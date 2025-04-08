Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской области - 08.04.2025 Украина.ру
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Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской области
Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской области - 08.04.2025 Украина.ру
Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской области
По приговору 2-го Западного окружного военного суда трое украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет за террористическую деятельность в Курской области. Об этом 8 апреля сообщила генпрокуратура России.
2025-04-08T12:43
2025-04-08T12:43
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россия
сумская область
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военные преступления
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кто
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Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александра Крамаренко, Руслана Федосеева и Анатолия Савчука. Они признаны виновными в совершении уголовного преступления – теракта с тяжкими последствиями, совершенного группой лиц по предварительному сговору.В суде было установлено, что 26–27 августа 2024 года Крамаренко, Федосеев и Савчук, вооруженные и в составе групп с другими военнослужащими того же воинского подразделения на гражданских пикапах пересекли российскую госграницу в Суджанском районе Курской области. Они проследовали вглубь территории района для осуществления террористической деятельности."Прибыв к селам Погребки и Малая Локня, в целях их блокирования и удержания под вооруженным контролем, боевики оборудовали в расположенных вблизи них лесопосадках наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи. Удерживая села под вооруженным контролем, они наблюдали за действиями подразделений российских военнослужащих, передавали информацию о них, минировали дороги и территории вблизи занимаемых позиций, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации", - сказано в официальном сообщении.Через пять дней деятельность террористов была пресечена. После задержания российскими военнослужащими и до приговора они содержались под стражей."Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Крамаренко, Федосеева и Савчука к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в Генпрокуратуре.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Деньги на продолжение войны, провалы ВСУ, проседание экономики. Главное на Украине на утро 8 апреля
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новости, курская область, россия, сумская область, генпрокуратура, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, кто
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, генпрокуратура, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, КТО

Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской области

12:43 08.04.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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По приговору 2-го Западного окружного военного суда трое украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет за террористическую деятельность в Курской области. Об этом 8 апреля сообщила генпрокуратура России.
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александра Крамаренко, Руслана Федосеева и Анатолия Савчука. Они признаны виновными в совершении уголовного преступления – теракта с тяжкими последствиями, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
В суде было установлено, что 26–27 августа 2024 года Крамаренко, Федосеев и Савчук, вооруженные и в составе групп с другими военнослужащими того же воинского подразделения на гражданских пикапах пересекли российскую госграницу в Суджанском районе Курской области. Они проследовали вглубь территории района для осуществления террористической деятельности.
"Прибыв к селам Погребки и Малая Локня, в целях их блокирования и удержания под вооруженным контролем, боевики оборудовали в расположенных вблизи них лесопосадках наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи. Удерживая села под вооруженным контролем, они наблюдали за действиями подразделений российских военнослужащих, передавали информацию о них, минировали дороги и территории вблизи занимаемых позиций, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации", - сказано в официальном сообщении.
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Через пять дней деятельность террористов была пресечена. После задержания российскими военнослужащими и до приговора они содержались под стражей.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Крамаренко, Федосеева и Савчука к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в Генпрокуратуре.
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В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.
Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Деньги на продолжение войны, провалы ВСУ, проседание экономики. Главное на Украине на утро 8 апреля
 
НовостиКурская областьРоссияСумская областьгенпрокуратураСК РФВСУВоенные преступлениямирные жителиКТО
 
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