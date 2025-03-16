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Последний козырь Зеленского “вылетел” из его рукава: Кашин о двойном давлении на Киев после потери Суджи

Последний козырь Зеленского “вылетел” из его рукава: Кашин о двойном давлении на Киев после потери Суджи - 16.03.2025 Украина.ру

Последний козырь Зеленского “вылетел” из его рукава: Кашин о двойном давлении на Киев после потери Суджи

Владимир Зеленский сделал ставку на удержание курского плацдарма именно потому, что это было препятствием для каких-либо содержательных переговоров. Тем не менее, этот плацдарм потерян, а переговоры в самом разгаре

2025-03-16T07:45

2025-03-16T07:45

2025-03-16T07:45

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

вс рф

курская область

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.По его словам, Россия не пошла бы на перемирие при условии, что Украина продолжала бы удерживать захваченные территории РФ. Поэтому, вопреки военной логике, Зеленский концентрировал под Суджей наиболее боеспособные бригады, оснащенные новой западной техникой, объяснил эксперт.Он также заметил, что после ликвидации плацдарма, которая происходит с тяжелыми для Украины потерями, Россия может как продолжить наступление в Сумской области, так и перенести усилия в Донбасс, где у нее продвижение несколько замедлилось.“Прежние проблемы Украины с комплектованием будут только обострятся, потому что на ее общество будут влиять слухи о скором прекращении огня. Это будет стимулом, чтобы люди уклонялись от мобилизации и самовольно оставляли воинские части. А дезертирство и так было расхожим явлением в ВСУ. Сделать с этим ничего не получалось”, — добавил собеседник изданияЕсли эти проблемы сохранятся, Россия может рассчитывать на некоторое снижение стойкости ВСУ, резюмировал он.В то же время военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в интервью изданию Украина.ру сказал, что наступать на Сумы после освобождения Курской области нет смыслаПолный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, суджа, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, курская область