https://ukraina.ru/20261018/signal-dlya-ukrainy-ekspert-obyasnil-pochemu-ssha-prikrutili-kievu-starlinki--1083889407.html

Сигнал для Украины: эксперт объяснил, почему США прикрутили Киеву "Старлинки"

Сигнал для Украины: эксперт объяснил, почему США прикрутили Киеву "Старлинки" - 18.10.2026 Украина.ру

Сигнал для Украины: эксперт объяснил, почему США прикрутили Киеву "Старлинки"

Если бы США хотели всерьез заставить Украину что-то делать, они могли бы полностью отключить терминалы "Старлинк". Пока действия американцев лишь ограничивают работу некоторых типов беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов

2026-10-18T06:20

2026-10-18T06:20

2026-10-18T06:20

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Украинцы жалуются на прекращение оповещений о пуске российской баллистики — отражать налёты стало практически невозможно. При этом военные паблики сообщают, что ВКС применяют быстро стартующие и менее заметные в инфракрасном диапазоне имитаторы С-400 вместо более мощного, но долго стартующего "Искандер-М".Отвечая на вопрос о жалобах украинской стороны, Поликарпов объяснил, почему предупреждения о пуске ракет уже ничего не решают."Если наши ракеты идут из Брянской области, время подлёта измеряется считанными минутами, и никакой серьёзной эвакуации объектов за это время провести невозможно", — пояснил эксперт.По его словам, другое дело — когда бомбардировщики выпускают крылатые ракеты где-нибудь над Поволжьем, тогда отреагировать можно. "Искандер" или С-400 подлетят быстро, не столь важно, предупредят США или не предупредят", — отметил Поликарпов.Эксперт сообщил, что, опять поругавшись с США, украинское руководство получило ограничение работы терминалов "Старлинк" на объектах свыше 100 миль в час — это примерно 160 километров в час. "Теперь беспилотники, которые летят с такой скоростью и выше, не могут пользоваться наведением по "Старлинку", — сказал он.Поликарпов подчеркнул, что это не радикальное ограничение, но сигнал киевскому режиму. Он отметил, что США имеют рычаги влияния на Украину и помогают Киеву с разведданными и работой терминалов связи. "Если бы США хотели всерьез заставить Украину что-то делать, они могли бы отключить "Старлинк". Пока действия США ограничивают работу некоторых беспилотников, которые летают в нашем тылу на новых территориях", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.

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