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Единовременные выплаты участникам СВО увеличили в Волгоградской области
Единовременные выплаты участникам СВО увеличили в Волгоградской области - 07.04.2025 Украина.ру
Единовременные выплаты участникам СВО увеличили в Волгоградской области
В Волгоградской области увеличили единовременную выплату участникам СВО. Об этом 7 апреля сообщила областная администрация.
2025-04-07T11:18
2025-04-07T11:18
2025-04-07T11:19
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"Волгоградским участникам СВО увеличена единовременная выплата до 1,7 млн рублей",- сказано в официальном сообщении.Там отмечено, что соответствующее решение принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом он рассказал на совещании на "Юном ястребе". Администрация Волгоградской области проинформировала, что мера начинает действовать уже с 7 апреля.Ранее аналогичные решения приняли в Свердловской области и других российских регионах.Больше новостей об СВО представлено в обзоре Треть ВСУ в бегах. Главное на Украине на утро 7 апреляАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Зеленский заговорил о компромиссах, но хочет воевать до победы
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, волгоградская область, россия, андрей бочаров, сво, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, социальное государство, социальная справедливость
Новости, Волгоградская область, Россия, Андрей Бочаров, СВО, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, социальное государство, социальная справедливость
Единовременные выплаты участникам СВО увеличили в Волгоградской области
11:18 07.04.2025 (обновлено: 11:19 07.04.2025)
В Волгоградской области увеличили единовременную выплату участникам СВО. Об этом 7 апреля сообщила областная администрация.
"Волгоградским участникам СВО увеличена единовременная выплата до 1,7 млн рублей",- сказано в официальном сообщении.
Там отмечено, что соответствующее решение принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
. Об этом он рассказал на совещании на "Юном ястребе".
"Принято решение о дополнительной поддержке жителей Волгоградской области, которые подписывают контракты с Министерством Обороны России и встают на защиту Отечества – таких людей, как мы видим, становится всё больше. Региональная единовременная выплата при подписании контракта с Минобороны России, назначенным на воинские должности в резервные подразделения, теперь будет увеличена до 1,7 млн рублей", - сказал губернатор.
Администрация Волгоградской области проинформировала, что мера начинает действовать уже с 7 апреля.
Ранее аналогичные решения приняли в Свердловской области и других российских регионах.