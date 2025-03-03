https://ukraina.ru/20250303/1061492678.html
Курс доллара на Украине продолжает рост
Курс доллара на Украине продолжает рост - 03.03.2025 Украина.ру
Курс доллара на Украине продолжает рост
Украинская гривна дешевеет. На это указывают новые курсы иностранных валют, объявленные украинскими банками.
2025-03-03T12:19
2025-03-03T12:19
2025-03-03T12:19
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Курс доллара в обменных пунктах украинских банков растёт с начала марта. По состоянию на третий день весны национальную валюту США покупали за 41,2-41,5 гривен, а продавали примерно на полторы-две гривны дороже.Традиционно именно в долларах США хранит свои сбережения большинство украинцев. В этой валюте также идёт подсчёт импортных товаров, автомобилей, квартир и прочей недвижимости. При этом сделки совершаются в гривнах.Курс евро в украинских обменниках также вырос. Средний курс продажи валюты Евросоюза составляет около 44 гривен.Межбанковский рынок также констатирует рост курсов доллара и евро. Курс покупки и продажи доллара составил, соответственно, 41,55 и 41,60 грнНациональная валюта Украины продолжает обесцениваться. Негативный процесс длится с зимы. При этом он не носит обвального характера ("плавная девальвация").Эксперты указывают на возможность дальнейшего ослабления курса гривны. Для этого есть ряд оснований. Среди таковых – сокращение иностранной финансовой и иной помощи.В частности, в феврале Киев не получил от западных партнёров обещанной поддержки. В январе таковая оценивалась в $3,1 млрд. Нацбанк Украины вынужден тратить свои ограниченные золотовалютные резервы. С начала года госрегулятор продал на межбанковском рынке более $6,8 млрд.Официальный курс на 3 марта НБУ снизил до 41,4313 гривен за доллар (-0,0827 грн). Свои февральские резервы госрегулятор оценил в $43 млрд.Тем временем Вашингтон рассматривает возможность сокращения финансовой и иной помощи Киеву. Президент США Дональд Трамп3 марта обсудит со своей администрацией соответствующие меры. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине
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новости, новости украины, украина, сша, киев, дональд трамп, ес, нацбанк, нбу, курс, валюта, девальвация
Новости, Новости Украины, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, ЕС, Нацбанк, НБУ, курс, валюта, девальвация
Курс доллара на Украине продолжает рост
Украинская гривна дешевеет. На это указывают новые курсы иностранных валют, объявленные украинскими банками.
Курс доллара в обменных пунктах украинских банков растёт с начала марта. По состоянию на третий день весны национальную валюту США покупали за 41,2-41,5 гривен, а продавали примерно на полторы-две гривны дороже.
Традиционно именно в долларах США хранит свои сбережения большинство украинцев. В этой валюте также идёт подсчёт импортных товаров, автомобилей, квартир и прочей недвижимости. При этом сделки совершаются в гривнах.
Курс евро в украинских обменниках также вырос. Средний курс продажи валюты Евросоюза
составляет около 44 гривен.
Межбанковский рынок также констатирует рост курсов доллара и евро. Курс покупки и продажи доллара составил, соответственно, 41,55 и 41,60 грн
Национальная валюта Украины продолжает обесцениваться. Негативный процесс длится с зимы. При этом он не носит обвального характера ("плавная девальвация").
Эксперты указывают на возможность дальнейшего ослабления курса гривны. Для этого есть ряд оснований. Среди таковых – сокращение иностранной финансовой и иной помощи.
В частности, в феврале Киев
не получил от западных партнёров обещанной поддержки. В январе таковая оценивалась в $3,1 млрд. Нацбанк
Украины вынужден тратить свои ограниченные золотовалютные резервы. С начала года госрегулятор продал на межбанковском рынке более $6,8 млрд.
Официальный курс на 3 марта НБУ
снизил до 41,4313 гривен за доллар (-0,0827 грн). Свои февральские резервы
госрегулятор оценил в $43 млрд.
Тем временем Вашингтон рассматривает возможность сокращения финансовой и иной помощи Киеву. Президент США Дональд Трамп3 марта обсудит со своей администрацией соответствующие меры. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине