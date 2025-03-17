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Грузинский суд добавил Саакашвили почти 13 лет лишения свободы

Грузинский суд добавил Саакашвили почти 13 лет лишения свободы - 17.03.2025 Украина.ру

Грузинский суд добавил Саакашвили почти 13 лет лишения свободы

Дополнительный срок лишения свободы получил бывший грузинский президент Михаил Саакашвили за незаконное пересечение границы. Об этом сообщило грузинское оппозиционное издание Mtavari.

2025-03-17T11:55

2025-03-17T11:55

2025-03-17T11:55

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Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии к 4,5 годам лишения свободы по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы. С учётом приговора от 12 марта о хищении Саакашвили бюджетных средств и сложением сроков наказания в итоге экс-президенту Грузии назначено почти 13 лет лишения свободы.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года при попытке вернуться тайно в канистре с молочными продуктами. Бывший грузинский лидер бежал на Украину от уголовного преследования новых властей, обвинявших его в подавлении оппозиции, пытках заключённых, коррупции и других преступлениях. После государственного переворота 2014 года Саакашвили сделал карьеру в соседней постсоветской республики и занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации в 2015—2016 годах.Ранее в новостях: Саакашвили осудили на девять лет за секретные госрасходы на ботокс и эпиляцию для себя

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новости, грузия, украина, саакашвили, криминал, уголовное дело, бывший ссср, восточное партнерство, нелегалы, граница