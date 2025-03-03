"Для продолжения боевых действий": Песков назвал мотив внешнего финансирования Украины - 03.03.2025 Украина.ру
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"Для продолжения боевых действий": Песков назвал мотив внешнего финансирования Украины
"Для продолжения боевых действий": Песков назвал мотив внешнего финансирования Украины - 03.03.2025 Украина.ру
"Для продолжения боевых действий": Песков назвал мотив внешнего финансирования Украины
Европейские партнёры Киева заявляют о необходимости срочного наращивания финансирования Украины отнюдь не для мира. Об этом 3 марта заявил журналистам... Украина.ру, 03.03.2025
2025-03-03T12:57
2025-03-03T12:57
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британия
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дмитрий песков
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финансирование
финансы
финансовая помощь
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Европейские партнёры Киева заявляют о необходимости срочного наращивания финансирования Украины отнюдь не для мира. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Накануне в Лондоне состоялся неформальный саммит лидеров ЕС и Британии. На нём обсуждались перспективы военной и иной помощи Киеву.По его мнению, сейчас по факту Британия и ЕС не могут предложить мирных планов по урегулированию украинской пробелы.По его словам, ни Владимир Зеленский, ни его западные партнёры не желают мира."Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий", - сказал пресс-секретарь российского лидера.Также на эту тему: Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – ПесковТем временем национальная валюта Украины обесценивается. Подробности в публикации Курс доллара на Украине продолжает рост
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новости, украина, киев, британия, владимир зеленский, дмитрий песков, ес, финансирование, финансы, финансовая помощь, запад, сво
Новости, Украина, Киев, Британия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ЕС, финансирование, финансы, финансовая помощь, Запад, СВО

"Для продолжения боевых действий": Песков назвал мотив внешнего финансирования Украины

12:57 03.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Европейские партнёры Киева заявляют о необходимости срочного наращивания финансирования Украины отнюдь не для мира. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Накануне в Лондоне состоялся неформальный саммит лидеров ЕС и Британии. На нём обсуждались перспективы военной и иной помощи Киеву.
"Там же ещё звучали все-таки заявления относительно того, что необходимо срочно обеспечить повышенный уровень финансирования Украины. Это явно не для мирного плана, а, наверное, для продолжения боевых действий. Вот это наше понимание. А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение", - заметил Песков.
По его мнению, сейчас по факту Британия и ЕС не могут предложить мирных планов по урегулированию украинской пробелы.
"Появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов. Хотя говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, детализированный мирный план, пока не приходится", - констатировал Песков.
По его словам, ни Владимир Зеленский, ни его западные партнёры не желают мира.
"Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Также на эту тему: Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков
Тем временем национальная валюта Украины обесценивается. Подробности в публикации Курс доллара на Украине продолжает рост
 
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