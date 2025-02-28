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Ликвидированные ДРГ Украины проникли под Дзержинск ради пиара — Кимаковский

Ликвидированные ДРГ Украины проникли под Дзержинск ради пиара — Кимаковский - 28.02.2025 Украина.ру

Ликвидированные ДРГ Украины проникли под Дзержинск ради пиара — Кимаковский

Российские войска, находящиеся в районе Дзержинска (Торецка) и Горловки, вычислили несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ и уничтожили их. Об этом 28 февраля в эфире "Соловьев Live" рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский

2025-02-28T09:52

2025-02-28T09:52

2025-02-28T09:52

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По его словам, целью ликвидированных украинских ДРГ был пиар ВСУ, а также желание доказать их дееспособность.Между тем российские подразделения заняли важный опорный пункт ВСУ у освобожденной Новолюбовки в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. О том, что еще произошло на фронте за минувшую ночь — в публикации Главное за ночь 28 февраля

дзержинск (торецк)

горловка

россия

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новости, дзержинск (торецк), горловка, россия, украина, игорь кимаковский, вооруженные силы украины, дрг, вс рф