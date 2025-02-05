https://ukraina.ru/20250205/1060843970.html

Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к Румынии

Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к Румынии - 05.02.2025 Украина.ру

Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к Румынии

Более половины жителей Молдавии высказались против вхождения их страны в состав Румынии и членства в НАТО. Об этом сообщил молдавский Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS).

2025-02-05T16:24

2025-02-05T16:24

2025-02-05T16:24

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Опрос 1130 респондентов из 86 населенных пунктов Молдавии IMAS провёл с 16 января по 1 февраля.Вступление Молдавии в военно-политический блок НАТО одобрили 19% респондентов, против - 64% и 17% не смогли определиться с ответом.При ответе на вопрос о том, как граждане Молдавии относятся к перспективе вхождения их страны в состав соседней Румынии, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по этому вопросу, 31% респондентов заявили о намерении проголосовать "за". Ещё 13% респондентов не определились с ответом, а 56% опрошенных заявили, что Молдавия должна оставаться независимой.В октябре гражданка Румынии Майя Санду по итогам президентской кампании сохранила за собой пребывание на высшем государственном посту Молдавии. Постсоветская республика участвует в программе ЕС "Восточное партнерство" и декларирует намерение стать членом ЕС и НАТО.Больше новостей дня представлено в обзоре Кости от страны, провалы ВСУ, "позднее прозрение" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 5 февраля

https://ukraina.ru/20250205/1060832133.html

молдавия

румыния

украина

бывший ссср

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новости, молдавия, румыния, украина, владимир зеленский, нато, ес, восточное партнерство, бывший ссср, постсоветское пространство, евроинтеграция