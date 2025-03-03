Курс доллара на Украине продолжает рост - 03.03.2025 Украина.ру
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Курс доллара на Украине продолжает рост
Курс доллара на Украине продолжает рост - 03.03.2025 Украина.ру
Курс доллара на Украине продолжает рост
Украинская гривна дешевеет. На это указывают новые курсы иностранных валют, объявленные украинскими банками.
2025-03-03T12:19
2025-03-03T12:19
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Курс доллара в обменных пунктах украинских банков растёт с начала марта. По состоянию на третий день весны национальную валюту США покупали за 41,2-41,5 гривен, а продавали примерно на полторы-две гривны дороже.Традиционно именно в долларах США хранит свои сбережения большинство украинцев. В этой валюте также идёт подсчёт импортных товаров, автомобилей, квартир и прочей недвижимости. При этом сделки совершаются в гривнах.Курс евро в украинских обменниках также вырос. Средний курс продажи валюты Евросоюза составляет около 44 гривен.Межбанковский рынок также констатирует рост курсов доллара и евро. Курс покупки и продажи доллара составил, соответственно, 41,55 и 41,60 грнНациональная валюта Украины продолжает обесцениваться. Негативный процесс длится с зимы. При этом он не носит обвального характера ("плавная девальвация").Эксперты указывают на возможность дальнейшего ослабления курса гривны. Для этого есть ряд оснований. Среди таковых – сокращение иностранной финансовой и иной помощи.В частности, в феврале Киев не получил от западных партнёров обещанной поддержки. В январе таковая оценивалась в $3,1 млрд. Нацбанк Украины вынужден тратить свои ограниченные золотовалютные резервы. С начала года госрегулятор продал на межбанковском рынке более $6,8 млрд.Официальный курс на 3 марта НБУ снизил до 41,4313 гривен за доллар (-0,0827 грн). Свои февральские резервы госрегулятор оценил в $43 млрд.Тем временем Вашингтон рассматривает возможность сокращения финансовой и иной помощи Киеву. Президент США Дональд Трамп3 марта обсудит со своей администрацией соответствующие меры. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине
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Новости, Новости Украины, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, ЕС, Нацбанк, НБУ, курс, валюта, девальвация

Курс доллара на Украине продолжает рост

12:19 03.03.2025
 
© National Bank Of Ukraine / flickr
© National Bank Of Ukraine / flickr
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Украинская гривна дешевеет. На это указывают новые курсы иностранных валют, объявленные украинскими банками.
Курс доллара в обменных пунктах украинских банков растёт с начала марта. По состоянию на третий день весны национальную валюту США покупали за 41,2-41,5 гривен, а продавали примерно на полторы-две гривны дороже.
Традиционно именно в долларах США хранит свои сбережения большинство украинцев. В этой валюте также идёт подсчёт импортных товаров, автомобилей, квартир и прочей недвижимости. При этом сделки совершаются в гривнах.
Курс евро в украинских обменниках также вырос. Средний курс продажи валюты Евросоюза составляет около 44 гривен.
Межбанковский рынок также констатирует рост курсов доллара и евро. Курс покупки и продажи доллара составил, соответственно, 41,55 и 41,60 грн
Национальная валюта Украины продолжает обесцениваться. Негативный процесс длится с зимы. При этом он не носит обвального характера ("плавная девальвация").
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Эксперты указывают на возможность дальнейшего ослабления курса гривны. Для этого есть ряд оснований. Среди таковых – сокращение иностранной финансовой и иной помощи.
В частности, в феврале Киев не получил от западных партнёров обещанной поддержки. В январе таковая оценивалась в $3,1 млрд. Нацбанк Украины вынужден тратить свои ограниченные золотовалютные резервы. С начала года госрегулятор продал на межбанковском рынке более $6,8 млрд.
Официальный курс на 3 марта НБУ снизил до 41,4313 гривен за доллар (-0,0827 грн). Свои февральские резервы госрегулятор оценил в $43 млрд.
Тем временем Вашингтон рассматривает возможность сокращения финансовой и иной помощи Киеву. Президент США Дональд Трамп3 марта обсудит со своей администрацией соответствующие меры. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине
 
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