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США скоро могут снять с России санкции – FT

США скоро могут снять с России санкции – FT - 25.02.2025 Украина.ру

США скоро могут снять с России санкции – FT

Антироссийские санкции вскоре могут быть отменены. Об этом сообщает британская газета Financial Times

2025-02-25T11:51

2025-02-25T11:51

2025-02-25T11:51

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Издание увязало перспективу отмены антироссийских санкций с успехами российской дипломатии в переговорном процессе с США. В публикации отмечено, что на недавних российско-американских переговорах в столице Саудовской Аравии переговорах представители новой администрации Белого дома получили интересные предложения.Переговоры в Эр-Рияде состоялись неделю назад. В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Интересы США представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. По итогам переговоров в Саудовской Аравии и Москва, и Вашингтон констатировали успех.Также сообщалось, что 24 февраля Евросоюз объявил 16-й пакет антироссийских санкций, а США отказались от расширения санкционного давления на Москву и попытались провести через ООН альтернативную резолюцию, приуроченную к третьей годовщине СВО. Подробности в публикации Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля

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новости, сша, россия, саудовская аравия, дональд трамп, сергей лавров, кирилл дмитриев, оон, financial times, ес, антироссийские санкции, дипломатия, международные отношения, сво