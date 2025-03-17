https://ukraina.ru/20250317/1061845094.html

Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ на "трусливого мясного генерала"

Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ на "трусливого мясного генерала" - 17.03.2025 Украина.ру

Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ на "трусливого мясного генерала"

Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба ВСУ, следует из указа на сайте офиса главы киевского режима

2025-03-17T10:40

2025-03-17T10:40

2025-03-17T10:41

новости

россия

донбасс

мариуполь

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

генштаб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061844875_0:74:715:476_1920x0_80_0_0_76063f436623de680a21608acc10b20a.jpg

Место Баргилевича займет его заместитель Андрей Гнатов, которого в конце февраля уволили с должности командующего объединенными силами украинских войск.В России в мае прошлого года Гнатова заочно приговорили к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019-м.Комментируя его назначение, телеграм-канал "Укропский фреш" отметил, что Гнатов является ставленником главкома ВСУ Александра Сырского и самого Зеленского, а также известен как "трусливый мясной генерал".Тем временем, ВС РФ продолжают продвижение на фронте, а также зачищают противника и его "диких гусей" везде, где это возможно: По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному.

россия

донбасс

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, мариуполь, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб