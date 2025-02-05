Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к Румынии - 05.02.2025 Украина.ру
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Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к Румынии
Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к Румынии - 05.02.2025 Украина.ру
Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к Румынии
Более половины жителей Молдавии высказались против вхождения их страны в состав Румынии и членства в НАТО. Об этом сообщил молдавский Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS).
2025-02-05T16:24
2025-02-05T16:24
новости
молдавия
румыния
украина
владимир зеленский
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ес
восточное партнерство
бывший ссср
постсоветское пространство
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Опрос 1130 респондентов из 86 населенных пунктов Молдавии IMAS провёл с 16 января по 1 февраля.Вступление Молдавии в военно-политический блок НАТО одобрили 19% респондентов, против - 64% и 17% не смогли определиться с ответом.При ответе на вопрос о том, как граждане Молдавии относятся к перспективе вхождения их страны в состав соседней Румынии, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по этому вопросу, 31% респондентов заявили о намерении проголосовать "за". Ещё 13% респондентов не определились с ответом, а 56% опрошенных заявили, что Молдавия должна оставаться независимой.В октябре гражданка Румынии Майя Санду по итогам президентской кампании сохранила за собой пребывание на высшем государственном посту Молдавии. Постсоветская республика участвует в программе ЕС "Восточное партнерство" и декларирует намерение стать членом ЕС и НАТО.Больше новостей дня представлено в обзоре Кости от страны, провалы ВСУ, "позднее прозрение" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 5 февраля
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новости, молдавия, румыния, украина, владимир зеленский, нато, ес, восточное партнерство, бывший ссср, постсоветское пространство, евроинтеграция
Новости, Молдавия, Румыния, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Восточное партнерство, бывший СССР, постсоветское пространство, евроинтеграция

Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к Румынии

16:24 05.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГолосование на выборах президента Молдавии в Москве
Голосование на выборах президента Молдавии в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Более половины жителей Молдавии высказались против вхождения их страны в состав Румынии и членства в НАТО. Об этом сообщил молдавский Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS).
Опрос 1130 респондентов из 86 населенных пунктов Молдавии IMAS провёл с 16 января по 1 февраля.
Вступление Молдавии в военно-политический блок НАТО одобрили 19% респондентов, против - 64% и 17% не смогли определиться с ответом.
При ответе на вопрос о том, как граждане Молдавии относятся к перспективе вхождения их страны в состав соседней Румынии, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по этому вопросу, 31% респондентов заявили о намерении проголосовать "за". Ещё 13% респондентов не определились с ответом, а 56% опрошенных заявили, что Молдавия должна оставаться независимой.
Глава МИД РФ С. Лавров провел встречу с главами аккредитованных в Москве дипмиссий
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МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТОДональд Трамп заявил, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО и эта позиция близка официальной Москве. Об этом 5 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В октябре гражданка Румынии Майя Санду по итогам президентской кампании сохранила за собой пребывание на высшем государственном посту Молдавии. Постсоветская республика участвует в программе ЕС "Восточное партнерство" и декларирует намерение стать членом ЕС и НАТО.
Больше новостей дня представлено в обзоре Кости от страны, провалы ВСУ, "позднее прозрение" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 5 февраля
 
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