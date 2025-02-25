США скоро могут снять с России санкции – FT - 25.02.2025 Украина.ру
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США скоро могут снять с России санкции – FT
США скоро могут снять с России санкции – FT - 25.02.2025 Украина.ру
США скоро могут снять с России санкции – FT
Антироссийские санкции вскоре могут быть отменены. Об этом сообщает британская газета Financial Times
2025-02-25T11:51
2025-02-25T11:51
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Издание увязало перспективу отмены антироссийских санкций с успехами российской дипломатии в переговорном процессе с США. В публикации отмечено, что на недавних российско-американских переговорах в столице Саудовской Аравии переговорах представители новой администрации Белого дома получили интересные предложения.Переговоры в Эр-Рияде состоялись неделю назад. В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Интересы США представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. По итогам переговоров в Саудовской Аравии и Москва, и Вашингтон констатировали успех.Также сообщалось, что 24 февраля Евросоюз объявил 16-й пакет антироссийских санкций, а США отказались от расширения санкционного давления на Москву и попытались провести через ООН альтернативную резолюцию, приуроченную к третьей годовщине СВО. Подробности в публикации Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля
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новости, сша, россия, саудовская аравия, дональд трамп, сергей лавров, кирилл дмитриев, оон, financial times, ес, антироссийские санкции, дипломатия, международные отношения, сво
Новости, США, Россия, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Кирилл Дмитриев, ООН, Financial Times, ЕС, антироссийские санкции, дипломатия, международные отношения, СВО

США скоро могут снять с России санкции – FT

11:51 25.02.2025
 
© russiancouncil.ru
© russiancouncil.ru
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Антироссийские санкции вскоре могут быть отменены. Об этом сообщает британская газета Financial Times
Издание увязало перспективу отмены антироссийских санкций с успехами российской дипломатии в переговорном процессе с США. В публикации отмечено, что на недавних российско-американских переговорах в столице Саудовской Аравии переговорах представители новой администрации Белого дома получили интересные предложения.
"Понимая, что деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа, россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений. Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты", — сообщило издание.
Переговоры в Эр-Рияде состоялись неделю назад. В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Интересы США представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. По итогам переговоров в Саудовской Аравии и Москва, и Вашингтон констатировали успех.
Также сообщалось, что 24 февраля Евросоюз объявил 16-й пакет антироссийских санкций, а США отказались от расширения санкционного давления на Москву и попытались провести через ООН альтернативную резолюцию, приуроченную к третьей годовщине СВО.
Подробности в публикации Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля
 
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