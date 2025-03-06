"Угроза в адрес России": Лавров высказался о ядерной риторике Макрона
13:05 06.03.2025 (обновлено: 13:06 06.03.2025)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой в адрес России. Об этом 6 марта заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров
"Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - сказал Лавров.
Он назвал заявление Макрона насчет России и Украины нервозным
"Макрон, как я понимаю, вчера в своем пространном, довольно нервозном заявлении сказал, что нельзя допустить, чтобы война закончилась капитуляцией Украины", - сказал Лавров.
Также министр подчеркнул, что у президента Франции есть возможность позвонить российскому коллеге Владимиру Путину.
"Никто не запрещает. Наоборот, президент постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами. И в отношении вот этих, прямо скажем, неумных обвинений России в подготовке войны против Европы и Франции Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью. Наверное, для любого мало-мальски вменяемого человека совершенно понятно, что России это не нужно", - указал Лавров.
Накануне Макрон заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
Подробнее о речи Мкрона - в материале Алексея Туманова "Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта на сайте Украина.ру.