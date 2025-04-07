"Естественно и неизбежно": Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине
07:33 07.04.2025 (обновлено: 07:42 07.04.2025)
© МИД РФПостпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© МИД РФ
Неучастие Евросоюза в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта является естественным и неизбежным. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
"Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС", - написал Ульянов.
Накануне госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Евросоюз не заинтересован в установлении мира на Украине. Он обратил внимание, что страны Запада продолжают оказывать Киеву финансовую поддержку для продолжения конфликта. Вольфович отметил, что смешной выглядит ситуация, когда говорят о необходимости прекратить военные действия и о необходимости мирного урегулирования, но одновременно продолжают поставлять на Украину боеприпасы, материальные средства для ведения боевых действий, "то есть дальше продолжают готовить Украину к ведению войны".
В феврале спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, комментируя возможность включения Европы в обсуждение, заявлял, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон.
Подробнее о попытках сорвать урегулирование кризиса - в материале Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины на сайте Украина.ру.