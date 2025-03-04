https://ukraina.ru/20250304/1061525125.html
"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак
"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак - 04.03.2025 Украина.ру
"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политолог и писатель Дмитрий Выдрин. Обсудили его недавнюю статью "Испанский связной: "Раскол пошёл!"", а также поговорили о движущих смыслах России, Европы и США
2025-03-04T14:22
2025-03-04T14:22
2025-03-04T14:22
видео
европа
россия
илон маск
дональд трамп
украина
дмитрий выдрин
евросоюз
север
президент
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00:53 – Почему Европа ведёт агрессивную внешнюю политику, несмотря на "раздрай" внутри?11:23 – О роли Британии в конфликте на Украине;16:50 – Как России реагировать на финансирование Украины со стороны Европы?23:32 – Когда стороны договорятся о мирном урегулировании конфликта?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политолог и писатель Дмитрий Выдрин. Обсудили его недавнюю статью "Испанский связной: "Раскол пошёл!"", а также поговорили о движущих смыслах России, Европы и США
00:53 – Почему Европа ведёт агрессивную внешнюю политику, несмотря на "раздрай" внутри?
11:23 – О роли Британии в конфликте на Украине;
16:50 – Как России реагировать на финансирование Украины со стороны Европы?
23:32 – Когда стороны договорятся о мирном урегулировании конфликта?