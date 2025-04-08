Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской области
По приговору 2-го Западного окружного военного суда трое украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет за террористическую деятельность в Курской области. Об этом 8 апреля сообщила генпрокуратура России.
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александра Крамаренко, Руслана Федосеева и Анатолия Савчука. Они признаны виновными в совершении уголовного преступления – теракта с тяжкими последствиями, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
В суде было установлено, что 26–27 августа 2024 года Крамаренко, Федосеев и Савчук, вооруженные и в составе групп с другими военнослужащими того же воинского подразделения на гражданских пикапах пересекли российскую госграницу в Суджанском районе Курской области. Они проследовали вглубь территории района для осуществления террористической деятельности.
"Прибыв к селам Погребки и Малая Локня, в целях их блокирования и удержания под вооруженным контролем, боевики оборудовали в расположенных вблизи них лесопосадках наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи. Удерживая села под вооруженным контролем, они наблюдали за действиями подразделений российских военнослужащих, передавали информацию о них, минировали дороги и территории вблизи занимаемых позиций, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации", - сказано в официальном сообщении.
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Через пять дней деятельность террористов была пресечена. После задержания российскими военнослужащими и до приговора они содержались под стражей.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Крамаренко, Федосеева и Савчука к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в Генпрокуратуре.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.
Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.
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