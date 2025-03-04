"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак - 04.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250304/1061525125.html
"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак
"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак - 04.03.2025 Украина.ру
"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политолог и писатель Дмитрий Выдрин. Обсудили его недавнюю статью "Испанский связной: "Раскол пошёл!"", а также поговорили о движущих смыслах России, Европы и США
2025-03-04T14:22
2025-03-04T14:22
видео
европа
россия
илон маск
дональд трамп
украина
дмитрий выдрин
евросоюз
север
президент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/04/1061525003_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6228878b787e3df9f01c6c4817511ffc.jpg.webp
00:53 – Почему Европа ведёт агрессивную внешнюю политику, несмотря на "раздрай" внутри?11:23 – О роли Британии в конфликте на Украине;16:50 – Как России реагировать на финансирование Украины со стороны Европы?23:32 – Когда стороны договорятся о мирном урегулировании конфликта?
европа
россия
украина
великобритания
литва
латвия
эстония
венгрия
мадрид
испания
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/04/1061525003_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9f6c613b2aeb6d3b4d98c00a5df5768.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, европа, россия, илон маск, дональд трамп, украина, дмитрий выдрин, евросоюз, север, президент, президент сша, финансирование, политика, мир, конфликт, великобритания, скандал, белый дом, литва, латвия, эстония, виктор орбан, венгрия, мадрид, испания, либералы, черчилль, франция, эммануэль макрон, деньги, сво, спецоперация, вс рф, всу, видео
Видео, Европа, Россия, Илон Маск, Дональд Трамп, Украина, Дмитрий Выдрин, Евросоюз, север, президент, президент США, финансирование, политика, мир, конфликт, Великобритания, скандал, Белый дом, Литва, Латвия, Эстония, Виктор Орбан, Венгрия, Мадрид, Испания, либералы, Черчилль, Франция, Эммануэль Макрон, деньги, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВСУ

"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак

14:22 04.03.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политолог и писатель Дмитрий Выдрин. Обсудили его недавнюю статью "Испанский связной: "Раскол пошёл!"", а также поговорили о движущих смыслах России, Европы и США
00:53 – Почему Европа ведёт агрессивную внешнюю политику, несмотря на "раздрай" внутри?
11:23 – О роли Британии в конфликте на Украине;
16:50 – Как России реагировать на финансирование Украины со стороны Европы?
23:32 – Когда стороны договорятся о мирном урегулировании конфликта?
 
ВидеоЕвропаРоссияИлон МаскДональд ТрампУкраинаДмитрий ВыдринЕвросоюзсеверпрезидентпрезидент СШАфинансированиеполитикамирконфликтВеликобританияскандалБелый домЛитваЛатвияЭстонияВиктор ОрбанВенгрияМадридИспаниялибералыЧерчилльФранцияЭммануэль МакронденьгиСВОСпецоперацияВС РФВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42"Неадекватность решений Киева возрастает": сенатор Пушков о крупнейшей ошибке Зеленского
14:22"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак
14:03Десакрализация Трампа. Зеленский продолжает войну несмотря ни на что
13:55Медведев сравнил киевский режим с опасной бешеной собакой, которую Трамп больше не хочет кормить
13:43Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками
13:15Правительство Франции подтвердило, что оно может украсть собственность России
13:14Отношения РФ и США нужно освободить от негативного груза санкций - Песков
13:06Как проходят боевые испытания новых вооружений России: наш репортаж из Курской области
13:00Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный. Главное на 13.00
12:40Венгрия поддержала приостановку военной помощи США Украине
12:33Остановка военной помощи Киеву со стороны США будет наилучшим вкладом в дело мира — Песков
12:14Правительство Италии отказалось отправлять солдат на Украину
12:13"Стоит успокоиться": Бужанский призвал принять, что Украина никогда не будет в НАТО
11:48Маск предложил удалить Зеленского "в обмен на мирный переход к демократии на Украине"
11:31Кулеба призвал осознавать новую реальность, где взгляды США и РФ совпадают
11:20Военные поставки США на Украину заблокированы утром 4 марта - Reuters
11:11"Я ничего не дал России, кроме горя": Трамп сделал признание, пользователи вспомнили его старые обещания
10:50СВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армия
10:30Команда Трампа просит Зеленского смягчить тон ради окончания конфликта - Politico
10:28У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине
Лента новостейМолния