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Единовременные выплаты участникам СВО увеличили в Волгоградской области

Единовременные выплаты участникам СВО увеличили в Волгоградской области - 07.04.2025 Украина.ру

Единовременные выплаты участникам СВО увеличили в Волгоградской области

В Волгоградской области увеличили единовременную выплату участникам СВО. Об этом 7 апреля сообщила областная администрация.

2025-04-07T11:18

2025-04-07T11:18

2025-04-07T11:19

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"Волгоградским участникам СВО увеличена единовременная выплата до 1,7 млн рублей",- сказано в официальном сообщении.Там отмечено, что соответствующее решение принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом он рассказал на совещании на "Юном ястребе". Администрация Волгоградской области проинформировала, что мера начинает действовать уже с 7 апреля.Ранее аналогичные решения приняли в Свердловской области и других российских регионах.Больше новостей об СВО представлено в обзоре Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреляАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Зеленский заговорил о компромиссах, но хочет воевать до победы

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новости, волгоградская область, россия, андрей бочаров, сво, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, социальное государство, социальная справедливость