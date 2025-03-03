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"Для продолжения боевых действий": Песков назвал мотив внешнего финансирования Украины

"Для продолжения боевых действий": Песков назвал мотив внешнего финансирования Украины - 03.03.2025 Украина.ру

"Для продолжения боевых действий": Песков назвал мотив внешнего финансирования Украины

Европейские партнёры Киева заявляют о необходимости срочного наращивания финансирования Украины отнюдь не для мира. Об этом 3 марта заявил журналистам... Украина.ру, 03.03.2025

2025-03-03T12:57

2025-03-03T12:57

2025-03-03T12:57

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Европейские партнёры Киева заявляют о необходимости срочного наращивания финансирования Украины отнюдь не для мира. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Накануне в Лондоне состоялся неформальный саммит лидеров ЕС и Британии. На нём обсуждались перспективы военной и иной помощи Киеву.По его мнению, сейчас по факту Британия и ЕС не могут предложить мирных планов по урегулированию украинской пробелы.По его словам, ни Владимир Зеленский, ни его западные партнёры не желают мира."Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий", - сказал пресс-секретарь российского лидера.Также на эту тему: Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – ПесковТем временем национальная валюта Украины обесценивается. Подробности в публикации Курс доллара на Украине продолжает рост

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новости, украина, киев, британия, владимир зеленский, дмитрий песков, ес, финансирование, финансы, финансовая помощь, запад, сво