Армия России освободила Гуево в Курской области
12:53 08.04.2025 (обновлено: 12:57 08.04.2025)
Российская войсковая группировка "Север" освободила Гуево в Курской области. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области", - сказано в официальном сообщении.
В министерстве также сообщили, что подразделения российской войсковой группировки нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ в районах Горналя и Олешни.
Российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Александрии, Беловодов, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.
"За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномета, а также четыре пункта управления БпЛА", - констатировали в Минобороны РФ.
По официальным данным, всего за время боевых действий на Курском направлении потери украинской стороны составили более 72 760 военнослужащих, 405 танков, 331 БМП, 300 БТР, 2 260 боевых бронемашин, 2 644 автомобиля, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО и множество другой техники.
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