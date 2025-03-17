https://ukraina.ru/20250317/1061846110.html

Трамп признал помилования "сонного Джо Байдена": причина оказалась неожиданной

Трамп признал помилования "сонного Джо Байдена": причина оказалась неожиданной - 17.03.2025 Украина.ру

Трамп признал помилования "сонного Джо Байдена": причина оказалась неожиданной

Президент США Дональд Трамп признал недействительными помилования, вынесенные его предшественником Джо Байденом. Причина - они были подписаны специальным автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Об этом действующий лидер американского государства написал в социальной сети Truth Social

2025-03-17T11:53

2025-03-17T11:53

2025-03-17T11:53

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Однако большинство экспертов все же склоняется к тому, что Байден хорошо знал и отлично понимал, какие именно документы были подписаны его автографом. И автоматизировал процесс, чтобы ускорить сбор Пиррова наследства Трампа: Байден поставил рекорд по числу помилований. В том числе по тяжким статьям.В январе, в последние сутки своего президентства Байден объявил о смягчении приговоров почти 2,5 тысячам осужденных, в том числе отбывающим наказание за хранение наркотиков. Свое решение действующий последние часы президент США объяснил стремлением отменить "непропорционально большие сроки заключения по сравнению с теми приговорами, которые они (осужденные. - Ред.) получили бы сегодня в соответствии с действующим законодательством, политикой и практикой".Также отмечалось, что Байден включил в списки на помилование чиновников и своих союзников, которые, как он считал, могут стать несправедливой мишенью для администрации Трампа. В частности, прощен был экс-глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Марк Милли и бывший главный инфекционист страны Энтони Фаучи.Под эту меру попали и несколько родственников Байдена, включая сына Хантера, проходившего по делу об обращении с оружием, за неуплату налогов, а также за любое потенциальное федеральное правонарушение, совершенное им в течение последних 11 лет.Работу по помилованию заключенных и смягчению им приговоров Байден начал еще в декабре, тогда он оправдал примерно 1,5 тысячи человек. Среди тех, кому он смягчил приговоры были и 37 заключенных, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне за убийства и насильственные действия в отношении детей. Байден решил, что пожизненного заключения им хватит.Таким образом, отметило издание Associated Press, действующий лидер США установил рекорд по числу индивидуальных помилований и смягчений приговоров среди всех президентов США.Вступая в должность лидера страны Трамп пообещал пересмотреть решения предшественника в части помилования преступников. Интересно, что сам он также воспользовался президентским правом на помилование, когда истекал его срок полномочий в январе 2021 года. В частности, он подписал указы, касающиеся 140 человек. В этот список вошли его бывший главный стратег Стив Бэннон, рэперы Lil Wayne и Kodak Black, бывшие члены конгресса, а также бывший муж ведущей канала Fox News Джанин Пирро Аль Пирро.

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новости, сша, джо байден, дональд трамп, марк милли, fox news