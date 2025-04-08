Армия России освободила Гуево в Курской области - 08.04.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Гуево в Курской области
Армия России освободила Гуево в Курской области - 08.04.2025 Украина.ру
Армия России освободила Гуево в Курской области
Российская войсковая группировка "Север" освободила Гуево в Курской области. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ.
2025-04-08T12:53
2025-04-08T12:57
новости
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россия
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"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области", - сказано в официальном сообщении.В министерстве также сообщили, что подразделения российской войсковой группировки нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ в районах Горналя и Олешни.Российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Александрии, Беловодов, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины."За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномета, а также четыре пункта управления БпЛА", - констатировали в Минобороны РФ.По официальным данным, всего за время боевых действий на Курском направлении потери украинской стороны составили более 72 760 военнослужащих, 405 танков, 331 БМП, 300 БТР, 2 260 боевых бронемашин, 2 644 автомобиля, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО и множество другой техники.Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской области
https://ukraina.ru/20250408/1062333104.html
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новости, курская область, россия, сумская область, всу, потери всу, кто, минобороны рф, сводка
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, ВСУ, потери ВСУ, КТО, Минобороны РФ, сводка

Армия России освободила Гуево в Курской области

12:53 08.04.2025 (обновлено: 12:57 08.04.2025)
 
© Украина.руКарта Курской и Сумской областей
Карта Курской и Сумской областей - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Украина.ру
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Российская войсковая группировка "Север" освободила Гуево в Курской области. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области", - сказано в официальном сообщении.
В министерстве также сообщили, что подразделения российской войсковой группировки нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ в районах Горналя и Олешни.
Российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Александрии, Беловодов, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.
"За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномета, а также четыре пункта управления БпЛА", - констатировали в Минобороны РФ.
По официальным данным, всего за время боевых действий на Курском направлении потери украинской стороны составили более 72 760 военнослужащих, 405 танков, 331 БМП, 300 БТР, 2 260 боевых бронемашин, 2 644 автомобиля, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО и множество другой техники.
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В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской области
 
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