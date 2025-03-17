ВСУ в Курской области кинулись врассыпную: депутат Рады бьет тревогу
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Отступление подразделений ВСУ из Курской области не было запланировано и войска бегут, кто "как может", без приказа. Об этом 17 марта заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая
По ее словам, такой подход — это "очередной просчет" командования ВСУ.
"Люди не получают никаких приказов на выход, каждое подразделение выходит, как может. Это варварство со стороны [главкома ВСУ Александра] Сырского! Операция была необходима, а удержание позиций — важно, особенно сейчас", — написала Безуглая в своем Телеграм-канале.
Тем временем американское издание The New York Times сообщило, что украинские военные почти полностью покинули территории Курской области. Местами отступление украинских солдат стало хаотичным.
Стоит напомнить, что ранее президент РФ Владимир Путин и американский лидер заявили об окружении ВСУ в Курской области. Владимир Зеленский же, в свою очередь, сказал, что российские войска пытаются взять в окружение ВСУ не в Курской области, а в ее приграничье.
В то же время военкоры сообщили, что в Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти".