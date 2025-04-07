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Сальдо объяснил, как должны проходить переговоры РФ с Украиной

Сальдо объяснил, как должны проходить переговоры РФ с Украиной - 07.04.2025 Украина.ру

Сальдо объяснил, как должны проходить переговоры РФ с Украиной

Мирные переговоры между Россией и Украиной должны проходить с учетом интересов РФ. Таким мнением поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости

2025-04-07T12:14

2025-04-07T12:14

2025-04-07T12:14

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"Мирные переговоры между Россией и Украиной все равно нужны. В любом случае, на них будут находиться те пути, по которым дальше может быть заключено какое-то соглашение. Мне бы хотелось, чтобы это произошло, но это произошло без ущерба нашим национальным интересам", - сказал Сальдо.По его мнению, киевский режим не будет соблюдать договоренности о прекращении огня по объектам жизнеобеспечения и энергетики.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, владимир сальдо, владимир путин