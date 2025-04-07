https://ukraina.ru/20250407/1062327224.html

"Естественно и неизбежно": Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине

"Естественно и неизбежно": Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине - 07.04.2025 Украина.ру

"Естественно и неизбежно": Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине

Неучастие Евросоюза в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта является естественным и неизбежным. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

2025-04-07T07:33

2025-04-07T07:33

2025-04-07T07:42

новости

украина

вена

михаил ульянов

кит келлог

сша

ес

совбез

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103197/36/1031973658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2015bbdb9863e0b4de77e9d2d842dd3f.jpg

"Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС", - написал Ульянов.Накануне госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Евросоюз не заинтересован в установлении мира на Украине. Он обратил внимание, что страны Запада продолжают оказывать Киеву финансовую поддержку для продолжения конфликта. Вольфович отметил, что смешной выглядит ситуация, когда говорят о необходимости прекратить военные действия и о необходимости мирного урегулирования, но одновременно продолжают поставлять на Украину боеприпасы, материальные средства для ведения боевых действий, "то есть дальше продолжают готовить Украину к ведению войны".В феврале спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, комментируя возможность включения Европы в обсуждение, заявлял, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон.Подробнее о попытках сорвать урегулирование кризиса - в материале Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины на сайте Украина.ру.

украина

вена

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вена, михаил ульянов, кит келлог, сша, ес, совбез