ВСУ в Курской области кинулись врассыпную: депутат Рады бьет тревогу - 17.03.2025 Украина.ру
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ВСУ в Курской области кинулись врассыпную: депутат Рады бьет тревогу
ВСУ в Курской области кинулись врассыпную: депутат Рады бьет тревогу - 17.03.2025 Украина.ру
ВСУ в Курской области кинулись врассыпную: депутат Рады бьет тревогу
Отступление подразделений ВСУ из Курской области не было запланировано и войска бегут, кто "как может", без приказа. Об этом 17 марта заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая
2025-03-17T11:28
2025-03-17T11:28
новости
курская область
россия
марьяна безуглая
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
рада
верховная рада
александр сырский
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По ее словам, такой подход — это "очередной просчет" командования ВСУ. Тем временем американское издание The New York Times сообщило, что украинские военные почти полностью покинули территории Курской области. Местами отступление украинских солдат стало хаотичным.Стоит напомнить, что ранее президент РФ Владимир Путин и американский лидер заявили об окружении ВСУ в Курской области. Владимир Зеленский же, в свою очередь, сказал, что российские войска пытаются взять в окружение ВСУ не в Курской области, а в ее приграничье. В то же время военкоры сообщили, что в Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти".
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новости, курская область, россия, марьяна безуглая, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, верховная рада, александр сырский
Новости, Курская область, Россия, Марьяна Безуглая, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Рада, Верховная Рада, Александр Сырский

ВСУ в Курской области кинулись врассыпную: депутат Рады бьет тревогу

11:28 17.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
- РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Отступление подразделений ВСУ из Курской области не было запланировано и войска бегут, кто "как может", без приказа. Об этом 17 марта заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая
По ее словам, такой подход — это "очередной просчет" командования ВСУ.

"Люди не получают никаких приказов на выход, каждое подразделение выходит, как может. Это варварство со стороны [главкома ВСУ Александра] Сырского! Операция была необходима, а удержание позиций — важно, особенно сейчас", — написала Безуглая в своем Телеграм-канале.

Тем временем американское издание The New York Times сообщило, что украинские военные почти полностью покинули территории Курской области. Местами отступление украинских солдат стало хаотичным.
Стоит напомнить, что ранее президент РФ Владимир Путин и американский лидер заявили об окружении ВСУ в Курской области. Владимир Зеленский же, в свою очередь, сказал, что российские войска пытаются взять в окружение ВСУ не в Курской области, а в ее приграничье.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
09:55
"Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии Военнослужащие ВСУ не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже проиграла. Об этом 17 марта написало испанское издание El Pais со ссылкой на украинских военных, которые находятся под Краматорском
В то же время военкоры сообщили, что в Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти".
 
НовостиКурская областьРоссияМарьяна БезуглаяВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРадаВерховная РадаАлександр Сырский
 
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