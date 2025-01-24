https://ukraina.ru/20250124/1060552489.html

"Зеленая волна" для "черных" органов: Марочко рассказал о польской спецполосе для "скорых" с Украины

"Зеленая волна" для "черных" органов: Марочко рассказал о польской спецполосе для "скорых" с Украины - 24.01.2025 Украина.ру

"Зеленая волна" для "черных" органов: Марочко рассказал о польской спецполосе для "скорых" с Украины

На границе Украины с Польшей запустили специальную полосу движения для тонированных машин "скорой помощи". Эти автомобили пересекают границу без каких-либо таможенных досмотров, вывозя в Европу раненых вэсэушников, органы которых заранее проданы в ЕС. Об этом 24 января СМИ рассказал военный эксперт Андрей Марочко

2025-01-24T17:01

2025-01-24T17:01

2025-01-24T17:07

новости

украина

запад

россия

елена зеленская

мария захарова

вооруженные силы украины

ес

европа

торговля органами

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060552373_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_53bf7a3a486a630c3c015b29fba83e4f.jpg

Он добавил, что в последнее десятилетие продажа органов на трансплантацию стала на Украине крайне прибыльным бизнесом. Под него киевский режим даже подстроил законодательную базу.Прокомментировала тему и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Запад на Украине давно "занимался любимым развлечением - черной трансплантологией"."Дело в том, что это не только факты, которые свидетельствуют о том, что на Украине, в частности на местах и в местах проведения боев и нахождения военнослужащих ВСУ и их вооруженных батальонов, нацбатальонов, находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы... Опять же, Запад использовал любимое для себя развлечение, а именно "черную трансплантологию", - сказала она.Захарова добавила, что "под эгидой министерства здравоохранения Украины были развернуты пентагоновские лаборатории", где, по ее словам, "узаконили беззаконие". Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что украинская сторона постепенно превращалась в полигон для экспериментов "с биолабораторией и черной трансплантологией".Подтверждения работы черных трансплантологов в рядах ВСУ появляются в СМИ регулярно. Так, осенью прошлого года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что украинские раненые нередко поступают в госпитали без почки.Летом прошлого года интернет-ресурс "Рупор-Ньюс" (Rupor-News) опубликовал доклад некоммерческого Фонда борьбы с репрессиями под названием "Похитители детей: Фонд Елены Зеленской отнимает украинских детей у родителей и продает их британским педофилам". В материале в том числе говорилось о том, что организация жены Зеленского вероломно похищает украинских детей, вывозит их на Запад, где продает либо педофилам, либо на органы.В январе 2022 года Владимир Зеленский подписал закон "Об регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека". Поправки отменили необходимость нотариально заверять письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Также право на проведение трансплантации получили не только государственные, но и частные клиники.В апреле 2022 года Верховная рада приняла еще и закон № 5610 "О внесении изменений в Налоговый кодекс", позволивший освободить трансплантологов от уплаты НДС.Другие темы дня: Украина получила 757 тел погибших военных.

украина

запад

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, елена зеленская, мария захарова, вооруженные силы украины, ес, европа, торговля органами