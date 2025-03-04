https://ukraina.ru/20250304/1061525125.html

"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак

"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак - 04.03.2025 Украина.ру

"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политолог и писатель Дмитрий Выдрин. Обсудили его недавнюю статью "Испанский связной: "Раскол пошёл!"", а также поговорили о движущих смыслах России, Европы и США

2025-03-04T14:22

2025-03-04T14:22

2025-03-04T14:22

видео

европа

россия

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дмитрий выдрин

евросоюз

север

президент

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00:53 – Почему Европа ведёт агрессивную внешнюю политику, несмотря на "раздрай" внутри?11:23 – О роли Британии в конфликте на Украине;16:50 – Как России реагировать на финансирование Украины со стороны Европы?23:32 – Когда стороны договорятся о мирном урегулировании конфликта?

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литва

латвия

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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