована в военном противостоянии с Западом. В отличие от НАТО и США, которые продвигают конфронтационную политику, Китай делает ставку на экономическое и дипломатическое влияние. История показывает, что такая стратегия более устойчива в долгосрочной перспективе. Как ситуация будет развиваться дальше — покажет время. Пока же китайское руководство обходится лишь беззубыми заявлениями пресс-секретарей МИД страны, что, впрочем, не всегда нравится и простым китайцам, желающим, как в эпоху Мао, сделать громкое заявление в стиле "Америка — это бумажный тигр", после чего ударить по Тайваню. Но, как правило, самым ретивым интернет-говорунам рано или поздно перекрывают возможность выступать на публике. Позиция не меняется: начиная с 1961 года, КНР так или иначе проводит политику неприсоединения к каким-либо союзам.Таким образом, Китай не просто наблюдает за ходом конфликта — он выстраивает фундамент для новой архитектуры международных отношений, в которой доминирует дипломатия, а не сила оружия.Ещё на эту тему: Алексей Зубец: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай
китай
россия
сша
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Азат Рахманов
Азат Рахманов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, китай, россия, сша, мао цзэдун, владимир зеленский, дмитрий кулеба, оон, нато, украина, дипломатия
Эксклюзив, Китай, Россия, США, Мао Цзэдун, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, ООН, НАТО, Украина, дипломатия

Прагматизм без союзничества. Кого поддерживает Китай в российско-украинском конфликте

12:58 27.02.2025
 
© Getty Images / Kevin Frayer
- РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / Kevin Frayer
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Азат Рахманов
автор издания Украина.ру
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Когда речь заходит о международной дипломатии, особенно в условиях масштабного конфликта, каждое заявление крупных игроков приобретает особую значимость. На фоне предстоящих переговоров между США и Россией по украинскому вопросу Китай вновь обозначил свою позицию, которая является отражением его многолетнего внешнеполитического курса.
Многие в России сегодня задаются одним и тем же вопросом: как относится Китай к началу российско-американского диалога по урегулированию ситуации вокруг бывшей Украины. Не будем выстраивать лишних измышлений, а обратимся к заявлениям официальных лиц и некоторым основополагающим документам китайской государственности.
Недавнее заявление постпреда Китая при ООН Фу Цуна ясно показало, что Пекин выступает за всесторонний мирный процесс, участие в нём всех заинтересованных сторон и уважение территориальной целостности государств в соответствии с принципами ООН. Однако тонкости китайской дипломатии зачастую интерпретируются по-разному.
Западные аналитики видят в позиции Пекина скрытую поддержку Москвы, в то время как российские обозреватели надеются на усиление стратегического партнёрства. Реальность же сложнее: Китай не подыгрывает ни одной из сторон, а выстраивает собственную линию, основанную на историческом опыте, марксистской теории, о чем у нас почему-то стараются не упоминать, и многовекторном прагматизме.
Империализм, традиционная китайская осторожность и марксистский подход
Марксистский анализ международных отношений остаётся ключевым элементом китайской внешней политики. "Империализм никогда не откажется от своей враждебности" — постоянно напоминают китайские политологи, обращаясь к теоретическому наследию Мао Цзэдуна , и этот тезис, если задуматься, актуален до сих пор.
Формы проявления гегемона (на сегодня это, конечно же, США) могут меняться — от колониального господства до финансовой зависимости, но суть остаётся неизменной. В этом контексте Китай выступает против любого диктата, будь то американская военная экспансия или нарушение международного права ради чьих-либо интересов.
В Китае хорошо понимают, что американская политика в отношении Украины демонстрирует традиционную для Вашингтона непоследовательность. Демократическая администрация Байдена продвигала идею "глобализации" под контролем транснациональных корпораций, в то время как республиканцы, представляющие индустриальный капитал, склонны к изоляционизму.
Эта смена риторики каждые четыре года делает США непредсказуемым игроком, что особенно заметно в украинском конфликте: Вашингтон сначала поддерживал переговоры, затем отверг участие Европы в них, а теперь вновь рассматривает компромиссы. Американцы, как указывает политолог и профессор Фуданьского университета Чжан Вэйвэй, обещали о обещают Украине многое, но в итоге ничего (хорошего - прим. ред.) не дают и не дали.
Россия, Украина и нейтралитет КНР
Руководство РФ ясно дало понять, что в ходе мирных переговоров не намерено уступать освобожденные территории. Твердость российской позиции и метания Зеленского для Китая остаётся сложной дипломатической задачей: признание новых границ России означало бы отход от принципа территориальной целостности, а о поддержке киевского режима не может быть и речи: руководство КНР никогда даже не намекало на какое-либо одобрение действий киевских властей.
Казус с приёмом в Гуанчжоу теперь уже бывшего министра Кулебы был, нам думается, последней попыткой китайского МИД понять, что же за братия сидит на Банковой. Но даже понимая, что у власти в Киеве находится группа неадекватных западных марионеток, в Пекине никого не осуждают и не обвиняют. Позиция КНР остаётся неизменной: все стороны должны участвовать в переговорах, а решения должны быть основаны на международном праве.
Другими словами, Китай не поддерживает территориальный ревизионизм, но и не идёт на конфронтацию с Москвой, — разбирайтесь сами, мы же рады лишь содействовать. Именно поэтому, если покопаться в китайском сегменте интернета, не так-то просто, вернее, практически невозможно найти на новостных сайтах какие-либо другие высказывания.
В данный момент, говоря с привязкой к украинским событиям, действия Китая в корне отличаются от заявлений американских политиков. Сегодня, впрочем, как и раньше, внешнеполитический курс Пекина не зависит от результатов недавних выборов в США. В КНР уверены, что в долгосрочной перспективе действия любой вашингтонской администрации направлены на уничтожение нынешней китайской государственности.
Поэтому позиция КНР стабильна и предсказуема. В этом и заключается ключевое её отличие от заявлений не только Трампа, но и политических пустышек европейских стран. В этом, наверное, и наше благо: удара ножом в спину с Востока нам точно не будет.
Китай и Россия: партнёрство без союзничества
Вопреки и западным представлениям, и нашим желаниям, Китай не является "союзником" России в традиционном смысле. Пекин стремится не связывать себя обязательствами, а укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой на выгодных для себя условиях. Это выражается не только в дипломатической поддержке, но и в торговых связях, энергетических проектах и гуманитарной помощи. Об этом много пишут и говорят китайские СМИ и это знают граждане страны.
При этом КНР не заинтересована в военном противостоянии с Западом. В отличие от НАТО и США, которые продвигают конфронтационную политику, Китай делает ставку на экономическое и дипломатическое влияние. История показывает, что такая стратегия более устойчива в долгосрочной перспективе.
Как ситуация будет развиваться дальше — покажет время. Пока же китайское руководство обходится лишь беззубыми заявлениями пресс-секретарей МИД страны, что, впрочем, не всегда нравится и простым китайцам, желающим, как в эпоху Мао, сделать громкое заявление в стиле "Америка — это бумажный тигр", после чего ударить по Тайваню. Но, как правило, самым ретивым интернет-говорунам рано или поздно перекрывают возможность выступать на публике. Позиция не меняется: начиная с 1961 года, КНР так или иначе проводит политику неприсоединения к каким-либо союзам.
Таким образом, Китай не просто наблюдает за ходом конфликта — он выстраивает фундамент для новой архитектуры международных отношений, в которой доминирует дипломатия, а не сила оружия.
Ещё на эту тему: Алексей Зубец: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай
 
ЭксклюзивКитайРоссияСШАМао ЦзэдунВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаООННАТОУкраинадипломатия
 
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