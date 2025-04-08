https://ukraina.ru/20250408/1062365855.html

Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской области

Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской области - 08.04.2025 Украина.ру

Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской области

По приговору 2-го Западного окружного военного суда трое украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет за террористическую деятельность в Курской области. Об этом 8 апреля сообщила генпрокуратура России.

2025-04-08T12:43

2025-04-08T12:43

2025-04-08T12:43

новости

курская область

россия

сумская область

генпрокуратура

ск рф

всу

военные преступления

мирные жители

кто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101604/12/1016041202_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_5c84a891996acdea5d90e60aaf3e2d03.jpg

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александра Крамаренко, Руслана Федосеева и Анатолия Савчука. Они признаны виновными в совершении уголовного преступления – теракта с тяжкими последствиями, совершенного группой лиц по предварительному сговору.В суде было установлено, что 26–27 августа 2024 года Крамаренко, Федосеев и Савчук, вооруженные и в составе групп с другими военнослужащими того же воинского подразделения на гражданских пикапах пересекли российскую госграницу в Суджанском районе Курской области. Они проследовали вглубь территории района для осуществления террористической деятельности."Прибыв к селам Погребки и Малая Локня, в целях их блокирования и удержания под вооруженным контролем, боевики оборудовали в расположенных вблизи них лесопосадках наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи. Удерживая села под вооруженным контролем, они наблюдали за действиями подразделений российских военнослужащих, передавали информацию о них, минировали дороги и территории вблизи занимаемых позиций, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации", - сказано в официальном сообщении.Через пять дней деятельность террористов была пресечена. После задержания российскими военнослужащими и до приговора они содержались под стражей."Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Крамаренко, Федосеева и Савчука к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в Генпрокуратуре.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Деньги на продолжение войны, провалы ВСУ, проседание экономики. Главное на Украине на утро 8 апреля

https://ukraina.ru/20250328/1062129745.html

https://ukraina.ru/20250408/1062362282.html

курская область

россия

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, сумская область, генпрокуратура, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, кто