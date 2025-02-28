https://ukraina.ru/20250228/1061423486.html
Ликвидированные ДРГ Украины проникли под Дзержинск ради пиара — Кимаковский
Ликвидированные ДРГ Украины проникли под Дзержинск ради пиара — Кимаковский - 28.02.2025 Украина.ру
Ликвидированные ДРГ Украины проникли под Дзержинск ради пиара — Кимаковский
Российские войска, находящиеся в районе Дзержинска (Торецка) и Горловки, вычислили несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ и уничтожили их. Об этом 28 февраля в эфире "Соловьев Live" рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
2025-02-28T09:52
2025-02-28T09:52
2025-02-28T09:52
новости
дзержинск (торецк)
горловка
россия
украина
игорь кимаковский
вооруженные силы украины
дрг
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007714_0:100:1076:705_1920x0_80_0_0_47051588457e463bb0d30824aa12eae7.jpg
По его словам, целью ликвидированных украинских ДРГ был пиар ВСУ, а также желание доказать их дееспособность.Между тем российские подразделения заняли важный опорный пункт ВСУ у освобожденной Новолюбовки в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. О том, что еще произошло на фронте за минувшую ночь — в публикации Главное за ночь 28 февраля
дзержинск (торецк)
горловка
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007714_2:0:1075:805_1920x0_80_0_0_c8419d271cad5e8cf507f6a98bab976a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дзержинск (торецк), горловка, россия, украина, игорь кимаковский, вооруженные силы украины, дрг, вс рф
Новости, Дзержинск (Торецк), Горловка, Россия, Украина, Игорь Кимаковский, Вооруженные силы Украины, ДРГ, ВС РФ
Ликвидированные ДРГ Украины проникли под Дзержинск ради пиара — Кимаковский
Российские войска, находящиеся в районе Дзержинска (Торецка) и Горловки, вычислили несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ и уничтожили их. Об этом 28 февраля в эфире "Соловьев Live" рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
По его словам, целью ликвидированных украинских ДРГ был пиар ВСУ, а также желание доказать их дееспособность.
"Им нужна была политическая цель, показать, что они все-таки не вышли из Торецка. Они на это бросили ДРГ, эти группы были разбиты", — пояснил Кимаковский.
Между тем российские подразделения заняли важный опорный пункт ВСУ у освобожденной Новолюбовки в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. О том, что еще произошло на фронте за минувшую ночь — в публикации Главное за ночь 28 февраля