https://ukraina.ru/20250317/1061842159.html

"Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии

"Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии - 17.03.2025 Украина.ру

"Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии

Военнослужащие ВСУ не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже проиграла. Об этом 17 марта написало испанское издание El Pais со ссылкой на украинских военных, которые находятся под Краматорском

2025-03-17T09:55

2025-03-17T09:55

2025-03-17T10:03

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В публикации отмечается, что большинство из собеседников издания сомневается в возможности прекращения огня на 30 дней. По мнению, военнослужащих ВСУ, даже если стороны примут подобное соглашение, то они не смогут вернуться домой, так как фактически это будет означать отказ Киева от потерянных территорий.Другой солдат ВСУ сказал, что Россия и Украина должны "попытаться наладить отношения", так как в обеих странах много родственников.Стоит отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва согласна на 30-дневное перемирие, но "есть нюансы" — неразрешенные вопросы, без обсуждения которых соглашение состояться не может. Также в понедельник, 17 марта, американское издание The New York Times написало, что ВСУ почти полностью вывели войска с территории Курской области. Местами отступление украинских солдат было хаотичным.

https://ukraina.ru/20250317/1061839976.html

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новости, россия, украина, сво, всу, потери всу, киев, вооруженные силы украины, курская область