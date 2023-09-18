США оказались вовлечены в прокси-войну с РФ из-за Байдена — конгрессмен - 18.09.2023 Украина.ру
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США оказались вовлечены в прокси-войну с РФ из-за Байдена — конгрессмен
США оказались вовлечены в прокси-войну с РФ из-за Байдена — конгрессмен - 18.09.2023 Украина.ру
США оказались вовлечены в прокси-войну с РФ из-за Байдена — конгрессмен
США оказались вовлечены в прокси-войну с Россией, потому что семья президента США Джо Байдена находится на крючке и не может отказать Владимиру Зеленскому. Об этом 17 сентября заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News
2023-09-18T08:08
2023-09-18T08:08
джо байден
украина
киев
владимир зеленский
война
новости
зарубежье
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"Мы сегодня находимся в войне на Украине, в прокси-войне с Россией, потому что Байдены на крючке. Он не мог сказать Зеленскому "нет", и он все еще не может сказать Зеленскому "нет", - сказала она.Грин отметила, что еще во времена вице-президентства Джо Байдена Киев получил от США один миллиард долларов в обмен на увольнение со своего поста украинского генпрокурора Виктора Шокина.В конце августа британская газета Daily Mail со ссылкой на копии электронных писем писала, что сын американского президента Хантер Байден помогал координировать план по закрытию дел против главы и владельца украинской газовой компании Burisma Николая Злочевского.Издание ссылалось на электронные письма, полученные с пропавшего ноутбука Хантера Байдена. В одном из них, датированном 12 мая 2014 года, сын нынешнего президента США получил письмо от топ-менеджера Burisma Вадима Пожарского, в котором сообщалось о том, что в отношении Злочевского могло вестись расследование украинской прокуратуры.В результате, писало издание, Джо Байден во время визита в Киев в декабре 2015 года публично призывал к реформе офиса генпрокурора Виктора Шокина, а также угрожал в разговоре с экс-президентом Петром Порошенко лишить Украину помощи США на один миллиард долларов, если Шокин не будет уволен.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
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джо байден, украина, киев, владимир зеленский, война, новости, зарубежье
Джо Байден, Украина, Киев, Владимир Зеленский, война, Новости, Зарубежье

США оказались вовлечены в прокси-войну с РФ из-за Байдена — конгрессмен

08:08 18.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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США оказались вовлечены в прокси-войну с Россией, потому что семья президента США Джо Байдена находится на крючке и не может отказать Владимиру Зеленскому. Об этом 17 сентября заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News
"Мы сегодня находимся в войне на Украине, в прокси-войне с Россией, потому что Байдены на крючке. Он не мог сказать Зеленскому "нет", и он все еще не может сказать Зеленскому "нет", - сказала она.
Грин отметила, что еще во времена вице-президентства Джо Байдена Киев получил от США один миллиард долларов в обмен на увольнение со своего поста украинского генпрокурора Виктора Шокина.
В конце августа британская газета Daily Mail со ссылкой на копии электронных писем писала, что сын американского президента Хантер Байден помогал координировать план по закрытию дел против главы и владельца украинской газовой компании Burisma Николая Злочевского.
Издание ссылалось на электронные письма, полученные с пропавшего ноутбука Хантера Байдена. В одном из них, датированном 12 мая 2014 года, сын нынешнего президента США получил письмо от топ-менеджера Burisma Вадима Пожарского, в котором сообщалось о том, что в отношении Злочевского могло вестись расследование украинской прокуратуры.
В результате, писало издание, Джо Байден во время визита в Киев в декабре 2015 года публично призывал к реформе офиса генпрокурора Виктора Шокина, а также угрожал в разговоре с экс-президентом Петром Порошенко лишить Украину помощи США на один миллиард долларов, если Шокин не будет уволен.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 21:41
В Конгрессе США республиканцы готовят импичмент президента Джо БайденаСпикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти призвал начать расследование, результаты которого могут привести к импичменту действующего президента Джо Байдена. Об этом 12 сентября сообщает ABC News.
 
Джо БайденУкраинаКиевВладимир ЗеленскийвойнаНовостиЗарубежье
 
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08:25Депутат Госдумы назвал условия Шольца по миру на Украине лицемерием
08:08США оказались вовлечены в прокси-войну с РФ из-за Байдена — конгрессмен
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