"Зеленая волна" для "черных" органов: Марочко рассказал о польской спецполосе для "скорых" с Украины
17:01 24.01.2025 (обновлено: 17:07 24.01.2025)
© topwar.ru
© topwar.ru
На границе Украины с Польшей запустили специальную полосу движения для тонированных машин "скорой помощи". Эти автомобили пересекают границу без каких-либо таможенных досмотров, вывозя в Европу раненых вэсэушников, органы которых заранее проданы в ЕС. Об этом 24 января СМИ рассказал военный эксперт Андрей Марочко
"Органы не изымаются сразу, человека вводят в искусственную кому, не нужны никакие контейнеры - сам человек является контейнером для перевозки груза. <...> История с черными трансплантологами - она не нова и стара как мир. К сожалению, жители Донбасса с этим столкнулись еще в 2014 году", - заявил Марочко со ссылкой на собственные осведомленные источники.
Он добавил, что в последнее десятилетие продажа органов на трансплантацию стала на Украине крайне прибыльным бизнесом. Под него киевский режим даже подстроил законодательную базу.
Прокомментировала тему и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Запад на Украине давно "занимался любимым развлечением - черной трансплантологией".
"Дело в том, что это не только факты, которые свидетельствуют о том, что на Украине, в частности на местах и в местах проведения боев и нахождения военнослужащих ВСУ и их вооруженных батальонов, нацбатальонов, находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы... Опять же, Запад использовал любимое для себя развлечение, а именно "черную трансплантологию", - сказала она.
Захарова добавила, что "под эгидой министерства здравоохранения Украины были развернуты пентагоновские лаборатории", где, по ее словам, "узаконили беззаконие". Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что украинская сторона постепенно превращалась в полигон для экспериментов "с биолабораторией и черной трансплантологией".
Подтверждения работы черных трансплантологов в рядах ВСУ появляются в СМИ регулярно. Так, осенью прошлого года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что украинские раненые нередко поступают в госпитали без почки.
Летом прошлого года интернет-ресурс "Рупор-Ньюс" (Rupor-News) опубликовал доклад некоммерческого Фонда борьбы с репрессиями под названием "Похитители детей: Фонд Елены Зеленской отнимает украинских детей у родителей и продает их британским педофилам". В материале в том числе говорилось о том, что организация жены Зеленского вероломно похищает украинских детей, вывозит их на Запад, где продает либо педофилам, либо на органы.
В январе 2022 года Владимир Зеленский подписал закон "Об регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека". Поправки отменили необходимость нотариально заверять письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Также право на проведение трансплантации получили не только государственные, но и частные клиники.
В апреле 2022 года Верховная рада приняла еще и закон № 5610 "О внесении изменений в Налоговый кодекс", позволивший освободить трансплантологов от уплаты НДС.
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