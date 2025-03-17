Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ на "трусливого мясного генерала" - 17.03.2025 Украина.ру
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Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ на "трусливого мясного генерала"
Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ на "трусливого мясного генерала" - 17.03.2025 Украина.ру
Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ на "трусливого мясного генерала"
Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба ВСУ, следует из указа на сайте офиса главы киевского режима
2025-03-17T10:40
2025-03-17T10:41
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владимир зеленский
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вооруженные силы украины
генштаб
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Место Баргилевича займет его заместитель Андрей Гнатов, которого в конце февраля уволили с должности командующего объединенными силами украинских войск.В России в мае прошлого года Гнатова заочно приговорили к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019-м.Комментируя его назначение, телеграм-канал "Укропский фреш" отметил, что Гнатов является ставленником главкома ВСУ Александра Сырского и самого Зеленского, а также известен как "трусливый мясной генерал".Тем временем, ВС РФ продолжают продвижение на фронте, а также зачищают противника и его "диких гусей" везде, где это возможно: По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному.
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новости, россия, донбасс, мариуполь, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Россия, Донбасс, Мариуполь, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Генштаб

Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ на "трусливого мясного генерала"

10:40 17.03.2025 (обновлено: 10:41 17.03.2025)
 
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Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба ВСУ, следует из указа на сайте офиса главы киевского режима

"Уволить Баргилевича Анатолия Владиславовича с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - говорится в документе, однако о причинах принятия такого решения не сообщается.

Место Баргилевича займет его заместитель Андрей Гнатов, которого в конце февраля уволили с должности командующего объединенными силами украинских войск.
В России в мае прошлого года Гнатова заочно приговорили к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019-м.
Комментируя его назначение, телеграм-канал "Укропский фреш" отметил, что Гнатов является ставленником главкома ВСУ Александра Сырского и самого Зеленского, а также известен как "трусливый мясной генерал".
"Гнатов известен как "мясной генерал" из-за пристрастия к мясным штурмам и высокой смертности в подчиненных подразделениях. 2 марта 2022 года он бросил личный состав под Мариуполем и под видом беженца сбежал в Запорожье. Причем, по слухам, переодевшись в женскую одежду. Среди прочего, он вместе с Сырским планировал контрнаступление в 2023 году, которое, как мы помним, закончилось провалом и огромными потерями. С военной точки зрения его назначение бессмысленно. Но вот с точки зрения личной - удобно. Зеленский активно продвигает в верха людей, которые не будут ему перечить", - отметил канал.
Тем временем, ВС РФ продолжают продвижение на фронте, а также зачищают противника и его "диких гусей" везде, где это возможно: По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному.
 
НовостиРоссияДонбассМариупольВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныГенштаб
 
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