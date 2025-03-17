https://ukraina.ru/20250317/1061845685.html

ВСУ в Курской области кинулись врассыпную: депутат Рады бьет тревогу

ВСУ в Курской области кинулись врассыпную: депутат Рады бьет тревогу - 17.03.2025 Украина.ру

ВСУ в Курской области кинулись врассыпную: депутат Рады бьет тревогу

Отступление подразделений ВСУ из Курской области не было запланировано и войска бегут, кто "как может", без приказа. Об этом 17 марта заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая

2025-03-17T11:28

2025-03-17T11:28

2025-03-17T11:28

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По ее словам, такой подход — это "очередной просчет" командования ВСУ. Тем временем американское издание The New York Times сообщило, что украинские военные почти полностью покинули территории Курской области. Местами отступление украинских солдат стало хаотичным.Стоит напомнить, что ранее президент РФ Владимир Путин и американский лидер заявили об окружении ВСУ в Курской области. Владимир Зеленский же, в свою очередь, сказал, что российские войска пытаются взять в окружение ВСУ не в Курской области, а в ее приграничье. В то же время военкоры сообщили, что в Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти".

https://ukraina.ru/20250317/1061842159.html

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новости, курская область, россия, марьяна безуглая, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, верховная рада, александр сырский