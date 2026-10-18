"Кукла и кукловод поругались": эксперт о том, что будет с разведданными для Украины - 18.10.2026 Украина.ру
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"Кукла и кукловод поругались": эксперт о том, что будет с разведданными для Украины
"Кукла и кукловод поругались": эксперт о том, что будет с разведданными для Украины - 18.10.2026 Украина.ру
"Кукла и кукловод поругались": эксперт о том, что будет с разведданными для Украины
Передача разведданных ВСУ не прекращена, как и передача информации о размещении сил ПВО: благодаря американским спутникам противник видит поле боя. США продолжают поддерживать ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов
2026-10-18T05:30
2026-10-18T05:30
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Отвечая на вопрос о передаче разведданных, в том числе о переброске резервов российской армии, эксперт заявил, что США остаются активным участником конфликта.Поликарпов заявил, что передача разведданных ВСУ не прекращена. "Думаю, что передача таких разведданных не прекращена, как и не прекращена передача информации о размещении наших сил ПВО", — сообщил собеседник издания.По его словам, сейчас идёт "игра в шахматы", а ВСУ благодаря "Старлинкам" видят всё поле боя. "Если бы американцы захотели бы отключить эту возможность, то ВСУ играли бы в условиях классического тумана войны. Им бы приходилось решать ребусы о том, как перемещаются наши воинские части", — пояснил Поликарпов.Эксперт подчеркнул, что США открыто, несмотря на всю риторику, поддерживают ВСУ. По его мнению, конфликт по-прежнему является прокси-войной Запада и России, и США — её активный участник.Поликарпов охарактеризовал произошедшее как пиар-ход накануне промежуточных выборов в США в начале ноября. "Пока можно говорить только о том, что кукла и кукловод немного поругались. Произошедшее — это некий пиар-ход по остановке ударов по нашим НПЗ накануне промежуточных выборов в США в начале ноября. После ноябрьских выборов все вернется на круги своя", — уверен собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.
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"Кукла и кукловод поругались": эксперт о том, что будет с разведданными для Украины

05:30 18.10.2026
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Передача разведданных ВСУ не прекращена, как и передача информации о размещении сил ПВО: благодаря американским спутникам противник видит поле боя. США продолжают поддерживать ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов
Отвечая на вопрос о передаче разведданных, в том числе о переброске резервов российской армии, эксперт заявил, что США остаются активным участником конфликта.
Поликарпов заявил, что передача разведданных ВСУ не прекращена. "Думаю, что передача таких разведданных не прекращена, как и не прекращена передача информации о размещении наших сил ПВО", — сообщил собеседник издания.
По его словам, сейчас идёт "игра в шахматы", а ВСУ благодаря "Старлинкам" видят всё поле боя. "Если бы американцы захотели бы отключить эту возможность, то ВСУ играли бы в условиях классического тумана войны. Им бы приходилось решать ребусы о том, как перемещаются наши воинские части", — пояснил Поликарпов.
Эксперт подчеркнул, что США открыто, несмотря на всю риторику, поддерживают ВСУ. По его мнению, конфликт по-прежнему является прокси-войной Запада и России, и США — её активный участник.
Поликарпов охарактеризовал произошедшее как пиар-ход накануне промежуточных выборов в США в начале ноября.
"Пока можно говорить только о том, что кукла и кукловод немного поругались. Произошедшее — это некий пиар-ход по остановке ударов по нашим НПЗ накануне промежуточных выборов в США в начале ноября. После ноябрьских выборов все вернется на круги своя", — уверен собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.
Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.
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