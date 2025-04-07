Сальдо объяснил, как должны проходить переговоры РФ с Украиной - 07.04.2025 Украина.ру
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Сальдо объяснил, как должны проходить переговоры РФ с Украиной
Сальдо объяснил, как должны проходить переговоры РФ с Украиной - 07.04.2025 Украина.ру
Сальдо объяснил, как должны проходить переговоры РФ с Украиной
Мирные переговоры между Россией и Украиной должны проходить с учетом интересов РФ. Таким мнением поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости
2025-04-07T12:14
2025-04-07T12:14
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"Мирные переговоры между Россией и Украиной все равно нужны. В любом случае, на них будут находиться те пути, по которым дальше может быть заключено какое-то соглашение. Мне бы хотелось, чтобы это произошло, но это произошло без ущерба нашим национальным интересам", - сказал Сальдо.По его мнению, киевский режим не будет соблюдать договоренности о прекращении огня по объектам жизнеобеспечения и энергетики.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, владимир сальдо, владимир путин
Новости, Россия, Украина, Владимир Сальдо, Владимир Путин

Сальдо объяснил, как должны проходить переговоры РФ с Украиной

12:14 07.04.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Мирные переговоры между Россией и Украиной должны проходить с учетом интересов РФ. Таким мнением поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости
"Мирные переговоры между Россией и Украиной все равно нужны. В любом случае, на них будут находиться те пути, по которым дальше может быть заключено какое-то соглашение. Мне бы хотелось, чтобы это произошло, но это произошло без ущерба нашим национальным интересам", - сказал Сальдо.
По его мнению, киевский режим не будет соблюдать договоренности о прекращении огня по объектам жизнеобеспечения и энергетики.
"Люди на Украине с самого начала не хотели воевать. И сейчас они не хотят воевать. А вот киевский режим все будет делать для того, чтобы создать условия, чтобы не заканчивать боевые действия. Они их закончат только тогда, когда будут точно понимать, что для них в случае продолжения боевых действий будет ситуация намного тяжелее и сложнее", - подчеркнул Сальдо.
Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
 
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