https://ukraina.ru/20261018/kukla-i-kuklovod-porugalis-ekspert-o-tom-chto-budet-s-razveddannymi-dlya-ukrainy-1083889894.html

"Кукла и кукловод поругались": эксперт о том, что будет с разведданными для Украины

"Кукла и кукловод поругались": эксперт о том, что будет с разведданными для Украины - 18.10.2026 Украина.ру

"Кукла и кукловод поругались": эксперт о том, что будет с разведданными для Украины

Передача разведданных ВСУ не прекращена, как и передача информации о размещении сил ПВО: благодаря американским спутникам противник видит поле боя. США продолжают поддерживать ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов

2026-10-18T05:30

2026-10-18T05:30

2026-10-18T05:30

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Отвечая на вопрос о передаче разведданных, в том числе о переброске резервов российской армии, эксперт заявил, что США остаются активным участником конфликта.Поликарпов заявил, что передача разведданных ВСУ не прекращена. "Думаю, что передача таких разведданных не прекращена, как и не прекращена передача информации о размещении наших сил ПВО", — сообщил собеседник издания.По его словам, сейчас идёт "игра в шахматы", а ВСУ благодаря "Старлинкам" видят всё поле боя. "Если бы американцы захотели бы отключить эту возможность, то ВСУ играли бы в условиях классического тумана войны. Им бы приходилось решать ребусы о том, как перемещаются наши воинские части", — пояснил Поликарпов.Эксперт подчеркнул, что США открыто, несмотря на всю риторику, поддерживают ВСУ. По его мнению, конфликт по-прежнему является прокси-войной Запада и России, и США — её активный участник.Поликарпов охарактеризовал произошедшее как пиар-ход накануне промежуточных выборов в США в начале ноября. "Пока можно говорить только о том, что кукла и кукловод немного поругались. Произошедшее — это некий пиар-ход по остановке ударов по нашим НПЗ накануне промежуточных выборов в США в начале ноября. После ноябрьских выборов все вернется на круги своя", — уверен собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.

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