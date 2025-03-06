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"Угроза в адрес России": Лавров высказался о ядерной риторике Макрона

"Угроза в адрес России": Лавров высказался о ядерной риторике Макрона - 06.03.2025 Украина.ру

"Угроза в адрес России": Лавров высказался о ядерной риторике Макрона

Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой в адрес России. Об этом 6 марта заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров

2025-03-06T13:05

2025-03-06T13:05

2025-03-06T13:06

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"Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - сказал Лавров.Он назвал заявление Макрона насчет России и Украины нервознымТакже министр подчеркнул, что у президента Франции есть возможность позвонить российскому коллеге Владимиру Путину."Никто не запрещает. Наоборот, президент постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами. И в отношении вот этих, прямо скажем, неумных обвинений России в подготовке войны против Европы и Франции Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью. Наверное, для любого мало-мальски вменяемого человека совершенно понятно, что России это не нужно", - указал Лавров.Накануне Макрон заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.Подробнее о речи Мкрона - в материале Алексея Туманова "Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта на сайте Украина.ру.

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новости, россия, франция, украина, эммануэль макрон, сергей лавров, владимир путин, ес, нато