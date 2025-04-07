"Получили по полной программе": эксперт о том, почему Украины повторяет ошибки курской авантюры
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
На белгородском приграничье сейчас происходит та же самая ситуация, какая была в Курской области. Окруженные с трех сторон украинские войска с лучшей западной техникой много месяцев "получали по полной программе". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Отвлекающий удар противника в Краснояружском районе имел смысл две недели назад, когда ему нужно было оттянуть хотя бы часть российских сил, которые наступали на Суджу, но уже на третьей сутки такой ход потерял смысл, считает эксперт.
"В этой ситуации любой командир прекратил бы эти бессмысленные атаки, потому что в наступлении ты теряешь больше людей, чем в обороне (особенно на неудобном участке фронта), и попытался бы укрепить свои отступающие части", — отметил Онуфринеко.
Но Украина этого не делает. И на белгородском приграничье сейчас происходит та же самая ситуация, какая была в Курской области, указал обозреватель.
"Мы же неоднократно говорили, что ту ситуацию с военной точки зрения нам было выгодно затягивать как можно дольше. Потому что ВСУ за первые две недели наступления уже сделали все самое плохое, а потом оказались в политической ловушке", — подчеркнул эксперт.
Окруженные с трех сторон украинские войска с лучшей западной техникой много месяцев "получали по полной программе" и несли постоянные потери.
Мало того, что противник дал ВС РФ возможность вести наступление в Донбассе. Он в обороне нес больше потерь, чем российские войска в наступлении, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи на сайте Украина.ру.