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Язык как средство понимания мировых процессов

Язык как средство понимания мировых процессов - 21.09.2024 Украина.ру

Язык как средство понимания мировых процессов

Великая западная цивилизация, охваченная непреодолимым искушением развязать большую войну, к которой она далеко не готова, демонстрирует признаки того, что она все сильнее тяготеет к созданию глобальной утопии посредством искусственного интеллекта и манипуляциями сознания людей.

2024-09-21T11:54

2024-09-21T11:54

2024-09-21T12:25

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аналитика

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Во второй половине 2024 года, похоже, что так называемый "западный мир" подошел к своего рода финалу. Возвышение Камалы Харрис и беспорядки по всей Великобритании свидетельствуют об упадке англосаксонского мира. Поиск моральной, духовной, эстетической и прямо сказать фактологической истины, похоже, уже остался в прошлом. Нет и уважения к минимальному уровню развития языка и интеллекта. Уже нет смысла спорить с Западом, или пытаться доказывать, что они были неправы.Одна из центральных геополитических загадок нашего времени это нынешнее состояние и будущее трехсторонних отношений между Китаем, Россией и США. Современная западная элита расколота на два лагеря " одержимых ненавистью к России" и "осторожно, относящихся к Китаю". Из двух зол западная элита всё же предпочитает сотрудничать с Китаем.Научной литературы, по так называемым пограничным и часто биполярным расстройствам личности, со всеми присущими этим явлениям оттенками, нынче в изобилии. Причем диагнозы и предписания потенциальных путей исцеления ставятся на основе англоязычных исследований. Наиболее оригинальные современные теории в области психологии впервые появились на немецком языке более 100 лет назад. Но тем не менее, примерно 60 лет назад инновационные исследования с различной степенью качества, интеллектуальной компетентности и правдоподобия, начали распространяться по миру из США и Европы. И значительная часть этой литературы была написана на английском языке.Президентство Камалы Харрис, пока еще гипотетическое, означает нечто совершенно новое в истории христианской цивилизации со времен Просвещения и Возрождения. Оно означает полный упадок языка и интеллекта, отсутствие способности людей различать особенности характера и уровень эрудиции подсунутого им кандидата. Поняв это, больше нет смысла злиться на "либеральные толпы" западного мира за то, что они безвозвратно превратились в клоунов.Теперь уже всем в вашей стране очевидно, что Запад ненавидит Россию. И ненависть эту можно назвать врожденной. Тем не менее, что весьма интересно, часть экспертов из "либерального крыла западного истеблишмента", подчеркивает свои отчаянные надежды или даже убежденности в том, что Китай обладает потенциалом для того, чтобы играть ключевую посредническую роль в конфликте России и Запада. То есть, иными словами, согласно этим экспертам, КНР, дистанцируясь от России, способен и обязан "управлять" или "контролировать" вашу страну.Тем не менее, нельзя забывать тот любопытный факт, что сегодня многие в мире страдают от депрессии в той или иной форме. Депрессия — это бесформенный, безликий монстр, который в наши дни по какой-то странной причине скрывается во многих из нас. А еще более странно, что от депрессии страдает большая часть этой самой глобалистской либеральной элиты. Прислушайтесь к высказывания слегка демонических, фигур, как шатающийся Джо Байден, Камала Харрис или британский Борис Джонсон, да и многих других из их круга в европейских странах. Именно их язык является невидимой цепью, через которую можно проследить их психическое состояние.Учитывая языковые и цивилизационные особенности китайцев, было бы важно и интересно переосмыслить значение слова "интеллект" или, если хотите, "хитрость", как они проявляется внутри длинного и темного пространства китайской лингвистической вселенной.Помню первые дни, когда я только что начал приезжать в свой родной Китай после более чем десятилетия жизни в США. Первое, что я заметил тогда, в 1990-е и первую декаду 2000-х, что у китайцев отсутствуют какие-либо депрессии, тревожные фобии, биполярные синдромы, склонности к шизофрении и т. д. Т. е., всё то, что я наблюдал в американском обществе. Китайские города 1990-х годов жили в ужасающих условиях загрязненной окружающей среды, среди безвкусных и пыльных строительных площадок. Однако дух непонятного для меня изобилия, казалось, заразил почти всех окружающих. Никто не казался депрессивным, как я сразу же заметил. Я был один, чувствующим себя не в своей тарелке.Китайский письменный язык невероятно сложен для изучения некитайцами. Образность китайского письма оказывает сильное подсознательное гипнотическое воздействие. Но воздействие устной и письменной речи на китайском языке отличается от того, как это происходит со звуками английского, русского, или немецкого языков. Изучение психологии как теоретической дисциплины в Китае до сих пор остается чрезвычайно слабым. С другой стороны, социальные и личные отношения в китайском обществе до краев наполнены тонкими намеками и неопределенными двусмысленностями. Я бы добавил, что один из самых мучительных и трагических качеств китайской души проявляется в непреодолимом желании заявить кому-то о том, что "мои идеи более правильны и, возможно, даже более изящны и чисты, нежели твои". Тот вид почти инфантильного соперничества встречается чаще среди мужчин, в той или иной степени обладающих интеллектуальными дарованиями. Проявления подобного рода среди женщин носят менее "интеллектуальный" характер, но, тем не менее, их поведение более целенаправленно и зачастую более эмоционально.Одной из особенностей китайского характера, я бы сказал, является "наивность, ориентированная на толпу", - то есть склонности к диковинными, всегда шумным массовым гипнотическим движениям. Китайский народ и отдельные личности среди них - если исключить постоянную жестокую межличностную внутреннюю конкуренцию – демонстрируют весьма позитивные коллективные характеристики, включающие жизнестойкость, гибкость, вдумчивость, сдержанность, терпение и стоицизм. И всё это с определенной психологической замкнутостью. Инстинктивное чувство, которое вбивается в головы огромного количества китайских детей, заключается в мысли о том, что "я всегда могу быть в безопасности, если буду таким же, как другие..." или "я всегда могу следовать за толпой и быть счастливым там, где толпа счастлива".Здравый смысл подсказывает, что ошибочные взаимные ожидания часто проявляются центральным принципом в трясинах того, что называем геополитикой. Те представители западной элиты, которые склонны питать определенную ненависть к России, уверены в том, что она, Россия, действовала и будет действовать определенным образом. С другой стороны, та группировка, чьи чувства ненависти направлены на КНР, никогда не смогут предугадать действий Китая.В этом и кроется истинный секрет предпочтения западных глобалистов Китаю над Россией, ни столько как "агрессора", сколько как миража экзотической и совершенно чужой и непостижимой , даже хитрой, цивилизации. Но это не мешает им продолжать давать "авторитетные определения и классификации" Китаю. Не способные понять всю сложность Китая, они его не бояться и к нему тянутся.Что такое Америка? США это большое шоссе, прямое и величественное, но не совсем уверенное в том, куда оно всех приведет. И действительно, встретившись с практически любым американцем, вы, скорее всего, почувствуете своего рода великодушный и немного искусственный "экспансивный оптимизм" исходящий от него. Вам обязательно покажется, что от вас требуется, чтобы вы разделили этот энтузиазм, и собрались куда-то отправиться, хотя и не совсем уверены, куда именно."Энергия движения" сочетается с особым изображением панорамных загородных домов в американском стиле, тихие лесные дороги, многие из которых выглядят почти одинаково. Но в любом случае, предполагается, что один из этих домов ваш собственный, сейчас или в будущем, с детьми, играющими в баскетбол у большого гаража, под знакомым американским флагом.То есть, дело в том, что именно та общественная среда, где поощряются разные формы психического индивидуализма и нарциссизма, легче становятся плодородной почвой для размножения депрессий. Именно современные американские и европейские либералы стремятся рационализировать и оправдать все мыслимые виды экзистенциального нарциссизма. Представьте огромный, покрытый рябью бассейн лазурного цвета, испускающий миллионы разноцветных лучей, проникающих в души миллионов детей. Это и есть бесцветные и ложно жизнерадостные яды депрессии. Именно такой и представляется нынешняя западная среда обитания, тотальная, и удушающая.Трудно им, на Западе, осознать кардинальный, и парадоксальный факт, что "Запад", и "Америка" "нуждаются" в России. Или скорее всего - они отчаянно привязаны к "России". Если кто-то так сильно настроен против кого-то, то на каком-то уровне он нуждаетесь в нем.За духовным извращением и жестокими монологами "гангстерского рэпа", служащего фоном "воспитания души" миллионов детей на Западе, стоит увеличение числа детей, требующих изменения своей сексуальной ориентации или биологического пола, которых отучили от "глубинного языка", который ранее окутывал все европейские народы.Никогда в истории Запада до наступившей в наше время жуткой "глобальной и информационной" эры, не наблюдалось такого массового распространения внушаемого вируса "интеллектуального истощения", так прочно вошедшего в повседневный язык, миллионов фанатов, следующих за звездами, демонстрирующими себя, и самих звезд.Россия преодолеет застаревший тупик Восток она или Запада с помощью своего языка. Может показаться немного преувеличенным или мелодраматичным, если назвать нынешний конфликт, в который вовлечена Россия, борьбой не на жизнь, а на смерть. Но на самом деле, то есть на определенном фундаментальном и психологическом уровне, это недалеко от истины. Конечно же, самые разные лица участвовали и будет участвовать в попытках поддержать Россию. Естественно, многие из нас, иностранцев, склонны идеализировать или даже боготворить тот или иной аспект исторического наследия Русской нации, ее миф, классическую философию, язык и так далее. Иллюзии можно создавать как для самого себя, так и для других. Как иностранец, я, безусловно, тоже подвергаюсь такому риску или могу угодить в одну из таких дыр. Но делая предварительные выводы, я не перестаю спрашивать самого себя, смотрю ли я в лазурно-голубое озеро, или просто на одну из многих скользких и обманчивых ям.На уровне подсознания я чувствую, что русский язык "воплощает в своих глубинах что-то большее чем просто информационный поток". И это его качество является главными источником внутреннего исцеления. Язык русских уникален не только своей флективной эмоциональной тонкостью и мантраподобным резонансом, но и каким-то мечтательным, фатальным, как бы пророческим отзвуком.В то же время спонтанная и изобразительная уникальность китайского языка представляла собой своего рода метафизическую неопределенность и двойственность, которые сделали истинные настроения китайцев почти недосягаемыми для иностранцев. Когда китайцы решили перенять метафизически чуждые философские идеи, будь то марксизм или рыночная экономика американского образца, они, казалось, предавались этому с пылом и непреодолимым массовым рвением, однако в процессе этого самая же оригинальная идея каким-то образом переставала быть аутентичной, хотя и становилась все более успешной на первый взгляд, или более "китайской" .Существует определенная форма духовной изоляции и инстинкта самосохранения, присущей китайскому социальному и лингвистическому "дискурсу". И именно этой непроницаемостью в язык и душу, китайцы успели с разной долей успеха защитить себя и создавать невидимое энергетическое поле взаимных ожиданий и давления, и не позволить большинству китайцев стать чем-то "иным и больше не китайским". Это породило уникальное китайское представление о счастье и несчастье, честности или нечестности, правде и лжи — все это было, есть и всегда будет "психической великой стеной", которая не дает китайцам массово провалиться в коллективную психическую яму, в которую сейчас необратимо погружавшиеся огромные куски западных обществ.Китайцы тоже как будто уже находятся в депрессии. Они подавлены, но и активны, полны энергии. Нет необходимости залечивать травму. Они живут с постоянной травмой. И они быстро выздоравливают.Эти же черты характеры заставляют иностранцев, которые по разным причинам положительно относятся к китайцам, их идеализировать. А те, которые оказались морально и эстетически предрасположенными к отрицательному восприятию китайцев, их демонизируют, бояться или испытывают глубокую неприязнь.Дело в том, что во многих отношениях сам язык - или особый набор определенного языка – доминирует и определяет сознание, мировоззрение человека и даже его физическую жизнь. Все идеологии возникли из подбора слов и из ложного или истинного подбора причин для объяснения мотиваций других. Все это произошло, что гораздо более вероятно, спонтанно но и, подобно ветхозаветной главе о тотальном уничтожении душ и городов: истинные лица и функции тех, кого мы называем "западной элитой" - являются ни кем иным, как теми, кто владеет и управляет гигантской, гипнотизирующей и психику разрушающей "машиной информационных потоков". Их реальная власть возникла из невидимого, но вездесущего действия в направлении "регулирования дискурса". И люди, входившие в ту элиту, получили образование именно на английском языке, на языке, который в самом деле уже не имеет ничего обшего со старым ироничным, утонченным и лиричным английским, на языке, который недавно стал единственным доминирующим языком роботов, издаваемым гигантской психической информационной машиной дискурсов.Процесс создания языка подразумевает в себе что-то мифическое, даже божественное. Мужественный, но чувственный, мифически женский русский язык, развивался во времени. Он нёс в себе первобытную силу. В русском языке всё ещё присутствует средневековая психологичность мировосприятия, молитвы и поклонения. Чтобы подтвердить простую и мистическую святость этого древнего языка, русский народ найдет в себе решимость бороться до конца и во имя его.Чарльз Ван – переводчик, независимый журналист китайского происхождения из США. В 2014 году стал свидетелем киевского Майдана. Писал репортажи для американских изданий о происходящем в Киеве и Донбассе. Увиденное в 2014 году заставило его задуматься о роли США в мировых процессах и понять сущность украинского нацизма. На данный момент Ван проживает в городе Санкт-Петербург. Данная статья написана им специально для издания Украина.руР противоречивой позиции Запада в российско-украинскому конфликту - в статье Ростислава Ищенко Бескомпромиссная воинственность Запада

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Ван Чарльз

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