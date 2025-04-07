Единовременные выплаты участникам СВО увеличили в Волгоградской области - 07.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250407/1062333474.html
Единовременные выплаты участникам СВО увеличили в Волгоградской области
Единовременные выплаты участникам СВО увеличили в Волгоградской области - 07.04.2025 Украина.ру
Единовременные выплаты участникам СВО увеличили в Волгоградской области
В Волгоградской области увеличили единовременную выплату участникам СВО. Об этом 7 апреля сообщила областная администрация.
2025-04-07T11:18
2025-04-07T11:19
новости
волгоградская область
россия
андрей бочаров
сво
социальная политика
социальные выплаты
социальные расходы
социальное государство
социальная справедливость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/07/1062333302_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_793a73ecf81dadd3b6cd4226eb2b5745.jpg
"Волгоградским участникам СВО увеличена единовременная выплата до 1,7 млн рублей",- сказано в официальном сообщении.Там отмечено, что соответствующее решение принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом он рассказал на совещании на "Юном ястребе". Администрация Волгоградской области проинформировала, что мера начинает действовать уже с 7 апреля.Ранее аналогичные решения приняли в Свердловской области и других российских регионах.Больше новостей об СВО представлено в обзоре Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреляАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Зеленский заговорил о компромиссах, но хочет воевать до победы
волгоградская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/07/1062333302_44:0:1181:853_1920x0_80_0_0_c7161fbeccbf396ef0f26ac16f2e2e8f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, волгоградская область, россия, андрей бочаров, сво, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, социальное государство, социальная справедливость
Новости, Волгоградская область, Россия, Андрей Бочаров, СВО, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, социальное государство, социальная справедливость

Единовременные выплаты участникам СВО увеличили в Волгоградской области

11:18 07.04.2025 (обновлено: 11:19 07.04.2025)
 
© Регион 34 / Telegram
© Регион 34 / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
В Волгоградской области увеличили единовременную выплату участникам СВО. Об этом 7 апреля сообщила областная администрация.
"Волгоградским участникам СВО увеличена единовременная выплата до 1,7 млн рублей",- сказано в официальном сообщении.
Там отмечено, что соответствующее решение принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом он рассказал на совещании на "Юном ястребе".
"Принято решение о дополнительной поддержке жителей Волгоградской области, которые подписывают контракты с Министерством Обороны России и встают на защиту Отечества – таких людей, как мы видим, становится всё больше. Региональная единовременная выплата при подписании контракта с Минобороны России, назначенным на воинские должности в резервные подразделения, теперь будет увеличена до 1,7 млн рублей", - сказал губернатор.
Администрация Волгоградской области проинформировала, что мера начинает действовать уже с 7 апреля.
Ранее аналогичные решения приняли в Свердловской области и других российских регионах.
Больше новостей об СВО представлено в обзоре Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреля
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Зеленский заговорил о компромиссах, но хочет воевать до победы
 
НовостиВолгоградская областьРоссияАндрей БочаровСВОсоциальная политикасоциальные выплатысоциальные расходысоциальное государствосоциальная справедливость
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32Лавров указал на открытое прославление нацистов в Европе
12:25Польские наёмники убили мирного жителя курского села Плехово, СК РФ возбудил дело
12:14Сальдо объяснил, как должны проходить переговоры РФ с Украиной
11:45"Бессмертный полк" особо значим сейчас, когда поощряются нацизм и русофобия – Путин
11:18Единовременные выплаты участникам СВО увеличили в Волгоградской области
11:16Дубинский рассказал, что станет с руководством Украины после заключения сделки о металлах
10:43ВСУ пытаются удерживать продвижение российских военных в Часовом Яре и районе Дзержинска - Пушилин
10:18Александр Чаленко чуть не погиб в Севастополе, а в Варне закрутил роман с французской певицей
10:16"Что-то выучили, а что-то прогуляли": о чем сегодня говорят в Донецке
09:58"Адские санкции" - это санкции из ада?
09:36"Зеленский думает, что он Наполеон". Украинские эксперты о странном будущем страны
09:35Президент Узбекистана высказался о переговорах по Украине
09:32Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреля
08:55Российские вертолеты уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области - Минобороны
08:31США могут принудить Киев к миру на условиях Москвы - Telegraph
08:12Главное за ночь 7 апреля
08:00Серафима Гопнер: первая и единственная женщина во главе КП(б)У
07:53Война закончена. Треть украинской армии дезертировала - Дубинский
07:33"Естественно и неизбежно": Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине
07:15Украина создает угрозу безопасности в Африке - МИД Мали
Лента новостейМолния