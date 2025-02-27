Армия России освободила в Курской области населенный пункт Никольский - 27.02.2025 Украина.ру
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Армия России освободила в Курской области населенный пункт Никольский
Армия России освободила в Курской области населенный пункт Никольский - 27.02.2025 Украина.ру
Армия России освободила в Курской области населенный пункт Никольский
Российские военнослужащие освободили населённый пункт Никольский в Курской области и нанесли ВСУ поражение в живой силе и технике. Об этом 27 февраля сообщило Минобороны РФ.
2025-02-27T14:02
2025-02-27T14:02
новости
никольский
россия
курская область
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потери всу
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минобороны рф
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"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский, - сказано в официальном сообщении.В ходе боевых действий российской войсковой группировкой было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Горналь, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Старая Сорочина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное.Также удары наносились по противнику в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Белополье, Журавка, Кровное, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое и Юнаковка соседней Сумской области.Потери ВСУ за сутки составили более 240 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в т.ч. одна САУ "Паладин" производства США.Также среди потерь ВСУ значатся миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "С-300" и "Бук-М1", радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "С-300" и одна единица инженерной техники, восемь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63835 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2072 боевые бронированные машины, 2229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.Также среди потерь украинской стороны значатся 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, 10 транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единица инженерной и другой техники."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заверили в Минобороны России.О длящихся с августа 2024 года боях в Курской области с вторгшимися украинскими формированиями сказано также в обзоре Не Стамбул-2, журналистов запирают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 февраля
https://ukraina.ru/20250226/1061370784.html
https://ukraina.ru/20250226/1061377418.html
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новости, никольский, россия, курская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, кто, минобороны рф, сводка, суджа, сумская область
Новости, Никольский, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, КТО, Минобороны РФ, сводка, Суджа, Сумская область

Армия России освободила в Курской области населенный пункт Никольский

14:02 27.02.2025
 
© Украина.руКарта Курской и Сумской областей
Карта Курской и Сумской областей - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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Российские военнослужащие освободили населённый пункт Никольский в Курской области и нанесли ВСУ поражение в живой силе и технике. Об этом 27 февраля сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский, - сказано в официальном сообщении.
В ходе боевых действий российской войсковой группировкой было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника.
Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Горналь, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Старая Сорочина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное.
Также удары наносились по противнику в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Белополье, Журавка, Кровное, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое и Юнаковка соседней Сумской области.
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Потери ВСУ за сутки составили более 240 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в т.ч. одна САУ "Паладин" производства США.
Также среди потерь ВСУ значатся миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "С-300" и "Бук-М1", радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "С-300" и одна единица инженерной техники, восемь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.
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По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63835 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2072 боевые бронированные машины, 2229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.
Также среди потерь украинской стороны значатся 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, 10 транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единица инженерной и другой техники.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заверили в Минобороны России.
О длящихся с августа 2024 года боях в Курской области с вторгшимися украинскими формированиями сказано также в обзоре Не Стамбул-2, журналистов запирают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 февраля
 
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