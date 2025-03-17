Трамп признал помилования "сонного Джо Байдена": причина оказалась неожиданной
© Public domain
© Public domain
Президент США Дональд Трамп признал недействительными помилования, вынесенные его предшественником Джо Байденом. Причина - они были подписаны специальным автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Об этом действующий лидер американского государства написал в социальной сети Truth Social
"Помилования, которые сонный Джо Байден даровал, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал!" - написал Трамп, добавив, что его предшественнику не была объяснена суть подписанных документов, из-за чего среди помилованных лиц могли быть в том числе и подлежащие преследованию лица.
Однако большинство экспертов все же склоняется к тому, что Байден хорошо знал и отлично понимал, какие именно документы были подписаны его автографом. И автоматизировал процесс, чтобы ускорить сбор Пиррова наследства Трампа: Байден поставил рекорд по числу помилований. В том числе по тяжким статьям.
В январе, в последние сутки своего президентства Байден объявил о смягчении приговоров почти 2,5 тысячам осужденных, в том числе отбывающим наказание за хранение наркотиков. Свое решение действующий последние часы президент США объяснил стремлением отменить "непропорционально большие сроки заключения по сравнению с теми приговорами, которые они (осужденные. - Ред.) получили бы сегодня в соответствии с действующим законодательством, политикой и практикой".
Также отмечалось, что Байден включил в списки на помилование чиновников и своих союзников, которые, как он считал, могут стать несправедливой мишенью для администрации Трампа. В частности, прощен был экс-глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Марк Милли и бывший главный инфекционист страны Энтони Фаучи.
Под эту меру попали и несколько родственников Байдена, включая сына Хантера, проходившего по делу об обращении с оружием, за неуплату налогов, а также за любое потенциальное федеральное правонарушение, совершенное им в течение последних 11 лет.
Работу по помилованию заключенных и смягчению им приговоров Байден начал еще в декабре, тогда он оправдал примерно 1,5 тысячи человек. Среди тех, кому он смягчил приговоры были и 37 заключенных, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне за убийства и насильственные действия в отношении детей. Байден решил, что пожизненного заключения им хватит.
Таким образом, отметило издание Associated Press, действующий лидер США установил рекорд по числу индивидуальных помилований и смягчений приговоров среди всех президентов США.
Вступая в должность лидера страны Трамп пообещал пересмотреть решения предшественника в части помилования преступников. Интересно, что сам он также воспользовался президентским правом на помилование, когда истекал его срок полномочий в январе 2021 года. В частности, он подписал указы, касающиеся 140 человек. В этот список вошли его бывший главный стратег Стив Бэннон, рэперы Lil Wayne и Kodak Black, бывшие члены конгресса, а также бывший муж ведущей канала Fox News Джанин Пирро Аль Пирро.
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