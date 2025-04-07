"Естественно и неизбежно": Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине - 07.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250407/1062327224.html
"Естественно и неизбежно": Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине
"Естественно и неизбежно": Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине - 07.04.2025 Украина.ру
"Естественно и неизбежно": Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине
Неучастие Евросоюза в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта является естественным и неизбежным. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
2025-04-07T07:33
2025-04-07T07:42
новости
украина
вена
михаил ульянов
кит келлог
сша
ес
совбез
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103197/36/1031973658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2015bbdb9863e0b4de77e9d2d842dd3f.jpg
"Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС", - написал Ульянов.Накануне госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Евросоюз не заинтересован в установлении мира на Украине. Он обратил внимание, что страны Запада продолжают оказывать Киеву финансовую поддержку для продолжения конфликта. Вольфович отметил, что смешной выглядит ситуация, когда говорят о необходимости прекратить военные действия и о необходимости мирного урегулирования, но одновременно продолжают поставлять на Украину боеприпасы, материальные средства для ведения боевых действий, "то есть дальше продолжают готовить Украину к ведению войны".В феврале спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, комментируя возможность включения Европы в обсуждение, заявлял, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон.Подробнее о попытках сорвать урегулирование кризиса - в материале Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины на сайте Украина.ру.
украина
вена
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103197/36/1031973658_174:0:1615:1081_1920x0_80_0_0_4ee7c505baf1aec2bf5c717471382ba7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вена, михаил ульянов, кит келлог, сша, ес, совбез
Новости, Украина, Вена, Михаил Ульянов, Кит Келлог, США, ЕС, Совбез

"Естественно и неизбежно": Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине

07:33 07.04.2025 (обновлено: 07:42 07.04.2025)
 
© МИД РФПостпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© МИД РФ
Читать в
ДзенTelegram
Неучастие Евросоюза в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта является естественным и неизбежным. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
"Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС", - написал Ульянов.
Накануне госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Евросоюз не заинтересован в установлении мира на Украине. Он обратил внимание, что страны Запада продолжают оказывать Киеву финансовую поддержку для продолжения конфликта. Вольфович отметил, что смешной выглядит ситуация, когда говорят о необходимости прекратить военные действия и о необходимости мирного урегулирования, но одновременно продолжают поставлять на Украину боеприпасы, материальные средства для ведения боевых действий, "то есть дальше продолжают готовить Украину к ведению войны".
В феврале спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, комментируя возможность включения Европы в обсуждение, заявлял, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон.
Подробнее о попытках сорвать урегулирование кризиса - в материале Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВенаМихаил УльяновКит КеллогСШАЕССовбез
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:12Главное за ночь 7 апреля
08:00Серафима Гопнер: первая и единственная женщина во главе КП(б)У
07:53Война закончена. Треть украинской армии дезертировала - Дубинский
07:33"Естественно и неизбежно": Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине
07:15Украина создает угрозу безопасности в Африке - МИД Мали
07:00Ростислав Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании
05:45"Сумы брать мы не будем": Евсеев дал прогноз относительно буферной зоны и ситуации в приграничье
05:30"Гребут всех": Онуфриенко раскрыл, как власти Украины "легитимизировали" мобилизацию молодежи
05:15"Нужна новая мобилизация": Евсеев о том, как нужно решать проблему ротации бойцов, воюющих с 2022 года
05:13Истинный "мясник Бучи" - генерал Малюк
05:00"Получили по полной программе": эксперт о том, почему Украины повторяет ошибки курской авантюры
04:40Всемирная торговая война. Как США ставят на колени Европу и мир и что из этого выйдет
04:30Мария Бутина об аресте Молчанова: Обманули, вытащили из безопасной России и сделали козлом отпущения
04:11"Старый и упертый": политолог раскрыл, почему люди в окружении Трампа боятся критиковать его эскапады
04:09Украина за неделю. Зеленский заговорил о компромиссах, но хочет воевать до победы
04:00"Вопрос максимум двух недель": эксперт рассказал, как ВС России уничтожают остатки ВСУ в Гуево
03:30Европа готовится к будущей войне: Евсеев о том, в каких видах вооружений Россия может превзойти Запад
03:00Создание буферной зоны даст возможность взять Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область – эксперт
20:41Ростислав Ищенко о похищении политолога Кирилла Молчанова: Меня тоже "приглашали" на форум в Польше
18:40Угрозы и требования Зеленского, что скрывают от украинцев. Итоги 6 апреля на Украине
Лента новостейМолния