"Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии
09:55 17.03.2025 (обновлено: 10:03 17.03.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Военнослужащие ВСУ не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже проиграла. Об этом 17 марта написало испанское издание El Pais со ссылкой на украинских военных, которые находятся под Краматорском
В публикации отмечается, что большинство из собеседников издания сомневается в возможности прекращения огня на 30 дней. По мнению, военнослужащих ВСУ, даже если стороны примут подобное соглашение, то они не смогут вернуться домой, так как фактически это будет означать отказ Киева от потерянных территорий.
"На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей", — заявил один из них, добавив, что тело его брата сейчас "где-то под Курском".
Другой солдат ВСУ сказал, что Россия и Украина должны "попытаться наладить отношения", так как в обеих странах много родственников.
Стоит отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва согласна на 30-дневное перемирие, но "есть нюансы" — неразрешенные вопросы, без обсуждения которых соглашение состояться не может.
09:43В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры По данным военкоров Телгерам-канала "Северный ветер", по направлению "дороги смерти" Суджа — Юнаковка в Курской области идут ожесточенные бои между армией России и ВСУ. Публикация с таким содержанием появилась 17 марта в канале
Также в понедельник, 17 марта, американское издание The New York Times написало, что ВСУ почти полностью вывели войска с территории Курской области. Местами отступление украинских солдат было хаотичным.